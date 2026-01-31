El video que publicó River Plate con el paso a paso de las obras para la ampliación y el techado del Monumental

River Plate mostró cómo será la ampliación y techado del Monumental

En un movimiento inédito para el fútbol sudamericano, River Plate presentó un video en sus redes sociales que revela, mediante un render animado, cómo avanzará la transformación del estadio Monumental. Las imágenes muestran el proceso constructivo para sumar una quinta bandeja, sostenida por columnas externas, y el techado total de las tribunas, con lo que la capacidad del recinto aumentará a 101.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los escenarios más imponentes del planeta.

El mensaje que acompaña el video sintetiza la magnitud de la obra: “De 4 a 5 bandejas. De 85.018 a 101.000 riverplatenses. Así se transforma el Mâs Monumental”.

El video difundido por el Millonario anticipa una transformación arquitectónica que apunta a posicionar al Monumental entre los estadios más grandes y modernos del mundo. Según describe el club, la animación permite observar el paso a paso de la obra: desde la instalación de las columnas externas en el perímetro del estadio, las cuales serán la base de la nueva bandeja 360°, hasta el montaje del techo que cubrirá la totalidad de las tribunas. La estructura superior estará compuesta por butacas rojas y blancas que formarán una bandera gigante, mientras que el nuevo techo no cubrirá el césped para preservar la calidad del campo de juego.

River Plate explicó cómo será el paso a paso de las nuevas obras en el estadio Monumental

El club explicó en su comunicado oficial que la obra comenzará en abril de 2026 y demandará al menos 36 meses de trabajo, con una inversión estimada en más de 100 millones de dólares. La financiación provendrá de un crédito internacional y la venta de los derechos de naming por diez años.

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, definió la iniciativa como “un día histórico” para la institución. El dirigente remarcó: “Son quienes sostienen a River en todo momento y quienes permiten que River tenga el orgullo de decir, como asociación civil sin fines de lucro, que puede emprender una obra de esta envergadura, sostenida fundamentalmente, como siempre ha sido, con el esfuerzo de sus socios”. El club enfatizó que las 16.000 nuevas localidades serán destinadas exclusivamente a socios, incrementando a 40.000 los lugares asignados sin costo extra para abonados.

Vale destacar que la ampliación se realizará mediante un sistema de columnas independientes al anillo estructural existente, lo que permitirá construir la quinta bandeja sin interferir en la actividad deportiva cotidiana. Según el comunicado oficial, el proceso prevé que solo tres partidos de local se verán afectados durante los tres años de obra. El diseño y la supervisión técnica del proyecto están a cargo de la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), responsable de estadios como el Allianz Arena, el Santiago Bernabéu y el Maracaná.

River Plate ampliará su aforo hasta 101 mil espectadores

La modernización del Monumental representa una continuidad del proceso iniciado en 2020, cuando se renovó completamente el campo de juego y se creó la tribuna baja inferior. La nueva etapa busca posicionar al estadio por encima de recintos históricos tanto en capacidad como en infraestructura. El club anticipó que la ampliación permitirá mejorar la experiencia de los espectadores gracias a la cobertura total de las tribunas, una mejor acústica y la posibilidad de realizar espectáculos masivos con mayor facilidad, dado que los sistemas de iluminación y sonido podrán instalarse directamente en la cubierta.

El proyecto contempla que el césped permanezca sin cubrir, ya que la luz solar resulta indispensable para el mantenimiento óptimo del campo de juego. “No hay manera de reemplazar los rayos UV que el campo necesita para estar bien. Después el césped queda quemado, todo amarillo”, explicaron fuentes del club a Infobae. El club también subrayó que la obra facilitará el mantenimiento de tribunas y reducirá los costos derivados de la exposición a la intemperie, alargando la vida útil de caños, butacas y pintura.

De acuerdo al cronograma presentado por River Plate, la licitación formal del proyecto se realizará en febrero, con la participación de diez empresas nacionales e internacionales. El club prevé realizar conferencias de prensa técnicas junto a SBP para explicar detalles constructivos y financieros, y someter el plan a la aprobación de la Comisión Directiva y la Asamblea de Representantes de Socios.

Según el comunicado del club, la nueva bandeja y el techo transformarán al Monumental en el segundo estadio más grande del mundo para un club de fútbol, solo superado por el Camp Nou de Barcelona.