Deportes

Los detalles del millonario acuerdo en River Plate por el nuevo naming y los recitales en el Monumental

La institución de Núñez selló una alianza histórica que modifica su esquema financiero y permite planificar inversiones en el fútbol, infraestructura y reducción de deuda

Guardar
Este millonario acuerdo le permitirá
Este millonario acuerdo le permitirá a River Plate una planificación de inversión en fútbol, sostener los proyectos de infraestructura y reducir el stock de deuda del Club.

El Club Atlético River Plate firmó un acuerdo estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres empresas líderes del entretenimiento para la realización exclusiva de espectáculos y el naming del estadio Monumental durante la próxima década. El convenio, considerado el más relevante en la historia del fútbol argentino en materia de espectáculos, involucra a Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, y marca un cambio de paradigma en el modelo de ingresos del club.

Según el comunicado difundido por el club, la alianza abarca desde el 1° de enero de 2027 y se extiende durante diez años, otorgando la explotación exclusiva de shows internacionales y latinos en el estadio de Núñez. Live Nation Entertainment, con operaciones en más de 40 países y responsable de más de 40.000 eventos anuales, lidera la industria global del entretenimiento en vivo. La empresa, junto a DF Entertainment y Dale Play Live, gestionará el uso del recinto para conciertos y espectáculos, consolidando al Monumental como “el venue más importante de América Latina”, según la institución.

El contrato establece la cesión de doce fechas anuales para eventos musicales y de entretenimiento, además de los derechos comerciales y operativos asociados. En caso de superar ese número de fechas en un año, River Plate recibirá un ingreso adicional proporcional al valor de cada evento extra. El monto total del convenio se divide en dos conceptos principales: 80 millones de dólares por al menos 120 fechas de shows a lo largo de la vigencia y 30 millones de dólares por el derecho al naming del estadio. El club y las productoras acordaron compartir eventuales excedentes generados por el naming, mientras que River Plate se reserva el derecho de aprobar la marca que se proponga para rebautizar el estadio.

El comunicado señala: “Este convenio redefine de manera estructural el modelo financiero del Club”. El esquema de desembolsos prevé que la mayor parte de los fondos se reciban en el primer año, lo que permitirá planificar inversiones en el plantel profesional, sostener proyectos de infraestructura y reducir la deuda actual del club. El resto de los pagos se irá ejecutando en forma progresiva durante los diez años de vigencia.

River Plate firmó un histórico
River Plate firmó un histórico acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por la realización de shows y el naming del Monumental (cariverplate.com.ar)

Dentro del acuerdo, la responsabilidad de los shows internacionales recaerá en DF Entertainment, que ya viene gestionando ese tipo de eventos en el Monumental desde 2022. En tanto, Dale Play Live se ocupará de los espectáculos latinos. Esta diferenciación busca potenciar la oferta y diversidad de artistas que pasarán por el estadio en los próximos años.

La institución también anunció un beneficio exclusivo para sus socios y socias: “River Plate brindará a sus socios y socias un beneficio que contempla un cupo de hasta diez mil (10.000) entradas en preventa por cada artista”. Este acceso prioritario permitirá a los miembros adquirir localidades antes que el público general para los shows que se realicen en el estadio, fortaleciendo el vínculo del club con su comunidad.

La alianza estratégica amplía los flujos de ingresos de River Plate, que ya había impulsado recursos adicionales con la modernización y ampliación del Monumental. El club considera que el acuerdo otorga previsibilidad y estabilidad financiera para los próximos años, potenciando tanto el crecimiento deportivo como institucional y afianzando la presencia global de la marca en la industria del entretenimiento.

En relación al derecho de naming, la institución aclaró que evaluará y aprobará la marca que se proponga para rebautizar el estadio, en función de sus criterios institucionales. “El Club se reserva expresamente el derecho de evaluar y aprobar la marca que eventualmente sea propuesta para el naming, conforme a sus criterios institucionales”, detalla el comunicado.

El acuerdo prevé que, en caso de que el derecho de naming genere un monto superior a los 30 millones de dólares establecidos, el excedente será compartido entre las productoras y el club. Esto podría representar ingresos adicionales, dependiendo del atractivo comercial que alcance la denominación del estadio a nivel internacional.

El Monumental, que ha sido sede de recitales de gran escala y alberga a uno de los clubes más populares de Sudamérica, se posiciona ahora como referente regional en la industria de espectáculos. La cesión de fechas y la exclusividad para la organización de shows refuerzan ese perfil y permiten al club capitalizar económicamente la infraestructura renovada.

En palabras del propio club: “Este acuerdo permite encarar los próximos años con estabilidad y previsibilidad, impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club y potencia la presencia global de River Plate en la industria del entretenimiento”.

Desde la dirigencia, se remarca que la estrategia económica permitirá fortalecer el plantel profesional, mantener los proyectos de infraestructura y reducir el pasivo. El club enfatiza que “con esta alianza estratégica, River Plate consolida su liderazgo regional, potencia su presente y proyecta un futuro económico sólido, ordenado y a la altura de su historia y su grandeza”.

Temas Relacionados

River PlateMonumental

Últimas Noticias

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Ranieri Lopes Filho publicó el video en sus redes sociales y se pronunció sobre el accidente. IMÁGENES SENSIBLES

La escalofriante lesión que sufrió

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

El conjunto de Avellaneda acordó la transferencia de Juan Nardoni al Gremio de Brasil

Racing cerró la venta de

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fabien Galthié anunció el regreso de Antoine Dupont como líder del seleccionado francés, mientras Andy Farrell presenta un equipo irlandés con importantes ausencias para el debut en París

Francia e Irlanda abrirán el

Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

Marc André Ter Stegen disputó dos partidos con su nuevo equipo, el Girona, antes del contratiempo que podría obligarlo a pasar por el quirófano

Fue suplente 12 años, era

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La tenista ex número 1 del mundo protagoniza una de las publicidades. Desde el ex mariscal de campo Peyton Manning a Ben Stiller y Jennifer Aniston: todos dirán presente en una velada muy especial

Con la participación de Serena
DEPORTES
La escalofriante lesión que sufrió

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

TELESHOW
La noche en que La

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

INFOBAE AMÉRICA

El ministro de Exteriores de

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató que dibujo animado lo inspiró

¿Qué pasa si el piloto del avión se desmaya? ¿Es cierto que comen comida diferente? El libro con cien preguntas para quienes tienen miedo de volar

Empresa portuaria demanda a Panamá tras fallo judicial

Continúa el éxodo ucraniano ante el avance de las tropas de Putin en Zaporizhzhia: “Se trata de proteger a los niños”