Un queso francés que se mantuvo dos años en una repisa ganó el título mundial en los World Cheese Awards

El queso francés Comté DOP Fort des Rousses de 24 meses obtuvo el título de mejor del mundo en los World Cheese Awards 2026 (World Cheese Awards 2026)

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Un queso francés que permaneció dos años en una repisa de maduración fue elegido como el mejor del mundo en los World Cheese Awards 2026. Se trata de un Comté DOP Fort des Rousses de 24 meses, elaborado por Fromageries Arnaud en la región del Jura, cerca de la frontera con Suiza.

La edición de este año se celebró el 12 de noviembre en Córdoba, Andalucía, dentro del Festival Internacional del Queso Andalucía-Gusto del Sur. Los World Cheese Awards son organizados anualmente por el Guild of Fine Food, entidad británica vinculada al sector de alimentos y bebidas especializados.

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El certamen reúne a productores y profesionales de distintos países con el objetivo de distinguir la calidad, diversidad y tradición de la producción quesera internacional. Además del título de Mejor Queso del Mundo, entrega reconocimientos por categorías y por países de origen.

La pieza ganadora completó dos años de maduración en las repisas de una antigua fortaleza ubicada en el macizo del Jura (World Cheese Awards 2026)

El mejor queso del mundo fue guardado dos años en una repisa

Se trata del Comté DOP Fort des Rousses de 24 meses, elaborado por Fromageries Arnaud y afinado por JuraFlore en el macizo del Jura francés. La pieza había pasado dos años de maduración en el Fuerte de Rousses, una antigua fortaleza situada cerca de la frontera entre Francia y Suiza, antes de llegar a la competencia celebrada el 12 de noviembre en Córdoba.

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La definición no fue inmediata. Según el Guild of Fine Food, organizador de los World Cheese Awards, el Comté terminó la instancia decisiva con 81 puntos, la misma cifra que un Le Gruyère AOP reserva de 18 meses, producido por Gourmino en Suiza, y un Ossau-Iraty AOP de Agour, de Francia. El segundo puesto quedó para el Gruyère suizo y el tercero, para el queso francés de oveja.

Crédito: Kuba Maziarczyk / Diego Valenti / Guild of Fine Food (World Cheese Awards 2026)

El empate se resolvió con un mecanismo poco habitual en el certamen. La organización descartó de cada candidato la calificación más alta y la más baja otorgada por los integrantes del superjurado. Ese cálculo favoreció al Comté, que presentó una diferencia menor entre las valoraciones recibidas. La regularidad en la evaluación fue determinante para definir el primer lugar.

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En la primera etapa, 270 especialistas de 51 países probaron a ciegas los 5.330 quesos presentados. Entre el jurado había productores, comerciantes, importadores, formadores y periodistas especializados. Cada mesa analizó el aspecto, el aroma, la consistencia, la textura, el sabor y la sensación final en boca.

El Comté empató en la final con 81 puntos frente a un ejemplar suizo y otro francés durante la edición celebrada en Córdoba (World Cheese Awards 2026)

Las muestras con mejores resultados recibieron medallas de bronce, plata u oro. Después, los jueces eligieron un queso Super Oro por mesa para una nueva ronda de degustación. De allí surgieron 108 productos que pasaron a la evaluación del panel de 14 superjueces, encargado de seleccionar a los finalistas de la definición pública.

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Rafael Domínguez González, el especialista español que defendió al Comté en la fase final, destacó su evolución durante la degustación. “Lo que me gustó de este queso fue su complejidad. Evoluciona en la boca. Esos hermosos sabores salados con toques a nuez realmente me impresionaron”, afirmó, recogió el Guild of Fine Food. También recordó su primera reacción: “En cuanto lo probé, dije enseguida: ‘Este es mi favorito’”.

La eliminación de las calificaciones extremas del superjurado resolvió el empate a favor de la regularidad del Comté (World Cheese Awards 2026)

La maduración de 24 meses fue uno de los aspectos que explicaron la distinción. El crítico y presentador Patrick McGuigan señaló, de acuerdo con CNN, que el tiempo aportó un tono dorado más intenso y profundizó el perfil del producto. “Algunos argumentan que el tiempo es el quinto ingrediente del queso”, dijo. Junto con la leche, los fermentos, el cuajo y la sal, el período de afinado permitió que el Comté desarrollara notas tostadas, de frutos secos y manteca.

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Cómo quedó la tabla principal de los mejores quesos del mundo

El Guild of Fine Food difundió la nómina de 14 finalistas:

El producto madurado durante dos años lideró la lista de 14 finalistas entre más de cinco mil muestras presentadas al certamen (World Cheese Awards 2026)

Comté DOP Fort des Rousses , de 24 meses por Fromageries Arnaud, de Francia. Fue el ganador absoluto del certamen. Es un queso duro de leche cruda de vaca, de pasta prensada cocida. Obtuvo 81 puntos.

Ossau-Iraty AOP por Agour, de Francia. Queso de leche de oveja, de pasta prensada no cocida. Obtuvo 81 puntos.

Le Gruyère AOP Réserve , de 18 meses por Gourmino, de Suiza. Queso duro de leche de vaca, de pasta prensada cocida. Obtuvo 81 puntos.

Erborinato di Capra por Latteria Sociale di Cameri, de Italia. Queso azul de leche de cabra. Obtuvo 79 puntos.

Queijo de Ovelha Curado SoalheirAlves por Joaquim António Duarte Alves & Filhos, de Portugal. Queso curado de leche de oveja, de estilo torta. Obtuvo 79 puntos.

Curado Fuente La Sierra por Quesería Fuente La Sierra, de España. Queso curado de leche cruda de oveja, elaborado con cuajo vegetal según la receta tradicional de Los Pedroches. Obtuvo 78 puntos.

Kaltbach Appenzeller por Grupo Emmi, de Suiza. Queso semiduro de leche de vaca, de estilo alpino suizo. Obtuvo 77 puntos.

Riserva del Fondatore, edición especial por Caseificio Il Fiorino, de Italia. Pecorino de pasta dura, elaborado con leche pasteurizada de oveja y madurado al menos 20 meses. Obtuvo 76 puntos.

Stärnächäs Extra 10 por Affineur Walo von Mühlenen, de Suiza. Queso de leche cruda de vaca, de pasta firme y larga maduración. Obtuvo 76 puntos.

Tomme Agnès por Gourmino, de Suiza. Queso tipo tomme de leche cruda. Obtuvo 75 puntos.

Queso curado de cabra con flores comestibles por Queronsa, de España. Queso curado de leche de cabra, cubierto con flores comestibles. Obtuvo 73 puntos.

Parmigiano Reggiano DOP , de 30 meses por Consorzio Gourm.it, de Italia. Queso duro de leche de vaca, de pasta prensada cocida. Obtuvo 73 puntos.

Queso de Oveja Viejo El Roble de Campollano por Comida Manchegos, de España. Queso viejo de leche de oveja, de pasta dura. Obtuvo 72 puntos.

Blu Notte – La Fossa dell’Abbondanza por Italian Food Hunters, de Italia. Queso azul afinado en fosa. Obtuvo 68 puntos.