Cuba

Las cardiopatías y el cáncer causaron el 45% de las muertes en Cuba en 2025

Datos del Anuario Estadístico de Salud de Cuba presentados en el primer Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles revelan que ambas afecciones sumaron 65,135 fallecimientos en un contexto de envejecimiento demográfico acelerado

Unos pacientes cubanos con cáncer permanecen ingresados en una habitación del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana (Yamil Lage/AFP)
Unos pacientes cubanos con cáncer permanecen ingresados en una habitación del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana (Yamil Lage/AFP)
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Las enfermedades del corazón y los tumores malignos fueron responsables de 45.3% de las muertes registradas en Cuba en 2025, según los datos presentados este jueves 12 de noviembre en La Habana durante el primer Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles.

Las cardiopatías encabezaron las causas de muerte en la isla, con 39,505 defunciones, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud de Cuba correspondiente a 2025. Los tumores malignos ocuparon el segundo lugar, con 25,630 fallecimientos, según información divulgada por medios estatales y recogida por la agencia EFE.

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El encuentro, que concluirá este viernes 13 de noviembre, reúne a especialistas de Cuba, Colombia, Costa Rica, México, Honduras y Sri Lanka para discutir los principales factores de riesgo y las alternativas de atención para pacientes con enfermedades crónicas.

Las enfermedades cardíacas causaron 39,505 defunciones

El peso de las afecciones cardiovasculares y oncológicas volvió a reflejarse en las estadísticas sanitarias cubanas. La suma de ambas causas alcanzó 65,135 muertes durante el año pasado, casi la mitad de los fallecimientos contabilizados en el país.

Además de las enfermedades del corazón y el cáncer, el anuario incluyó entre las principales causas de muerte a los padecimientos cerebrovasculares, la demencia, el Alzheimer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus.

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Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte tanto para mujeres como para hombres. | Jesús Áviles
Las enfermedades del corazón y los tumores malignos fueron de las causas de muerte más frecuentes en Cuba. Foto de archivo

Los datos se conocieron en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico de Cuba, donde la reducción de la natalidad, la emigración y el aumento de la esperanza de vida han elevado la proporción de adultos mayores. Esa transformación de la estructura poblacional incrementa la presión sobre un sistema de salud que debe atender una mayor incidencia de dolencias crónicas y degenerativas.

El simposio abordará, entre otros asuntos, la relación entre las enfermedades no transmisibles y factores como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el envejecimiento, los trastornos de salud mental y el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico.

Las restricciones al acceso a medicamentos y el impacto en pacientes oncológicos

La cifra de 25,630 muertes por tumores malignos en 2025 equivale a un promedio cercano a 70 muertes diarias por cáncer, una magnitud que ya había sido advertida por autoridades sanitarias y medios oficiales de la isla.

El 16 de octubre, una información recogida por EFE señaló que el régimen cubano atribuyó parte de las dificultades para tratar a pacientes oncológicos a las restricciones para adquirir medicamentos, insumos y tecnología médica de origen estadounidense. Según ese reporte, la supervivencia de niños y jóvenes con cáncer habría caído del 85% al 65%.

Así ha cambiado el modo de vida de familias y casas cubanas ante la crisis de energia, agua, alimentos, medicamentos
Una mujer trabaja dentro de una farmacia mientras el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Fotografía tomada a través de una ventana. REUTERS/Norlys Pérez

La misma información indicó que, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, la industria biotecnológica y farmacéutica cubana registró pérdidas por más de USD 134.3 millones que el régimen vinculó al embargo de Estados Unidos. Según ese mismo reporte, 300 de los 395 medicamentos producidos en la isla presentaban faltantes por obstáculos en el acceso a materias primas e insumos farmacéuticos.

La situación coincide con una crisis económica y energética que afecta la disponibilidad de medicamentos y el funcionamiento de los hospitales. En julio, el régimen autorizó la gestión privada de farmacias, una actividad que estuvo bajo control estatal durante décadas, aunque hasta mediados de octubre ninguna había comenzado a operar de manera oficial.

El simposio analizará el envejecimiento, la salud mental y la violencia de género

La agenda del encuentro incluye debates sobre la dinámica demográfica cubana, las enfermedades degenerativas, las demencias, el suicidio, la eutanasia, el suicidio asistido y la violencia de género.

También se prevén intercambios sobre el impacto de los trastornos mentales y sobre estrategias para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y otras afecciones de largo tratamiento.

Médico de pie con torso visible, viste bata blanca y corbata roja, sosteniendo un corazón rojo de plástico. Un estetoscopio rojo cuelga alrededor de su cuello sobre un fondo celeste liso.
Un médico, vestido con bata blanca y corbata roja, sostiene un corazón rojo de plástico entre sus manos, destacando la importancia de la salud cardiovascular en un fondo azul liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los participantes figuran médicos generales integrales, internistas, cardiólogos, neurólogos, epidemiólogos, pediatras, patólogos y demógrafos. La presencia de especialistas de varios países permitirá discutir experiencias sobre prevención, diagnóstico temprano, atención primaria y seguimiento de personas con enfermedades no transmisibles.

El cierre del simposio está previsto para este viernes en La Habana, con paneles dedicados a desafíos que plantea el crecimiento de las enfermedades crónicas en una población cada vez más envejecida.

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