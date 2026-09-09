Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

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San Lorenzo oficializó el regreso de Ruben Darío Insua como entrenador después de la salida de Néstor Gorosito, en una apuesta por recuperar competitividad en un equipo que hoy marcha a un punto de la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y a cinco unidades de la Sudamericana 2027. Al presente, los objetivos en el corto plazo y el futuro inmediato se refirió en su primera conferencia de prensa el flamante DT azulgrana.

“Queremos ser competitivos. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible. Buscaremos estar en los playoffs, ese es el objetivo en el corto plazo. Clasificar a la Sudamericana sería positivo, pero es fácil decirlo, hacerlo es un poco mas complejo”, fue una de las primeras reflexiones que compartió el estratega de 65 años que tuvo su último paso por Barracas Central y reveló que descartó algunas propuestas para dirigir en el exterior durante su parate laboral.

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En cuanto a la institución que encontró, mencionó: “No tengo nada de qué quejarme, no vi nada fuera de lo normal. Vi ganas, ilusión del plantel, este es un club muy grande. Me encontré con gente que conocía. Encontré buena química, ganas de trabajar... en el fútbol hay que construir de adentro hacia afuera. Lo que hagamos acá, los eslabones del fútbol profesional, va a generar respaldo desde afuera”.

Hace unos días, la presentación fue acompañada por una campaña en redes sociales centrada en el vínculo histórico del técnico con el club. En el video de oficialización, Insua recordó una frase familiar sobre el sentido de pertenencia azulgrana: “Yo escuchaba a mi papá cuando era chico y decía que a San Lorenzo había que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y que había que cuidarlo. Pienso honrar la memoria de mi padre todo el tiempo”.

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El Ciclón comparó el tercer ciclo del Gallego con la icónica saga del cine

El club reforzó ese mensaje con otra pieza audiovisual que lo vinculó con Rocky Balboa. El montaje usó un fragmento de la tercera película de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, con una secuencia en la que el personaje dice: “No puedo retirarme ahora, Mick. Me has entrenado. Me llevaste al éxito. Quiero esta pelea, solo una más. Solo una vez más”.

El regreso de Insua abre su tercera etapa como entrenador de San Lorenzo. El lunes ya dirigió su primera práctica al frente del plantel profesional, en una presentación ante los jugadores encabezada por el presidente Marcelo Culotta, junto con integrantes de la comisión directiva y del área de fútbol. El hombre de la casa vuelve casi dos años y medio después de su salida, ocurrida durante la gestión de Marcelo Moretti. Su último trabajo había sido en Barracas, club al que condujo desde fines de 2024 hasta mediados de 2026.

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“Vamos a intentar aportar mucho tiempo de preparación, eso podemos hacer hoy. Arrancamos de cero. Lo que pasó hace dos o tres meses, es parte del pasado y no se puede modificar, pero el futuro sí”, valoró Insua. Y opinó de los próximos dos partidos que se le vienen al Ciclón, Independiente de visitante y Boca de local: “Son dos partidos difíciles contra dos grandes equipos, pero todos los rivales tienen un grado de complejidad. Me gusta mezclar la metodología de trabajo y sabemos a la hora que llegamos pero no a la que nos vamos a ir. La actividad en estos tres días fue muy buena”.

Entre sus dos ciclos anteriores, Insua acumuló 146 partidos como director técnico de San Lorenzo, con 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas. En ese recorrido figura la Copa Sudamericana 2002, el título más importante de su historial en el club. Su segundo paso, entre 2022 y 2024, incluyó 99 encuentros. En esa etapa logró devolverle competitividad a un plantel que arrastraba varias campañas irregulares, consiguió la clasificación a torneos internacionales y potenció la cotización de varios futbolistas. En esta nueva etapa, su cuerpo técnico estará integrado por Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes de campo, y Guillermo Cinquetti como preparador físico.

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