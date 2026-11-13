Panamá tendrá un estadio repleto para definir su futuro en la Liga de Naciones frente a Curazao

Panamá y Curazao empataron 0-0 la noche del jueves en Willemstad, dejando abierta la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Tomada de Instagram

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Con todas las entradas vendidas, la selección de Panamá recibirá este domingo 15 de noviembre a Curazao en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se definirá uno de los semifinalistas de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó que los boletos estaban agotados para el compromiso, programado a las 6:00 de la tarde, en el que los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán el respaldo de su afición.

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El empate sin goles registrado la noche del jueves en Willemstad, Curazao, dejó a Panamá con la necesidad de ganar el domingo para avanzar directamente a las semifinales, debido a que el reglamento establece el gol de visitante como primer criterio de desempate.

Una igualdad con anotaciones favorecería al conjunto caribeño, mientras que otro empate sin goles obligaría a disputar tiempos suplementarios y, de mantenerse el resultado, recurrir a una tanda de penales para determinar al clasificado.

Thomas Christiansen deberá ajustar su planteamiento ofensivo para el partido de vuelta de los cuartos de final. REUTERS/John Sibley

Más allá del resultado, el encuentro del jueves dejó interrogantes sobre el planteamiento de Christiansen, las posiciones asignadas a algunos futbolistas y la falta de contundencia ofensiva, pese a las oportunidades generadas por el seleccionado centroamericano.

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Una de las principales novedades fue la presencia de Josué Vergara como titular, atacante de 19 años que milita en el Gent de Bélgica, mientras que Carlos Harvey desempeñó funciones de líbero dentro del esquema defensivo.

Christiansen mantuvo su habitual sistema de cinco defensores, cuatro mediocampistas y un delantero, aunque introdujo variantes durante el encuentro que permitieron incorporar a varios zagueros en la generación de oportunidades ofensivas.

El defensor Michael Amir Murillo estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 24, cuando conectó un cabezazo que impactó el poste derecho de la portería defendida por Eloy Room, tras un centro de Jorge Gutiérrez.

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Cristian Martínez fue titular en el mediocampo de Panamá ante Curazao y fue sustituido por José Fajardo durante el segundo tiempo.

Cristian Martínez fue titular en el mediocampo de Panamá ante Curazao y fue sustituido por José Fajardo durante el segundo tiempo. Tomada de Instagram

Curazao también tuvo oportunidades mediante Juninho Bacuna y Tahith Chong, quienes inquietaron la portería de Orlando Mosquera, particularmente con un disparo de larga distancia del segundo que se estrelló contra el poste.

Panamá terminó la primera mitad con 11 remates y cuatro ocasiones claras de gol, además de registrar un 85% de precisión en los pases, sin conseguir trasladar esa superioridad al marcador.

El seleccionador realizó cinco modificaciones durante el complemento, comenzando con el ingreso de Jiovany Ramos por Édgar Yoel Bárcenas al descanso, seguido por la incorporación de Kadir Barría en sustitución de Vergara.

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César Blackman reemplazó a Jorge Gutiérrez, mientras que José Fajardo y Víctor Griffith ingresaron durante los minutos finales por Cristian Martínez y Carlos Harvey, respectivamente, en un intento por renovar el funcionamiento colectivo.

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez estará lleno este domingo para el encuentro decisivo entre Panamá y Curazao. REUTERS/Aris Martinez

Harvey dispuso de varias oportunidades para adelantar a Panamá, mientras que Barría, delantero del Botafogo, tampoco logró concretar sus opciones ante un Eloy Room determinante, que terminó el encuentro con seis atajadas, según Concacaf.

Tras el compromiso, el defensor José Córdoba destacó el desempeño colectivo y consideró favorable regresar con la eliminatoria abierta, aunque reconoció que deberán mejorar la definición y tener mayor paciencia en la construcción de las jugadas.

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“Tuvimos una buena posesión de la pelota, fuimos muy dominantes, creamos muchas situaciones de gol, desafortunadamente su portero estaba en su noche”, manifestó Córdoba.

El informe oficial de Concacaf también destacó la actuación de Andrés Andrade, quien ganó los ocho duelos individuales que disputó, generó tres oportunidades de gol y realizó dos remates durante el compromiso.

Además de avanzar por cuarta ocasión consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones, Panamá buscará asegurar este domingo su clasificación directa a la Copa Oro de 2027, mientras que el perdedor deberá disputar las preliminares.