Deportes

Máxima tensión en San Lorenzo: Moretti volvió a la sede y debió salir corriendo y en patrullero por las protestas

Los socios e hinchas se movilizaron a la sede de Boedo y reclamaron la renuncia del dirigente, que regresó a la presidencia

Guardar
Marcelo Moretti se retiró con custodia policial de la sede de San Lorenzo (TyC Sports)

La crisis institucional en San Lorenzo se agrava cada vez más y este lunes hubo incidentes en la sede del club ubicada en la avenida La Plata, en pleno barrio de Boedo. Un grupo de hinchas se congregó y pidió la renuncia del presidente de Marcelo Moretti, quien se retiró corriendo y con custodia policial.

Cabe recordar que la Justicia declaró “irregular” la acefalía en la entidad azulgrana. En un marco de mucha tensión la gente se arrimó a la puerta de la entidad para pedirle la renuncia a Moretti, quien hoy volvió a la sede administrativa de la institución. El clima se complicó con el correr de la tarde, cuando algunos quisieron ingresar en el edificio en medio de un operativo policial.

“Che Moretti, che Moretti, no te lo decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va armar”, fue el cántico que más se escuchó de los socios e hinchas que se ubicaron sobre dicha avenida y la vereda.

Moretti llegó a las 16 en la sede y durante dos horas y media estuvo con algunos empleados del club. La presión de la gente se hizo sentir: comenzó a tirar huevos. Un grupo de efectivos policiales formó un cordón y con sus escudos retiró a los hinchas, que también sufrieron por los gases lacrimógenos.

Los hinchas de San Lorenzo reclamaron la renuncia de Marcelo Moretti (@RomanKotler)

Una vez que se liberó el lugar y con un escudo policial, Moretti se retiró de forma rauda y cubierto por los efectivos de seguridad. Se subió a un móvil policial y se fue del lugar, según registró la cámara de TyC Sports. Hubo un detenido (identificado por sus iniciales: MM), acusado de pegarle una patada al patrullero.

La reciente intervención de la Justicia se ordenó retrotraer el proceso institucional. La resolución revocó la decisión que había dejado vacante la conducción y suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, devolviendo a Moretti el control del club en medio de una fuerte controversia interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.

El reciente fallo de la Cámara Civil N° 51 alteró el escenario institucional de San Lorenzo, al ordenar la restitución de Marcelo Moretti en la presidencia del club y dejar sin efecto la acefalía que había sido declarada semanas atrás. Así, Moretti retomó el control de la entidad en un contexto de marcada disputa interna y persistentes cuestionamientos sobre la validez de su mandato.

Los socios y simpatizantes azulgranas
Los socios y simpatizantes azulgranas quieren elecciones (RS Fotos)

Moretti había impugnado la declaración de acefalía adoptada el 16 de septiembre de 2025. En esa fecha, la renuncia de la mayoría de los miembros de la Comisión Directiva había dado lugar a la conformación de un gobierno de transición. El Tribunal determinó que el proceso debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al estatuto, y dispuso que la nueva convocatoria sea realizada por el propio presidente en un plazo de 15 días, bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo también suspendió la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista para este lunes 13 de octubre, en la que se buscaba definir la nueva conducción del club. En su presentación, Moretti argumentó que la convocatoria a la reunión de Comisión Directiva fue irregular, ya que, según el estatuto, solo el presidente o los vicepresidentes tienen la facultad de realizarla, y en este caso la llevó a cabo el secretario general, Martín Cigna. Además, denunció que el orden del día también fue organizado por el secretario, lo que contraviene las normas internas.

“La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con (Néstor) Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”, declaró entonces Moretti en diálogo con el sitio partidario Mundo Azulgrana. Cabe señalar que el dirigente y el ex mediocampista mantenían una relación conflictiva, pero ahora están organizando el viaje conjunto a Tucumán para acompañar al plantel profesional de cara al duelo ante Atlético del fin de semana.

Los hinchas se acercaron a
Los hinchas se acercaron a la puerta de la sede y fueron contenidos por los efectivos policiales (RS Fotos)

Mientras tanto, la oposición sostiene la necesidad de elecciones anticipadas y continúa cuestionando la legitimidad de Moretti, quien resultó electo en los comicios de diciembre de 2023, pero enfrentó críticas desde el inicio de su gestión. En primer lugar, por su enfrentamiento con el entrenador Ruben Darío Insua, a quien le renovó el contrato para luego despedirlo meses después. Posteriormente, por su política de refuerzos, que incluyó varias incorporaciones consideradas “apuestas” y que solo participaron en la Reserva. El episodio más grave se produjo tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo vio recibiendo un fajo de 25.000 dólares de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores.

A raíz de este hecho, se inició una causa judicial y un expediente en el Tribunal de Ética de la AFA. Moretti optó por tomarse licencia, pero rechazó la renuncia que le exigía la mayoría de la Comisión Directiva. Posteriormente, intentó reincorporarse a sus funciones, lo que provocó una serie de renuncias y la reunión que declaró la acefalía, ahora invalidada por la Justicia.

Temas Relacionados

San LorenzoMarcelo Morettideportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina se entrenó por última vez antes de enfrentar a Puerto Rico: las dudas por Messi y los posibles debuts

Scaloni cambiaría más de medio equipo con respecto a la formación con Venezuela e incluiría modificaciones en todas las líneas, salvo en el arco

Argentina se entrenó por última

Terminó la fecha 12 y hoy habría Superclásico en octavos: las posiciones del Clausura, la clasificación a las Copas y los promedios

Tras una jornada cargada de resultados sorpresivos, comienza a definirse el destino de los equipos en la recta final de la temporada

Terminó la fecha 12 y

A Francia le empataron con un gol sacando del medio y la cenicienta que sueña con el Mundial: lo mejor de las Eliminatorias UEFA

Los galos dejaron escapar dos puntos, mientras que Kosovo dio el batacazo del día tras vencer a Suecia como visitante

A Francia le empataron con

13 frases de Scaloni previo al amistoso Argentina-Puerto Rico: de la presencia de Messi a la polémica con Matías Soulé

El entrenador albiceleste confirmó que el capitán tendrá unos minutos este martes en Miami, aunque no adelantó si irá de arranque. Quiénes debutarán y los elogios a la Sub 20 semifinalista del Mundial

13 frases de Scaloni previo

Insólito: el partido entre Gales y Bélgica por las Eliminatorias se detuvo por la invasión de una rata

Fue en el segundo tiempo en Cardiff. Los truncos intentos de los futbolistas por atrapar al roedor

Insólito: el partido entre Gales
ÚLTIMAS NOTICIAS
El misterio de ‘El Bola’

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

Los bonos de la deuda subieron y se desplomó el dólar antes del encuentro entre Milei y Trump

Receta de calamares rellenos, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Madagascar: el presidente

Crisis en Madagascar: el presidente huyó a un “lugar seguro” tras denunciar un atentado en su contra

Cómo el cambio climático afecta al reloj biológico de las ranas y pone en riesgo su supervivencia

José Daniel Ferrer aseguró que hay condiciones para acabar con “la tiranía en Cuba” y pidió apoyo a Trump

Viajes inteligentes: cómo elegir experiencias completas y obtener beneficios inesperados

De Olimpia a Roma y más allá: así nacieron los grandes eventos deportivos de la historia

TELESHOW
Quiénes fueron los ganadores de

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe

El mal momento de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la relación con Nico Vázquez: “Está angustiado, remal”

El llanto de Cecilia Insigna que viralizó Diego Brancatelli: “Yo me muero si Racing gana la Libertadores”

Daniela Celis y la frase de Thiago Medina luego de su milagrosa recuperación: “Quiero agradecerle a la gente”

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora