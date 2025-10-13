Máxima tensión en San Lorenzo: Moretti volvió a la sede y debió salir corriendo y en patrullero por las protestas

Marcelo Moretti se retiró con custodia policial de la sede de San Lorenzo (TyC Sports)

La crisis institucional en San Lorenzo se agrava cada vez más y este lunes hubo incidentes en la sede del club ubicada en la avenida La Plata, en pleno barrio de Boedo. Un grupo de hinchas se congregó y pidió la renuncia del presidente de Marcelo Moretti, quien se retiró corriendo y con custodia policial.

Cabe recordar que la Justicia declaró “irregular” la acefalía en la entidad azulgrana. En un marco de mucha tensión la gente se arrimó a la puerta de la entidad para pedirle la renuncia a Moretti, quien hoy volvió a la sede administrativa de la institución. El clima se complicó con el correr de la tarde, cuando algunos quisieron ingresar en el edificio en medio de un operativo policial.

“Che Moretti, che Moretti, no te lo decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va armar”, fue el cántico que más se escuchó de los socios e hinchas que se ubicaron sobre dicha avenida y la vereda.

Moretti llegó a las 16 en la sede y durante dos horas y media estuvo con algunos empleados del club. La presión de la gente se hizo sentir: comenzó a tirar huevos. Un grupo de efectivos policiales formó un cordón y con sus escudos retiró a los hinchas, que también sufrieron por los gases lacrimógenos.

Los hinchas de San Lorenzo reclamaron la renuncia de Marcelo Moretti (@RomanKotler)

Una vez que se liberó el lugar y con un escudo policial, Moretti se retiró de forma rauda y cubierto por los efectivos de seguridad. Se subió a un móvil policial y se fue del lugar, según registró la cámara de TyC Sports. Hubo un detenido (identificado por sus iniciales: MM), acusado de pegarle una patada al patrullero.

La reciente intervención de la Justicia se ordenó retrotraer el proceso institucional. La resolución revocó la decisión que había dejado vacante la conducción y suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, devolviendo a Moretti el control del club en medio de una fuerte controversia interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.

El reciente fallo de la Cámara Civil N° 51 alteró el escenario institucional de San Lorenzo, al ordenar la restitución de Marcelo Moretti en la presidencia del club y dejar sin efecto la acefalía que había sido declarada semanas atrás. Así, Moretti retomó el control de la entidad en un contexto de marcada disputa interna y persistentes cuestionamientos sobre la validez de su mandato.

Los socios y simpatizantes azulgranas quieren elecciones (RS Fotos)

Moretti había impugnado la declaración de acefalía adoptada el 16 de septiembre de 2025. En esa fecha, la renuncia de la mayoría de los miembros de la Comisión Directiva había dado lugar a la conformación de un gobierno de transición. El Tribunal determinó que el proceso debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al estatuto, y dispuso que la nueva convocatoria sea realizada por el propio presidente en un plazo de 15 días, bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo también suspendió la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista para este lunes 13 de octubre, en la que se buscaba definir la nueva conducción del club. En su presentación, Moretti argumentó que la convocatoria a la reunión de Comisión Directiva fue irregular, ya que, según el estatuto, solo el presidente o los vicepresidentes tienen la facultad de realizarla, y en este caso la llevó a cabo el secretario general, Martín Cigna. Además, denunció que el orden del día también fue organizado por el secretario, lo que contraviene las normas internas.

“La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con (Néstor) Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”, declaró entonces Moretti en diálogo con el sitio partidario Mundo Azulgrana. Cabe señalar que el dirigente y el ex mediocampista mantenían una relación conflictiva, pero ahora están organizando el viaje conjunto a Tucumán para acompañar al plantel profesional de cara al duelo ante Atlético del fin de semana.

Los hinchas se acercaron a la puerta de la sede y fueron contenidos por los efectivos policiales (RS Fotos)

Mientras tanto, la oposición sostiene la necesidad de elecciones anticipadas y continúa cuestionando la legitimidad de Moretti, quien resultó electo en los comicios de diciembre de 2023, pero enfrentó críticas desde el inicio de su gestión. En primer lugar, por su enfrentamiento con el entrenador Ruben Darío Insua, a quien le renovó el contrato para luego despedirlo meses después. Posteriormente, por su política de refuerzos, que incluyó varias incorporaciones consideradas “apuestas” y que solo participaron en la Reserva. El episodio más grave se produjo tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo vio recibiendo un fajo de 25.000 dólares de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores.

A raíz de este hecho, se inició una causa judicial y un expediente en el Tribunal de Ética de la AFA. Moretti optó por tomarse licencia, pero rechazó la renuncia que le exigía la mayoría de la Comisión Directiva. Posteriormente, intentó reincorporarse a sus funciones, lo que provocó una serie de renuncias y la reunión que declaró la acefalía, ahora invalidada por la Justicia.