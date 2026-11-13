Ciencia

Dos estudiantes porteños competirán en las Olimpiadas Iberoamericanas de Ciencias Junior en Costa Rica

Facundo Gasparini y Nahuel Ballario, alumnos de la Escuela Técnica N.° 35 de CABA, integrarán la delegación nacional en las Olimpíadas Iberoamericanas tras superar un extenso proceso de selección. La delegación argentina será de 6 estudiantes

Facundo Gasparini y Nahuel Ballario integrarán la delegación argentina en las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias.
Facundo Gasparini y Nahuel Ballario integrarán la delegación argentina en las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias.
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A los 16 años, Facundo Gasparini y Nahuel Ballario representarán a la Argentina en las Olimpíadas Iberoamericanas de Ciencias, una competencia que reunirá en Costa Rica a estudiantes de distintos países de la región.

Los dos cursan cuarto año en la Escuela Técnica N.° 35 “Ing. Eduardo Latzina”, de la Ciudad de Buenos Aires, y llegaron a la delegación nacional después de un recorrido de exámenes, capacitaciones y evaluaciones que comenzó con una propuesta dentro del aula.

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La competencia tendrá lugar entre el 21 y el 29 de noviembre. Allí, los jóvenes deberán resolver consignas de física, química y biología, tanto en instancias individuales como en una prueba experimental por equipos. La participación argentina contará con seis estudiantes de diferentes provincias, que formarán dos grupos para afrontar el desafío práctico.

La noticia puso en primer plano una experiencia educativa que combina formación técnica, entrenamiento sostenido y curiosidad científica. Gasparini y Ballario no partieron con la expectativa de una convocatoria internacional. Su objetivo inicial consistió en probarse en las Olimpíadas de Ciencias y aprovechar una oportunidad que les ofreció una docente durante una clase.

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Ambos estaban sentados uno junto al otro cuando recibieron la invitación para anotarse. La propuesta les interesó por su afinidad con la informática, la tecnología y las preguntas vinculadas con el funcionamiento del mundo físico. Aceptaron sin proyectar un resultado determinado. Con el paso de las etapas, aquella decisión adquirió otra dimensión.

Los alumnos de la Técnica N.° 35 viajarán a Costa Rica tras superar las instancias nacional y de preselección.
Los alumnos de la Técnica N.° 35 viajarán a Costa Rica tras superar las instancias nacional y de preselección.

Las Olimpíadas funcionan como un circuito de evaluación progresiva. Los participantes primero compiten dentro de sus establecimientos y luego avanzan a rondas de alcance provincial y nacional. Cada instancia exige contenidos más amplios y problemas que demandan razonamiento, dominio conceptual y capacidad para relacionar saberes de distintas disciplinas.

Gasparini recuerda esa sucesión de desafíos como una meta que cambiaba después de cada resultado favorable. “Desde que empezamos a competir, siempre era como ir viendo hasta dónde llegábamos. Pasábamos una instancia y decíamos: bueno, vamos por una más. Y así nos fuimos desafiando cada vez más”, afirma.

La selección nacional surgió después de meses de evaluaciones y clases universitarias

En la ronda nacional, los alumnos de la técnica porteña obtuvieron un segundo y un tercer puesto. Esos resultados les permitieron ingresar en una preselección de diez estudiantes con posibilidades de representar al país. La instancia posterior elevó la exigencia: durante varios meses, los candidatos cursaron clases virtuales con profesores universitarios y enfrentaron nuevas pruebas.

Ese período de preparación profundizó contenidos de física, química y biología, las tres áreas centrales de la competencia internacional. También los acercó a una dinámica de estudio distinta de la rutina escolar. Las consultas, los ejercicios y las evaluaciones exigieron organizar tiempos, revisar conceptos y sostener la preparación junto con las materias de cuarto año.

La confirmación final incluyó a Gasparini y Ballario entre los seis integrantes de la delegación argentina. El resultado tuvo una singularidad para la escuela: dos compañeros de la misma división alcanzaron la convocatoria internacional después de haber transitado juntos cada fase de las Olimpíadas.

A los 16 años, los estudiantes porteños enfrentarán pruebas de física, química, biología y trabajo experimental.
A los 16 años, los estudiantes porteños enfrentarán pruebas de física, química, biología y trabajo experimental.

En Costa Rica, la agenda de pruebas contará con dos exámenes individuales. Uno adoptará el formato de preguntas de opción múltiple y otro requerirá la resolución de problemas. Esta combinación busca medir el manejo de conocimientos específicos y la capacidad de aplicar principios científicos frente a consignas nuevas.

La instancia experimental tendrá un formato grupal. Los seis representantes argentinos se dividirán en dos equipos de tres integrantes. Cada grupo dispondrá de tres horas para resolver un desafío que pondrá a prueba su comprensión de fenómenos científicos, el uso de procedimientos de laboratorio y la interpretación de resultados.

El trabajo colectivo incorpora una dificultad adicional: los participantes deberán construir acuerdos en poco tiempo, distribuir tareas y comunicar sus conclusiones con precisión. Las pruebas de este tipo no dependen solo de una respuesta correcta. También exigen decidir qué datos resultan relevantes, cómo comprobar una hipótesis y qué estrategia permite aprovechar el tiempo disponible.

Para los dos estudiantes, la convocatoria suma un componente que excede el examen. Viajarán por primera vez a otro país junto con un grupo de jóvenes que atravesó un proceso de selección similar. La competencia será un espacio de intercambio con pares de distintos sistemas educativos, trayectorias y contextos culturales.

Me entusiasma muchísimo viajar a otro país con un grupo con el que nos llevamos muy bien. Mi familia está muy orgullosa, todos me felicitaron mucho y eso me hace muy feliz”, cuenta Nahuel Ballario. El viaje cuenta además con el acompañamiento de sus familias, que siguieron los resultados y los meses de preparación.

La representación nacional adquiere un significado particular para quienes aún cursan la escuela secundaria. “Es representar a tu país. Es como estar en la Selección”, expresa Facundo Gasparini. La comparación resume el valor que ambos otorgan a integrar un equipo elegido entre estudiantes de distintas jurisdicciones.

La escuela técnica convirtió la curiosidad por la tecnología en una preparación científica

La preparación incluyó meses de clases virtuales con docentes universitarios y evaluaciones de alta exigencia.
La preparación incluyó meses de clases virtuales con docentes universitarios y evaluaciones de alta exigencia.

La historia de ambos también se vincula con la elección de una formación técnica. Gasparini y Ballario llegaron a la Escuela Técnica N.° 35 por su interés temprano en la computación y la tecnología. En ese ámbito encontraron herramientas para ordenar inquietudes que ya formaban parte de sus intereses personales.

Gasparini señala que desde chico le gustaba investigar y aprender sobre temas diversos. Ballario identifica a la astronomía como una de sus primeras fascinaciones. Esos puntos de partida confluyeron en una formación que incluye matemática, física, química, informática y espacios de taller, con una relación estrecha entre teoría y resolución de problemas.

Las Olimpíadas ampliaron esa experiencia. Prepararse para una competencia de ciencias requiere ir más allá de memorizar fórmulas o definiciones. Las consignas suelen presentar situaciones que obligan a identificar variables, elegir métodos de resolución y justificar una respuesta. Por eso, el entrenamiento abarca conocimientos disciplinares y hábitos de razonamiento.

La escuela nos dio muchas herramientas que quizás no hubiésemos aprendido en otro lado”, destaca Gasparini. “La formación en matemática, física y química fue fundamental para enfrentar las distintas competencias, pero también lo fue el acompañamiento de los profesores que confiaron en nosotros desde el principio, especialmente de la profesora Florencia Diari. Todo el año contamos con espacios de consulta, preparación y contención y eso lo agradecemos profundamente”, agrega.

El rol docente aparece como una pieza concreta del recorrido. La invitación inicial abrió la puerta a la competencia, mientras que los espacios de consulta permitieron sostener el estudio durante las sucesivas etapas. La preparación no quedó limitada a una actividad extracurricular: se articuló con los contenidos de la escuela y con el seguimiento de los profesores.

La cercanía del Día de la Educación Técnica, que se celebra el 15 de noviembre, aporta contexto a la selección de los dos alumnos. Las escuelas técnicas forman estudiantes en áreas científicas y tecnológicas, pero también proponen proyectos, prácticas y desafíos que vinculan el aprendizaje con problemas concretos.

En ese marco, la participación en las Olimpíadas muestra una de las posibilidades que ofrece este tipo de formación. Las competencias permiten que alumnos de distintas provincias contrasten sus conocimientos con parámetros comunes y accedan a instancias de capacitación con especialistas. Para quienes llegan a la selección, el proceso suma experiencia académica y vínculos con otros jóvenes interesados en la ciencia.

Los nervios forman parte de la preparación. Ballario reconoce que las evaluaciones provocan ansiedad antes de comenzar, aunque esa sensación cambia durante la prueba. “Antes de las pruebas me pongo muy nervioso, pero cuando empieza el examen es cuando más tranquilo estoy. Me concentro y hasta termino disfrutándolo”, cuenta.

La delegación argentina llegará a Costa Rica con dos equipos para la prueba experimental y seis estudiantes para las evaluaciones individuales. Cada participante llevará el resultado de meses de estudio, pero también una experiencia que comenzó de modo cotidiano, entre bancos de aula y una invitación de una profesora.

Más allá de las posiciones finales, los jóvenes destacan el recorrido que los llevó hasta la competencia. “Es una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Aprendés un montón de ciencia, conocés lugares y te superás a vos mismo”, reflexiona Ballario. Gasparini proyecta el valor futuro de este momento: “En un futuro se lo voy a contar a mis hijos y va a ser muy emocionante”.

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