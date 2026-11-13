Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizan plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca

El cultivo fue encontrado en un terreno de aproximadamente seis manzanas en Catacamas, donde también se identificó una estructura rústica que presuntamente era utilizada para procesar la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas localizaron una plantación de aproximadamente 33,000 arbustos de supuesta hoja de coca en Catacamas, Olancho. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las Fuerzas Armadas localizaron una plantación de aproximadamente 33,000 arbustos de supuesta hoja de coca en Catacamas, Olancho. (Foto: Fuerzas Armadas)
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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron y aseguraron una plantación de aproximadamente 33,000 arbustos de supuesta hoja de coca en la aldea Capapán, municipio de Catacamas, departamento de Olancho, durante un operativo coordinado con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

De acuerdo con el informe militar divulgado este viernes, el cultivo se extendía por un terreno de aproximadamente seis manzanas de tierra, donde los equipos de seguridad identificaron miles de plantas que presuntamente estaban destinadas a actividades relacionadas con el narcotráfico.

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“Las FFAA en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, asestaron un golpe a las actividades vinculadas al narcotráfico al localizar y asegurar una plantación de aproximadamente seis manzanas de tierra, con un estimado de 33,000 arbustos de supuesta hoja de coca, en la aldea Capapán, municipio de Catacamas, departamento de Olancho”, informó la institución.

Durante la intervención también fue identificada una estructura rústica que presuntamente funcionaba como espacio para el procesamiento de la hoja de coca. Este hallazgo forma parte de los elementos documentados por las autoridades en el área intervenida y apunta a la posible existencia de actividades adicionales al cultivo de la planta.

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El Comando de Operaciones de Apoyo Institucional participó en el operativo interinstitucional desarrollado en Catacamas. (Foto: Fuerzas Armadas)
El Comando de Operaciones de Apoyo Institucional participó en el operativo interinstitucional desarrollado en Catacamas. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las instituciones no detallaron si en el lugar se encontraron sustancias procesadas, maquinaria, equipos u otros materiales utilizados para la elaboración de drogas. Tampoco informaron sobre personas detenidas durante el operativo.

La operación fue ejecutada por el Comando de Operaciones de Apoyo Institucional, con la participación de efectivos de la 115 Brigada de Infantería y del Décimo Sexto Batallón de Infantería, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

Las acciones se desarrollaron como parte de las operaciones de las fuerzas de seguridad para ubicar e intervenir terrenos utilizados presuntamente por estructuras dedicadas al cultivo de plantas vinculadas con la producción de drogas.

La cantidad de plantas y la extensión del terreno constituyen los principales datos reportados por las autoridades tras el aseguramiento.

El cultivo fue encontrado en un terreno de aproximadamente seis manzanas ubicado en la aldea Capapán. (Foto: Fuerzas Armadas)
El cultivo fue encontrado en un terreno de aproximadamente seis manzanas ubicado en la aldea Capapán. (Foto: Fuerzas Armadas)

Olancho es uno de los departamentos donde las instituciones de seguridad han desarrollado operaciones contra actividades relacionadas con el narcotráfico. En este caso, el hallazgo en la aldea Capapán permitió identificar tanto el espacio de cultivo como una construcción rústica que podría haber sido utilizada para procesar la materia vegetal.

Sin embargo, las autoridades no ofrecieron detalles sobre quiénes serían los responsables del terreno, cuánto tiempo habría funcionado la plantación ni a qué organización criminal podría estar vinculada. Esos aspectos no fueron precisados en el reporte divulgado por las Fuerzas Armadas.

Las FFAA señalaron que este tipo de intervenciones forma parte de las acciones coordinadas para combatir las estructuras dedicadas a actividades ilícitas en el territorio nacional.

El aseguramiento de cultivos presuntamente destinados a la producción de drogas permite intervenir una de las etapas iniciales de esa actividad, al localizar terrenos utilizados para sembrar plantas que posteriormente podrían ser procesadas.

Durante el operativo también fue identificada una estructura rústica que posiblemente era utilizada para procesar la hoja de coca. (Foto: Fuerzas Armadas)
Durante el operativo también fue identificada una estructura rústica que posiblemente era utilizada para procesar la hoja de coca. (Foto: Fuerzas Armadas)

La presencia de una estructura rústica en el mismo sitio también será un elemento relevante para las diligencias correspondientes, debido a que las autoridades indicaron que posiblemente era utilizada para el procesamiento de la hoja de coca.

Las autoridades mantienen las operaciones interinstitucionales para detectar espacios utilizados por redes vinculadas al narcotráfico y evitar que estos terrenos continúen siendo empleados para actividades relacionadas con el cultivo y procesamiento de sustancias ilícitas.

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