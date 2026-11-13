‘Fable’ muestra cuatro minutos de gameplay en PC y una misión en Deepwood

Fable presenta un nuevo tráiler.

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Xbox Game Studios y Playground Games mostraron cuatro minutos de gameplay de Fable, capturados en una versión en desarrollo para PC con ajustes gráficos Ultra. El video, presentado por Asha Sharma durante las actividades por el 25.º aniversario de Xbox, sigue una misión en la que la protagonista investiga los fenómenos mágicos que afectan a los habitantes de Oakshire, en las profundidades del bosque de Deepwood.

Una misión en Deepwood

La secuencia comienza con la protagonista de Briar Hill internándose en Deepwood junto a la heroína Arden. Ambas buscan el origen de una serie de sucesos inquietantes que comenzaron a afectar a la población de Oakshire, una localidad situada cerca del bosque.

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La investigación las conduce hasta una zona donde la magia natural parece estar contaminada por una fuerza desconocida. El fragmento presenta este fenómeno como el eje de la misión: las dos heroínas deben avanzar por el bosque, observar sus cambios y descubrir qué está alterando el lugar.

El avance se concentra en una sección concreta de la aventura, en lugar de combinar escenas breves de distintos momentos. De esta manera, permite ver con mayor claridad la estructura de una misión y el trabajo realizado en los escenarios. Deepwood aparece como un espacio cerrado y cubierto por vegetación, con caminos, estructuras y señales de la corrupción mágica que guía la investigación.

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El material fue grabado con la configuración Ultra, el nivel más alto de ajustes gráficos disponible en la versión mostrada. Xbox aclaró que se trata de una edición todavía en desarrollo, por lo que los elementos visuales y el rendimiento pueden cambiar antes del lanzamiento.

El cambio de género para Playground Games

Playground Games es conocido principalmente por Forza Horizon, su serie de conducción en mundo abierto. Fable lleva al estudio hacia un juego de rol y fantasía, aunque mantiene un aspecto ligado a su experiencia anterior: la construcción de grandes escenarios pensados para ser recorridos y explorados.

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La nueva entrega recuperará Albión, el escenario fantástico asociado históricamente con la franquicia de Microsoft. Según la información presentada, la aventura conservará la atmósfera de cuento de hadas, el humor y la presencia constante de la magia, pero contará con nuevos personajes y conflictos.

El proyecto supone el regreso de una de las propiedades más reconocidas del catálogo de Xbox. En esta ocasión, Playground Games tiene la responsabilidad de reintroducir la serie ante jugadores nuevos y, al mismo tiempo, trabajar con elementos familiares para quienes conocen las entregas anteriores.

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La presentación formó parte de una serie de anuncios por los 25 años de Xbox. Durante las actividades también se habló sobre la próxima generación de consolas, se anunció la ampliación de la retrocompatibilidad de PC con 21 títulos clásicos y se confirmó Wolfenstein 3. Xbox estrenó además una herramienta que permite consultar el historial de cada cuenta y su trayectoria como jugador.

Fable, de Playground Games

Plataformas, lanzamiento y edición Premium

Fable está previsto para 2027 y será uno de los primeros lanzamientos importantes de Xbox Game Studios durante ese año. Tendrá versiones para PC, Xbox Series y PlayStation 5, mientras que los suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugarlo desde el día de su estreno. Las fuentes no indican todavía una fecha exacta de lanzamiento.

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La presencia de una versión para la consola de Sony amplía el alcance del proyecto más allá de las plataformas tradicionales de Xbox. El anuncio confirma que los jugadores de PlayStation 5 recibirán la misma nueva aventura desarrollada por Playground Games, aunque no se detallaron posibles diferencias técnicas entre las ediciones.

Xbox también prepara una edición Premium con cinco días de acceso anticipado. Este beneficio permitirá comenzar la campaña antes del lanzamiento general, aunque dependerá de la fecha definitiva que Microsoft anuncie para 2027.

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El paquete incluirá un libro de arte digital, la banda sonora y Fable: Order of the Hero, una expansión de contenido que será publicada después del estreno. La edición se completará con dos elementos cosméticos de armadura y otros extras para utilizar dentro del juego.