Costa Rica

Turistas en Costa Rica ya no buscan solo playas: gastronomía, naturaleza y aventura ganan protagonismo

Aunque el 67% de los visitantes internacionales sigue disfrutando del sol y la playa, un análisis de la Universidad Estatal a Distancia revela una mayor diversificación de las actividades turísticas. La observación de animales, las caminatas por senderos y las experiencias gastronómicas figuran entre las principales preferencias.

El 67% de los turistas internacionales que ingresaron a Costa Rica por vía aérea realizó actividades de sol y playa entre 2023 y 2025, según un análisis de la UNED.
El 67% de los turistas internacionales que ingresaron a Costa Rica por vía aérea realizó actividades de sol y playa entre 2023 y 2025, según un análisis de la UNED.
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Las playas continúan siendo el principal atractivo turístico de Costa Rica, pero los visitantes internacionales están diversificando sus actividades durante las vacaciones, incorporando experiencias relacionadas con la naturaleza, la gastronomía, los volcanes y el turismo de aventura, según un análisis presentado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La investigación, elaborada a partir de estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) correspondientes al período 2023-2025, reveló que el 67% de los turistas que ingresaron al país por vía aérea realizó actividades de sol y playa.

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Aunque esta modalidad conserva el primer lugar, registra una disminución de cinco puntos porcentuales respecto al período 2017-2019, cuando alcanzaba el 72%.

Para el investigador y docente de la UNED, Alberto López Chaves, este comportamiento no implica necesariamente una pérdida de interés en los destinos costeros, sino una ampliación de las experiencias que los turistas buscan durante su estadía.

“Esto sugiere una moderación del interés, pero nunca una pérdida de relevancia o de importancia. Continúa siendo la actividad más realizada”, explicó el académico.

¿Qué actividades prefieren los turistas?

Después de las playas, la observación de flora y fauna ocupa el segundo lugar entre las actividades realizadas por los visitantes internacionales, con un 37%.

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Muy cerca aparece la gastronomía costarricense, con un 36%, mientras que las caminatas por senderos naturales representan el 32%.

Las visitas a volcanes alcanzan aproximadamente el 30%, y las experiencias en aguas termales representan el 25%.

La oferta también incluye tirolesa, paseos en bote, surf, snorkel, puentes colgantes, visitas a fincas y observación de aves.

Estas actividades no son excluyentes, pues una misma persona puede realizar varias durante sus vacaciones.

“Muchas personas turistas combinan varias actividades durante un mismo viaje”, señaló López Chaves.

Según el investigador, esta característica permite desarrollar itinerarios que integren diferentes regiones y atractivos naturales y culturales, sin depender exclusivamente de los destinos tradicionales.

La observación de flora y fauna representa la segunda actividad turística más realizada en Costa Rica, con un 37% de participación entre los visitantes consultados en los datos del ICT. Crédito: Costa Rica Jade Tours
La observación de flora y fauna representa la segunda actividad turística más realizada en Costa Rica, con un 37% de participación entre los visitantes consultados en los datos del ICT. Crédito: Costa Rica Jade Tours

Nuevas oportunidades para los emprendimientos turísticos

La diversificación también podría generar oportunidades económicas para las comunidades rurales y los pequeños negocios dedicados al turismo.

Yorleny Fontana Coto, encargada de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED, explicó que las nuevas preferencias representan una posibilidad para desarrollar servicios vinculados con la identidad cultural y los recursos de cada región.

“La diversificación turística representa una oportunidad para que más comunidades y emprendimientos locales participen de los beneficios que genera esta actividad económica”, manifestó.

Entre las alternativas se encuentran los recorridos por fincas, las experiencias gastronómicas, el turismo rural y las actividades relacionadas con la biodiversidad.

Sin embargo, Fontana señaló que aprovechar estas oportunidades requiere fortalecer las capacidades empresariales, mejorar los servicios y desarrollar estrategias que permitan comercializar las experiencias turísticas.

Las visitas a volcanes y aguas termales forman parte de la oferta turística nacional, con participaciones aproximadas del 30% y 25%, respectivamente.
Las visitas a volcanes y aguas termales forman parte de la oferta turística nacional, con participaciones aproximadas del 30% y 25%, respectivamente.

Los desafíos que enfrenta el sector

La UNED también advirtió que una oferta turística más diversa no garantiza automáticamente que los beneficios económicos se distribuyan entre todas las comunidades.

Por esta razón, los especialistas consideran necesario fortalecer los encadenamientos productivos, de manera que pequeños emprendimientos, productores agrícolas, restaurantes y operadores turísticos puedan integrarse a las actividades del sector.

La capacitación, la innovación, la sostenibilidad ambiental y el acceso a herramientas de comercialización fueron identificadas como condiciones importantes para mejorar la competitividad.

El análisis también plantea la posibilidad de desarrollar recorridos que combinen varios atractivos durante una misma estadía.

Por ejemplo, un visitante podría disfrutar de las playas del Pacífico o del Caribe y posteriormente realizar caminatas por bosques, conocer comunidades rurales o participar en experiencias gastronómicas.

Para López Chaves, el desafío consiste en integrar esas alternativas dentro de la oferta turística nacional.

“El gran reto, eso sí, y la oportunidad consisten en integrar todos esos atractivos para presentar a Costa Rica no solo como un destino de playas”, concluyó el investigador.

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