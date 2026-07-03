“Jamás del lado de los que dicen barbaridades”: Giménez publicó fotos de su lesión y difundió un crudo descargo tras la eliminación de Uruguay del Mundial

José María Giménez compartió su descargó y calificó la eliminación de Uruguay como “un fracaso" (@josemariagimenez)

La eliminación de Uruguay del Mundial sigue generando repercusiones entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Mientras persisten las reflexiones sobre el desenlace, la autocrítica surge como respuesta dominante desde el propio plantel. El defensor José María Giménez fue uno de los últimos en sumarse al análisis, reconociendo abiertamente: “Fue un fracaso”.

La herida permanece abierta, tanto en el grupo como en la hinchada. Giménez compartió en sus redes sociales un mensaje extenso donde describió el impacto emocional de la eliminación: “Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser... Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso”.

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El defensor profundizó en los detalles de la preparación del equipo. “Trabajamos, nos mentalizamos, nos propusimos y, sin dudas, lo intentamos: primero competir y luego conseguir el objetivo que ponga a Uruguay donde merece estar. Evidentemente no alcanzó, y somos muy conscientes de eso”, expresó, haciendo referencia al empate ante Arabia Saudita, Cabo Verde y la derrota ante España, resultados que sellaron la salida del torneo.

El defensor publicó imágenes del tobillo lesionado con el que encaró la previa del torneo mundialista (@josemariagimenez)

En su descargo, Giménez aportó detalles personales que hasta el momento no habían trascendido. Mostró imágenes de su tobillo derecho lesionado, desde el 9 de mayo en el partido entre Atlético Madrid y Celta, que lucía morado e hinchado pocas semanas antes del debut en la Copa. “En lo personal, cuatro semanas antes de empezar el Mundial tenía el tobillo así... Gracias al trabajo de los profesionales que me acompañaron, PUDE LLEGAR APTO Y EN CONDICIONES de competir desde el primer partido. Si no lo hice, no fue por no estar preparado...”.

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El zaguero detalló que su ausencia de minutos en la competencia se debió a las decisiones tácticas del entrenador Marcelo Bielsa. “Sin dudas que a los compañeros que les tocó jugar, a todos, lo intentaron hacer de la mejor manera posible, porque sé que también jugaron con el corazón”, subrayó, despejando cualquier especulación sobre su estado físico.

El mensaje de Giménez incluyó un reconocimiento al esfuerzo colectivo: “Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no. Lo cual me llena el corazón de orgullo, porque en el día a día se ve y se siente esto que comento, porque cuando terminó el último partido le vi la cara a cada uno de ellos y pude ver el dolor que sentían”.

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Giménez respaldó el esfuerzo del plantel y pidió disculpas a la hinchada uruguaya (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

A través de sus palabras, el futbolista remarcó la importancia del respaldo mutuo dentro del plantel. “NI EL EGO NI LA AMBICIÓN ME CIEGAN. Desde donde me tocaba estar, como cada uno de mis compañeros, intentamos dar el máximo, desde un aliento, desde un ‘Vamos Arriba’ o desde una palabra que pueda transmitir algo”.

El defensor también se dirigió a la hinchada y transmitió un mensaje de gratitud y disculpas: “Sin más que agregar, muchas gracias a todos, de corazón, por los que se trasladaron, por los que confiaron y por los que nos alentaron siempre. Muchas gracias y disculpas, no duden que su bronca y dolor también son nuestros”.

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En su reflexión final, Giménez marcó distancia respecto a quienes critican sin fundamentos: “Siempre del lado de la autocrítica, SIN EL DIARIO DEL LUNES para pegar en el piso, de los que analizan y hablan con sensatez REAL de lo que es esta situación, del que asume la responsabilidad y de los que se rompen el alma por lograr los objetivos estudiando, trabajando, desde el merecimiento…”.

El cierre de su comunicado fue categórico: “JAMÁS DEL LADO de los que crean comedias, están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más. VAMO ARRIBA URUGUAY”.

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El defensor explicó que su falta de minutos respondió a una determinación táctica de Marcelo Bielsa

Mientras el dolor de la eliminación se asimilaba, el foco también se posó en los cinco futbolistas que, según Bielsa, representaron los pilares del grupo: Ronald Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde, Darwin Núñez y José María Giménez.

El entrenador argentino explicó en conferencia las dificultades enfrentadas: “Nosotros tuvimos seis problemas, pero ninguna de las consecuencias explica por qué Uruguay no clasificó, porque los logramos resolver. De esos problemas, 12 jugadores estuvieron involucrados y a todos les encontramos soluciones satisfactorias. Hay cosas que ustedes no conocen. No es casualidad, es una ingeniería. Se describe cómo vendehumo al que explica un fracaso. El fracaso es fracaso, porque hiere a la gente”.

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Tras la eliminación, Bielsa convocó a los jugadores y, según trascendió, lanzó una frase directa: “Me dejaron solo”, reflexionó según revelaron en ESPN. El contenido de esa reunión evidenció la tensión emocional tras la eliminación y la carga que implica para el cuerpo técnico y los futbolistas un desenlace tan doloroso.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial fue recibida como un golpe duro tanto para los protagonistas como para la afición. Las voces de autocrítica y agradecimiento, entre ellas encabezadas por Giménez, incluso el comunicado de Federico Valverde, dejan claro que la autopercepción del plantel está marcada por el reconocimiento de las expectativas no cumplidas.

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