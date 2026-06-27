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¿Castigo? La contundente decisión de la Federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminados en fase de grupos del Mundial

Luego de la caída contra España que los dejó sin chances de avanzar en el certamen, los directivos de la Celeste tomaron una llamativa decisión en medio de un clima de tensión interno por la dirección de Bielsa

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La decisión de la AUF tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)
La decisión de la AUF tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

Uruguay consumó un fracaso en el Mundial 2026 al quedar eliminado en la fase de grupos tras caer por 1-0 contra España. La actuación de la Celeste estuvo marcada por la tensa relación entre el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa y los futbolistas, en un vestuario que mantiene un ambiente tenso desde el 2024. Luego de la derrota contra la Roja, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló el chárter que debía devolver a los jugadores a Montevideo, de modo que el plantel deberá regresar en vuelos comerciales tras quedar afuera en la primera fase.

La salida quedó definida después del 1-0 en el Estadio Guadalajara, un resultado que dejó a la Celeste tercera en el Grupo H con dos puntos, sin acceso a los octavos de final ni a uno de los ocho cupos para los mejores terceros. España cerró la zona con siete unidades y aseguró el primer puesto, mientras que Cabo Verde sacó su boleto en el segundo lugar y se medirá contra la selección argentina en 16avos.

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La resolución de la Asociación Uruguaya de Fútbol implica que la delegación que se instaló en Playa del Carmen para disputar la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos no volverá junta al país, según informó el portal local Ovación. La medida se tomó tras el impacto deportivo e institucional de la eliminación, que también derivará en la salida de Marcelo Bielsa como entrenador. Sin embargo, a falta de las correspondientes confirmaciones oficiales, la casa madre del fútbol Charrúa resolvió que todos los jugadores se marchen de la cita mundialista por sus propios medios.

Marcelo Bielsa no seguirá como entrenador de Uruguay tras el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Marcelo Bielsa no seguirá como entrenador de Uruguay tras el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La derrota también cerró el ciclo de Marcelo Bielsa, cuyo contrato se extendía hasta la participación de la selección en la Copa del Mundo. Desde Uruguay informan que es un hecho que el entrenador argentino no continuará en el cargo. En su análisis posterior al partido, el Loco vinculó el balance de su gestión con el rendimiento del equipo en el torneo. “Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión”, afirmó en conferencia de prensa.

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El entrenador agregó que dispuso de “un grupo de jugadores calificados” y que no logró convertirlo “en una fuerza” capaz de imponer su potencial. También fue tajante cuando le preguntaron qué le dejaba su etapa de 39 meses de trabajo al fútbol uruguayo: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados”.

Bielsa sostuvo además que ni el cuarto puesto en las Eliminatorias Sudamericanas ni el tercer lugar en la Copa América tuvieron valor a la luz del desenlace en el Mundial. “Si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada”, afirmó.

Los jugadores de Uruguay se tendrá que ir del Mundial 2026 por sus propios medios (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los jugadores de Uruguay se tendrá que ir del Mundial 2026 por sus propios medios (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uno de los focos de la noche fue la situación de Fernando Muslera, de 40 años, luego de su error en la acción que terminó en el gol de Álex Baena. Sobre su salida en el entretiempo, Bielsa dijo: “Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera”.

Consultado por qué mantuvo al arquero para el tercer partido del grupo, el técnico respondió que la convocatoria había sido “muy pensada” y que realizó todas las evaluaciones necesarias. Después añadió que no discutía la valoración crítica sobre su participación, pero que eligió sostenerle la confianza por considerar que venía de un año “magnífico” y que es “un jugador de muchísima personalidad y carácter”.

Muslera también habló después de la eliminación y asumió su rendimiento. “Hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, declaró. El arquero de Estudiantes añadió que nunca fue “de esconderse” y que esa era “la manera más cercana” que tenía de hablarles a los uruguayos. También describió el impacto emocional de lo ocurrido: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”.

Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos (REUTERS/Daniel Becerril)
Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos (REUTERS/Daniel Becerril)

Otro de los puntos álgidos de la noche Celeste sucedió con la salida de Federico Valverde, estandarte del plantel, en el minuto 57, para dejarle su lugar a Federico Viñas. “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque. Lo sustituí por Federico Viñas para darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresó y del jugador que salió”, explicó el entrenador argentino.

Las cámaras mostraron al capitán uruguayo con señales de frustración después de dejar la cancha: se cubrió el rostro con la camiseta, luego siguió inmóvil desde el banco los minutos decisivos y durante la pausa de hidratación se sentó junto a Giorgian de Arrascaeta. El cierre del partido también incluyó la expulsión de Agustín Canobbio, sancionado por una dura falta sobre Pau Cubarsí en los últimos minutos.

La victoria clasificó a España al cruce del 2 de julio en Los Ángeles ante el segundo del Grupo J, que saldrá entre Argelia y Austria. Cabo Verde avanzó como segundo tras empatar 0-0 con Arabia Saudita y jugará contra Argentina el 3 de julio en Miami, mientras Arabia Saudita y Uruguay quedaron eliminados.

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