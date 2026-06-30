Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

El entrenador habló más de una hora ante la prensa y no esquivó ningún tema, desde su mea culpa hasta las concesiones al plantel tras la Copa América y por qué descarta que la relación con los jugadores haya condicionado la eliminación

Con la eliminación de Uruguay del Mundial todavía fresca, Marcelo Bielsa compareció ante la prensa uruguaya en Montevideo y no esquivó ninguna pregunta: habló de Fernando Muslera, de Federico Valverde, de las reuniones con el plantel, de los jugadores que llegaron lesionados y de por qué, a su juicio, la Celeste mereció más de lo que obtuvo.

Uruguay terminó el Grupo H con dos puntos sobre nueve posibles. Dos empates —ante Arabia Saudita y Cabo Verde— y una derrota por 1-0 frente a España bastaron para sellar una eliminación que nadie en el fútbol uruguayo esperaba. La Celeste repitió así el mismo final que en Qatar 2022, cuando también cayó en la fase de grupos. En ese marco, Bielsa convocó una conferencia de prensa y fue al frente. “Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue. Es una caída que nadie puede admitirla”, abrió el técnico, sin rodeos.

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Acto seguido, dejó en claro cuál era el límite de su autocrítica: “No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos“. En su estudio, aseguró que los charrúas debieron haber logrado siete unidades.

Uno de los capítulos más resonantes de la conferencia fue el de Fernando Muslera. El arquero, que fue relevado en el entretiempo del duelo ante España luego de un error en el gol, llegó al partido ante España con 38,1 grados de fiebre el día previo. Al día siguiente estaba recuperado y en condiciones de jugar, según reveló Bielsa. Pero lo que ocurrió dentro del campo fue otro asunto. “A mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera el efecto en su ánimo por los errores cometidos”, relató el entrenador.

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El técnico reveló que Muslera llegó con fiebre al partido ante España y pidió ser sustituido por el impacto anímico que le generaron sus propios errores

Muslera, según su descripción, estaba tan afectado por sus propias fallas que prefirió salir del campo para no perjudicar al equipo. “Eso me pareció de una grandeza impropia del fútbol actual”, agregó Bielsa.

El tema de los cinco jugadores estelares también ocupó un lugar central. Bielsa identificó a Ronald Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde, Darwin Núñez y José María Giménez como los pilares del equipo, y explicó las circunstancias que rodearon a cada uno.

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De Arrascaeta llegó con una fractura y recién iba a realizar su primer entrenamiento tras dos meses de recuperación. “La lesión denunciada por el Flamengo no tiene nada que ver con lo que hicimos. Cada día que pasaba estaba al servicio de su salud", aclaró. En el caso de Araújo, fue más directo aún: “La sanidad de Uruguay no tuvo algo que ver con la salud de Araújo. Él se lesionó haciendo una recuperación en la que Uruguay no tuvo nada que ver”.

Frente a ese panorama, Bielsa defendió la capacidad de respuesta del grupo: “Nosotros tuvimos seis problemas, pero ninguna de las consecuencias explica por qué Uruguay no clasificó, porque los logramos resolver. De esos problemas, 12 jugadores estuvieron involucrados y a todos les encontramos soluciones satisfactorias. Hay cosas que ustedes no conocen. No es casualidad, es una ingeniería. Se describe cómo vendehumo al que explica un fracaso. El fracaso es fracaso, porque hiere a la gente".

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Bielsa confirmó que aceptó los pedidos del plantel de entrenar todos juntos y reducir las charlas técnicas tras las reuniones mantenidas después de la Copa América

El vínculo con Valverde fue otro de los puntos que el entrenador quiso despejar. Las versiones sobre un conflicto entre ambos circularon con fuerza tras la eliminación, pero Bielsa las rechazó. “Respecto de Valverde, yo nunca tuve un problema y creo que nunca hice más concesiones con un jugador, porque las merece”, afirmó.

Detalló que le planteó al volante del Real Madrid la posibilidad de jugar de lateral, de extremo o en su posición natural, y que la respuesta fue de “absoluta generosidad”: ‘En el puesto que necesite’. “Creo que no lo expuse, le tuve un enorme respeto. Si existe algún conflicto, ignoro el origen”, cerró.

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La cuestión de los roces con el plantel fue, quizás, el tema más delicado de la tarde. Bielsa confirmó que, tras el partido ante Estados Unidos en la Copa América, mantuvo reuniones con distintos grupos de jugadores. De esos encuentros surgieron dos pedidos concretos: entrenar todos juntos en lugar de en grupos separados, y reducir la duración de las charlas técnicas. El técnico aceptó ambos. “Cuando me plantearon la necesidad de entrenar todos juntos, es absurdo que insista con una postura que los jugadores no comparten. Los jugadores querían sentirse cerca. Ese pedido fue aceptado y lo acepté de buena gana”, señaló.

Ante la pregunta sobre si esos cambios implicaron una alteración de su estrategia, Bielsa fue categórico: “La respuesta es negativa. Eso no sucedió y de haber sucedido sería algo que no hablaría bien de los jugadores, y en realidad no sucedió. El partido con España claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas”.

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El entrenador defendió su vínculo con Valverde, aseguró que nunca tuvo un problema con el volante y desconoció el origen de las versiones sobre un conflicto entre ambos

Para reforzar su argumento sobre la cohesión del grupo, recurrió a los números físicos: la Celeste corrió un 20% más que Arabia Saudita, un 30% más que Cabo Verde y un 25% más que España.

Y ante los españoles, corrió más en el segundo tiempo que en el primero. “¿Cómo voy a decir que la relación con los jugadores fue la que impidió que no ganáramos los partidos?”, preguntó Bielsa. “Esta tristeza actual de todos los futboleros es el peso que me toca asumir”.

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Sobre su legado en el fútbol uruguayo, el técnico fue terminante. Reconoció que todo lo que supo lo transmitió a quien se lo pidió, reivindicó el trabajo de su antecesor Óscar Tabárez —“todo lo que hizo yo le saqué brillo, por respeto a él”— y no se guardó nada al evaluar su propia huella: “Tengo claro que no dejo nada”. Al ser consultado sobre si daría consejos a su sucesor, respondió: “Cualquiera que me pregunte, estoy dispuesto, pero no creo que nadie que yo lo ilustre sobre nada”.

El rosarino también hizo autocrítica sobre el enojo viral con una periodista y su camarógrafo instantes después de la caída ante España: “Hay obligaciones con las empresas que compran los derechos, y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad, yo reaccioné a la tardanza en las preguntas a las que debía responder y reaccioné porque tardaban y yo estaba sobrepasado con el dolor y tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”.

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La conferencia terminó como empezó: con Bielsa asumiendo la derrota sin excusas y sin trasladar responsabilidades. “Soy sincero, para mí este cierre es muy doloroso, por las ilusiones que me hice, por lo mal que terminó, por el esfuerzo al que arrastré a mucha gente”, admitió. “Sabiendo que cuánto más diga, peor es. Porque el dolor no se resuelve hablando”.