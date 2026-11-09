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Video: el papa León XIV homenajeó a Francisco en la Catedral Metropolitana

El sumo pontífice rezó frente a una placa en memoria de Jorge Bergoglio, quien ejerció como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires durante 15 años. El santo padre cenará con obispos e integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina para cerrar su segundo día en el país

El papa León XIV homenajeó a Francisco en la Catedral Metropolitana
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En la tarde de este lunes, el papa León XIV encabezó un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Mario Bergoglio ejerció como arzobispo durante 15 años antes de convertirse en el pontífice 266 de la historia.

El Santo Padre recorrió el templo madre de la Ciudad de Buenos Aires, se detuvo en una placa que conmemoraba al papa Francisco y rezó una oración. A continuación, saludó a algunos niños que estaban en el lugar y preparó una misa frente a los obispos argentinos.

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El escenario no fue casual. La Catedral Metropolitana fue la sede episcopal de Bergoglio entre 1998 y 2013, el período en que el entonces arzobispo presidió celebraciones, Te Deum y encuentros de la Iglesia porteña. Desde allí también comenzó buena parte del camino pastoral que, en marzo de 2013, lo llevaría al Vaticano como el primer papa sudamericano de la historia. Que León XIV eligiera precisamente ese templo para rendir homenaje a su antecesor le dio al acto una carga simbólica que difícilmente habría tenido en otro lugar de la ciudad.

La Catedral ya se había convertido en uno de los principales lugares de memoria de Francisco tras su muerte. El 21 de abril de 2025, el día de su fallecimiento, se celebró allí una misa en su nombre. Cinco días después, mientras en Roma se desarrollaban las exequias, miles de personas participaron frente al templo de una misa funeral encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, junto con obispos y sacerdotes de distintas diócesis.

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Un año más tarde, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de actos masivos para recordar a Bergoglio y su legado, en tanto la CEA organizó en Luján el homenaje institucional por el primer aniversario de su muerte.

Con la presencia de León XIV, el recuerdo adquirió una dimensión diferente: ya no fue la Iglesia argentina homenajeando a su papa, sino el sucesor de Francisco recordándolo en la que fue su propia catedral. Argentina es, además, la tierra natal de Bergoglio y la segunda escala de la gira sudamericana de León XIV, que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Catedral Metropolitana
El papa León XIV rezó frente a la placa de Francisco en la Cateral (Photo by Andrew Medichini / POOL / AFP)

La visita a la Catedral fue el cierre de una jornada intensa. León XIV había comenzado el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, donde desde la madrugada cientos de fieles habían acampado en las inmediaciones del lugar para estar cerca del Pontífice.

Luego, el Papa regresó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, tras un recorrido en papamóvil que convocó a una multitud.

Por la tarde, antes de llegar a la Catedral, León XIV se trasladó al campus papa Francisco de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde tuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo: empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y trabajadores. Desde allí se dirigió al Palacio San Martín para participar de un encuentro ecuménico e interreligioso, uno de los ejes que tiene mayor peso dentro del programa de la visita.

Visita del papa León XIV a la Argentina -Palacio San Martín
León XIV visitó el templo donde, en abril de 2025, miles de personas se reunieron para despedir al primer papa latinoamericano de la historia

El homenaje en la Catedral permitió también trazar un puente entre dos pontificados. León XIV ha evitado desde su elección presentarse como una continuidad personal de Francisco, pero ha recogido varios de los grandes ejes que marcaron el pontificado de Bergoglio: la preocupación por los pobres y excluidos, el diálogo entre religiones, la búsqueda de una Iglesia cercana y la insistencia en la paz.

La agenda continúa el martes, cuando León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa y encontrarse con religiosos, sacerdotes, consagrados y seminaristas, antes de regresar a Buenos Aires para encabezar por la noche una vigilia con jóvenes, un acto pedido especialmente por el Papa.

El miércoles, último día de la etapa argentina, visitará el complejo penitenciario de Devoto y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa ante la Virgen patrona de Argentina antes de partir rumbo a Perú.

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