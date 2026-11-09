Sociedad

El testimonio de una residente del Cottolengo Don Orione que emocionó al papa León XIV

El sumo pontífice se conmovió al escuchar las palabras de una señora discapacitada que reside en el hogar. El especial regalo que le obsequió al saludarla

Visita del papa León XIV a la Argentina - El emocionante testimonio de una persona que vive en el cotolengo luego de haber sido abandonada por su madre
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En el marco de un importante operativo de seguridad, este lunes el papa León XIV salió bien temprano de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires (el Palacio Fernández Anchorena), en el barrio porteño de Recoleta, su lugar de descanso durante su estadía en el país, y se dirigió al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde era aguardado por miles de fieles y una comitiva de funcionarios bonaerenses.

El pontífice arribó a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se acercaban con emoción. Desde distintos sectores del Cottolengo, los asistentes acompañaron su ingreso con un canto que se repitió durante la bienvenida: “Papa León, esta es tu casa; Papa León, esta es tu casa”.

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Al ingresar al hogar de personas discapacitadas, el sumo pontífice saludó a los presentes, se sentó en el medio del escenario y escuchó con atención el discurso de bienvenida que ofreció el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones. “Que haya venido es un regalo providencial para la zona sur del conurbano bonaerense”, destacó.

En ese momento, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que el Papa ya lucía sus ojos llorosos, conmovido por su llegada a la residencia de personas discapacitadas.

Un hombre vestido con sotana papal blanca, solideo y cruz pectoral permanece sentado frente a un micrófono
El papa León XIV se emocionó al escuchar el discurso de bienvenida del obispo Jorge Lugones

Unos minutos después, el sumo pontífice se mostró conmovido por el testimonio de una residente en silla de ruedas.

“Santo Padre, me llamo Marta Griselda Torres. Hace muchos años vivo en el pequeño Cottolengo Don Orione. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver. Mejor dicho, una parálisis cerebral”, contó la señora ante la atenta mirada del Santo Padre.

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Luego, la mujer brindó detalles de su dura historia de vida, al revelar que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños. “Se fue y no volvió más. Mi padre y mis hermanos se hicieron cargo de mi. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, desde internaciones, operaciones y hasta numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar donde vivir, pero esos lugares eran transitorios y no eran adecuados para mi”, explicó.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
León XIV saludó a la residente del Cottolengo Don Orione que lo conmovió con su discurso y le obsequió un rosario.

Finalmente, el Cottolengo Don Orione fue el lugar que Marta encontró para vivir con las dificultades que le planteó a su discapacidad desde recién nacida. “El Cottolengo para mi fue un faro de luz para mi vida. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”, aseguró Marta.

Tras escuchar atentamente las palabras de la residente y manifestar su emoción por el discurso, León XIV se acercó a la señora, la saludó, intercambió unas breves palabras y le obsequió un rosario.

El discurso de León XIV

Luego de escuchar conmovedores testimonios de personas discapacitadas, Su Santidad pronunció un discurso en el que definió al Cottolengo Don Orione como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, donde la caridad se manifiesta en las obras, y recordó que este espacio se creó como una “ciudad de la caridad”, al servicio de las personas más frágiles, muchas veces ignoradas y abandonadas.

El Papa advirtió que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que se expresan en lugares como el Cottolengo tienen un mensaje para sociedades llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. En contraste, sostuvo que la atención de las personas con discapacidad revela qué es lo importante en la vida colectiva.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo - Don Orione

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, afirmó León XIV al referirse a quienes padecen alguna discapacidad. Y remarcó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

El pontífice pidió que la Argentina pueda realizar “grandes obras de caridad” como la que conoció en Claypole, donde “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. También convocó a poner los dones recibidos al servicio de “los más pequeños y necesitados”, para consolidar esa “ciudad de la caridad” y derribar “las fronteras del egoísmo”.

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