República Dominicana

Gobierno dominicano refuerza el patrullaje militar en la frontera ante la violencia que golpea Haití

Las unidades fueron distribuidas en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para vigilar los cuatro cruces oficiales, controlar los ingresos permitidos y prevenir incidentes, según informaron las autoridades estatales competentes

El Ejército concentró las tareas de vigilancia en los pasos formales de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)
El Ejército concentró las tareas de vigilancia en los pasos formales de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)
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Un amplio operativo militar se ha desplegado a lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití para asegurar la continuidad de sus operaciones. El Gobierno dominicano aumentó el patrullaje militar en los principales puntos de cruce ante la evolución de la violencia en el país vecino y el riesgo de que esa situación tenga efectos en su territorio.

El refuerzo incluye patrullas en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, donde se concentran los cuatro pasos formales que conectan a ambos países. El objetivo oficial es mantener el control en la línea fronteriza, supervisar los accesos autorizados y prevenir incidentes.

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El despliegue responde al seguimiento que las autoridades dominicanas realizan sobre los acontecimientos en Haití, donde las bandas armadas conservan presencia en áreas de Puerto Príncipe y otras localidades. La crisis de seguridad ha elevado la atención sobre la frontera, una zona con circulación comercial y tránsito regulado de personas.

Un video que circuló en redes sociales este fin de semana muestra el incremento de la presencia militar ha circulado en redes sociales durante las últimas horas. Las imágenes muestran unidades y efectivos desplegados en áreas próximas a los cruces fronterizos, en medio de la alerta de las autoridades por la situación haitiana.

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Las autoridades dominicanas confirmaron que las actividades comerciales y el tránsito regulado continúan sin alteraciones. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)
Las autoridades dominicanas confirmaron que las actividades comerciales y el tránsito regulado continúan sin alteraciones. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)

Las patrullas se concentran en los cuatro pasos formales

El Ejército informó que las operaciones se reforzaron en los puntos de mayor movimiento fronterizo. En esas zonas, las patrullas tienen a cargo la vigilancia del perímetro, el control de los accesos y el apoyo a las tareas de seguridad que desarrollan otros organismos estatales.

Las autoridades señalaron que el aumento de los militares no implica cambios en las reglas de circulación. El comercio binacional, el tránsito de las personas que cuentan con autorización y las actividades cotidianas continuaron sin alteraciones, según la información oficial.

La vigilancia se mantiene en Dajabón, en el norte; Elías Piña, en la región central; Independencia, donde funciona el paso de Jimaní, y Pedernales, en el extremo sur. La distribución permite cubrir los principales corredores terrestres de la frontera dominico-haitiana.

Como parte de las acciones recientes, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, visitó los cuatro puntos fronterizos junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y mandos militares. Durante el recorrido, supervisaron las operaciones de seguridad y el funcionamiento de las actividades en la zona.

Fernández Onofre afirmó que la frontera estaba “totalmente tranquila”. El mensaje oficial buscó diferenciar el refuerzo preventivo de una situación de emergencia en los pasos fronterizos dominicanos.

El Gobierno de República Dominicana reforzó la presencia militar en la frontera para prevenir el impacto de la violencia en Haití. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)
El Gobierno de República Dominicana reforzó la presencia militar en la frontera para prevenir el impacto de la violencia en Haití. (Foto cortesía redes sociales presidencia dominicana)

La violencia de las bandas mantiene la presión sobre Haití

El aumento de la vigilancia coincide con una nueva etapa de tensión en Haití, afectado por ataques de grupos armados y por la debilidad de las instituciones de seguridad. La situación ha limitado la movilidad de la población en varias zonas y ha mantenido bajo presión a las autoridades haitianas.

Entre los hechos seguidos por el Gobierno dominicano figura la desaparición de cuatro militares salvadoreños que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Los efectivos desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada en Santo, un sector del distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

El presidente de El Salvador envió más de 2,000 soldados a Puerto Príncipe para colaborar en la búsqueda de los cuatro militares. El caso se sumó a los episodios de violencia que involucran a bandas armadas en la capital haitiana.

En Belladère, localidad del departamento del Centro de Haití, cientos de personas marcharon el viernes contra las organizaciones criminales. La movilización llegó hasta las cercanías del paso de El Carrizal, frente a Elías Piña.

Mientras persiste ese escenario, las autoridades dominicanas mantienen el refuerzo de los patrullajes y la supervisión de los pasos formales. La vigilancia se enfoca en preservar el orden en los cruces, sostener el tránsito autorizado y monitorear cualquier cambio en la dinámica de la frontera.

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