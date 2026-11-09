La excesiva velocidad combinando con la imprudencia cobró la vida de dos personas y varios lesionados en el occidente salvadoreño

La Policía Nacional Civil indaga una supuesta invasión de carril a excesiva velocidad para determinar responsabilidades. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de dos personas en el occidente salvadoreño, en medio de una ola de siniestros que han afectado el territorio nacional.

El choque ocurrió sobre la carretera Litoral, cerca del puente San Pedro, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste.

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Las primeras versiones sobre el hecho indican que un vehículo todo terreno, tipo Jeep, circulaba a alta velocidad cuando habría invadido el carril contrario.

En ese punto impactó contra un pick-up en el que viajaban varias personas. La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene abiertas las investigaciones para establecer como surgió el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

El choque entre un vehículo Jeep y un pick-up dejó dos personas muertas sobre la carretera Litoral, en Acajutla.

Como consecuencia de la colisión, murieron en el lugar Cristino Anzora Cruz, de 53 años, quien conducía el pick-up, y Claudia Elizabeth, de 19 años, quien lo acompañaba, en redes sociales han identificado a las víctimas como padre e hija; sin embargo, las autoridades no han brindado más detalles.

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Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

Tras el impacto, residentes de la zona acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes de los vehículos. Según los reportes conocidos, una menor con discapacidad y una mujer recibieron ayuda de personas que transitaban por el sector y fueron llevadas en un vehículo particular al Hospital Nacional Jorge Mazzini, en Sonsonate.

Cristino Anzora Cruz y Claudia Elizabeth fallecieron en el lugar del siniestro antes del traslado al Instituto de Medicina Legal. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Minutos después, equipos del Comandos de Salvamento, Cuerpo de Bomberos y agentes de la PNC participaron en el traslado de otros lesionados. La información preliminar identifica entre los heridos a Kevin Eduardo C. L., de 19 años, quien se dedicaba al entretenimiento infantil y regresaba de un evento por lo que habría contratado a Anzora Cruz para realizar el viaje.

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También resultó lesionada una menor de 15 años, hija del conductor del pick-up. A la lista se suman Daniel Ernesto Monge, de 20 años, y Yuri Elizabeth M. R., de 36 años.

El choque entre un vehículo Jeep y un pick-up dejó dos personas muertas sobre la carretera Litoral, en Acajutla. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Las versiones iniciales señalan que Yuri Elizabeth M. R. sería una de las principales personas bajo investigación, debido a que presuntamente conducía el Jeep. Su estado de salud fue descrito como delicado. Las autoridades no habían divulgado una confirmación oficial sobre ese dato ni sobre los resultados de las inspecciones realizadas en la carretera.

El accidente obligó a desplegar unidades operativas y de inspección en las inmediaciones del puente San Pedro. Los agentes acordonaron el área mientras recolectaban indicios para reconstruir la secuencia de los hechos, verificar las condiciones de la vía y establecer si existieron factores adicionales que influyeran en la colisión.

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Pobladores de la zona trasladaron a una menor con discapacidad y a una mujer hacia el Hospital Nacional Jorge Mazzini. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Más de 18 mil accidentes de tránsito a nivel nacional

El hecho ocurrido en Acajutla se suma a los accidentes registrados este año en las carreteras salvadoreñas. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasvi) contabilizó 18,818 accidentes de tránsito entre el 1 de enero y el 7 de noviembre.

La cifra representa un incremento del 1.4% respecto del mismo período de 2025, cuando se registraron 18,552 siniestros viales. Los datos oficiales reflejan la recurrencia de este tipo de hechos en las rutas del país, tanto en zonas urbanas como en carreteras de conexión regional.

Durante ese período, los accidentes dejaron 13,521 personas lesionadas y 1,260 fallecidas en El Salvador. El caso de la carretera Litoral permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan las circunstancias que provocaron el impacto entre el Jeep y el pick-up.

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