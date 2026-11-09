Economía

Plazo fijo: cuál es la tasa que ofrece cada banco para depósitos de $1 millón a 30 días

Las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos online a 30 días oscilan entre el 16% y el 24,25% según el relevamiento publicado por el Banco Central

Ilustración de una mujer con gafas y cabello pelirrojo que sostiene billetes de diez mil pesos argentinos frente a un cajero.
Con el plazo fijo, los ahorristas buscan una defensa de su capital contra la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un depósito de $1.000.000 a 30 días puede dejar entre $13.150,68 y $20.136,98 de intereses, de acuerdo con las tasas nominales anuales informadas por los bancos relevados. La diferencia entre entidades alcanza más de $7.000 para el mismo plazo y capital, por lo que comparar las propuestas antes de constituir un plazo fijo resulta determinante para el resultado final.

La mayor tasa del listado corresponde al Banco de Comercio, con un 24,25% nominal anual. Bajo esa condición, el monto al vencimiento asciende a $1.020.136,98 al sumar capital inicial e intereses al cabo de 30 días.

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Entidades financieras que ofrecen mayor tasa por los plazos fijos (Fuente: BCRA)
Entidades financieras que ofrecen mayor tasa por los plazos fijos (Fuente: BCRA)

Le siguen Reba, Bica y CMF, con 24% anual, entidades donde se obtienen $1.019.726,03 al fin de un mes de plazo. En Banco Meridian y Crédito Regional Compañia Financiera, con 23,75%, se obtienen intereses mensuales por $19.520,55, que elevan el saldo a fin de mes a 1.019.520,55 pesos.

Las entidades Voii, Banco Mariva y Banco del Sol ofrecen una tasa nominal del 23% anual. En esos casos, el resultado estimado para una colocación de $1.000.000 supera $1.019.300 al cabo de 30 días.

La tasa más baja entre las entidades relevadas corresponde a Banco Patagonia, con 16% anual. El depósito llegaría entonces a $1.013.150,68 al finalizar el período. Banco Francés y Banco de la Ciudad de Buenos Aires informan 17%, mientras que Banco Galicia ofrece 18,25% y Banco Credicoop, un 18,5 por ciento.

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Ocho puntos de brecha entre rendimientos

La distancia entre la tasa más alta y la más baja del relevamiento es de más de ocho puntos porcentuales. Esa brecha se traduce en una diferencia concreta para un ahorrista que coloca el mismo monto durante un mes: el rendimiento bruto de Banco de Comercio es casi $7.000 superior al de Banco Patagonia.

TNA (Tasa Nominal Anual) de plazos fijos a 30 días en los bancos con mayor volumen de operaciones. (Fuente: BCRA)
TNA (Tasa Nominal Anual) de plazos fijos a 30 días en los bancos con mayor volumen de operaciones. (Fuente: BCRA)

Entre los bancos de mayor tamaño, Banco de la Provincia de Buenos Aires informa una tasa de 22%, que deja un monto final de $1.018.082,19. Banco Macro ofrece 19,5%, equivalente a $1.016.027,40 al vencimiento. El Banco de la Nación Argentina, por su parte, registra 19,25%, con un resultado de $1.015.821,92 para el mismo capital y plazo.

Banco Hipotecario se ubica en 22%, mientras que BiBank ofrece 22% y Banco de la Provincia de Córdoba, 20,75% por ciento.

El cálculo parte de la tasa nominal anual de cada entidad

Los rendimientos de la comparación se calcularon con la fórmula $1.000.000 × [1 + (((tasa/365) × 30)/100)]. El resultado expresa el monto total al vencimiento, es decir, el capital inicial más los intereses brutos generados durante los 30 días de la colocación.

Una tasa nominal anual no equivale al retorno que recibe el ahorrista en un mes. Para estimar el rendimiento del período, se prorratea la tasa por la cantidad de días de la inversión sobre un año de 365 días. Así, una tasa de 24% anual genera intereses estimados por $19.726,03 en 30 días, mientras que una de 20% anual implica 16.438,36 pesos.

El cálculo es orientativo y parte de las tasas informadas en el relevamiento. Antes de confirmar una operación, el usuario debe verificar la tasa vigente, el plazo elegido y las condiciones del canal de contratación. Las entidades pueden modificar las tasas y algunas ofertas pueden depender de si el inversor ya tiene o no una cuenta en el banco.

Las tasas promedio del sistema bajaron desde los picos de octubre de 2025

En el último año hubo importantes variaciones en la trayectoria de las tasas promedio de depósitos a plazo fijo en el sistema financiero argentino y de las correspondientes a personas humanas. La serie refleja una baja pronunciada desde octubre de 2025, una recuperación parcial en enero de 2026 y una etapa posterior de valores más estables.

El promedio general del sistema alcanzó 58,36% el 16 de octubre de 2025. La tasa promedio para personas humanas llegó ese día a 45,74%. A fines de ese mes, ambos indicadores ya mostraban una corrección y la reducción se extendió durante noviembre y diciembre.

Para el 12 de diciembre de 2025, la tasa promedio del sistema se había ubicado en 24,87%, mientras que la de personas humanas marcaba 23,59%. Luego hubo un repunte en enero: el promedio general llegó a 35,71% el 23 de enero de 2026 y el segmento de personas humanas alcanzó 28,11% cuatro días más tarde.

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