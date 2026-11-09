El Salvador

El Gobierno salvadoreño mantiene congelados los combustibles por cuarta quincena ante la volatilidad petrolera

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas fijó sin cambios las tarifas vigentes del 10 al 23 de noviembre, pese a las oscilaciones internacionales causadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas fijó sin cambios las tarifas vigentes del 10 al 23 de noviembre. (FOTO: La Tribuna)
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas fijó sin cambios las tarifas vigentes del 10 al 23 de noviembre. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

El gobierno salvadoreño sostiene congelados los precios de los combustibles por cuarta quincena consecutiva, en medio de una de las mayores turbulencias del mercado petrolero mundial de los últimos meses.

La decisión llega después de que el barril de petróleo registrara caídas y repuntes bruscos a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). El organismo estableció que los precios de referencia regirán entre el 10 y el 23 de noviembre, sin variación respecto a la quincena anterior.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel en El Salvador?

El organismo detalló los valores vigentes por región. El galón de gasolina superior se mantiene en USD 5.13 en la zona central y en USD 5.14 en occidente y oriente.

La gasolina regular cuesta USD 4,80 en el centro del país y USD 4,81 en las zonas occidental y oriental. El diésel conserva un precio único de USD 4.86 en las tres regiones del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Imagen 3YBNFIQK6BA55KJSGKFKIPQMJE

La guerra entre Estados Unidos e Irán golpea el mercado petrolero

La DGEHM atribuyó la estabilidad de precios a factores externos que generan incertidumbre. Entre ellos citó la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz.

Tres boquillas de combustible de colores negro, verde y amarillo colocadas en un surtidor con una pantalla de barras de colores.
El organismo detalló los valores vigentes por región. El galón de gasolina superior se mantiene en USD 5.13 en la zona central y en USD 5.14 en occidente y oriente.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también señaló los ataques de Estados Unidos contra la isla de Qeshm, que elevaron las tensiones con Irán, uno de los principales países productores de petróleo. A esto se sumó la caída del inventario de crudo en Estados Unidos durante octubre, de acuerdo con la misma fuente.

El dato es relevante porque El Salvador no produce petróleo. El país depende directamente de la cotización del barril en el mercado estadounidense para fijar sus precios internos.

El barril cae y repunta tras las elecciones legislativas en Estados Unidos

El antecedente inmediato de esa volatilidad ocurrió la semana pasada. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó un 8.3% el miércoles 4 de noviembre y cerró en USD 88.12 por barril, según informó el diario.

La caída se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que la guerra contra Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio mandato, un episodio que generó expectativas de una desescalada diplomática en los mercados.

El respiro duró poco. Según informó La República, diario de Ecuador, el WTI rebotó un 2.72% el jueves siguiente hasta USD 90,52 por barril, tras conocerse que la Guardia Revolucionaria iraní informó el incendio de dos petroleros y un remolcador en el estrecho de Ormuz.

La duración del programa dependerá de los precios internacionales del petróleo y de si los Q2.500 millones alcanzan hasta el 31 de diciembre de 2026.
El gobierno salvadoreño sostiene congelados los precios de los combustibles por cuarta quincena consecutiva

El diario digital El Dinero, de República Dominicana, confirmó ese repunte y lo atribuyó a que las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Catar, seguían sin resultados concretos pese a la propuesta iraní de reabrir el estrecho en 48 horas.

Para el viernes 6 de noviembre, el WTI llegó a cotizar por encima de los USD 91 por barril, de acuerdo con Investing.com, portal de datos financieros, que además citó una proyección de Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, que eleva la previsión del crudo hasta USD 94 para diciembre.

La DGEHM atribuyó la estabilidad de precios a factores externos que generan incertidumbre. Entre ellos citó la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz. (FOTO: La Prensa)
La DGEHM atribuyó la estabilidad de precios a factores externos que generan incertidumbre. Entre ellos citó la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz. (FOTO: La Prensa)

El gas propano también permanece sin cambios

La congelación no se limita a la gasolina y el diésel. Diario El Mundo informó en días previos que los precios de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) subieron hasta USD 2.15 en noviembre por la misma tensión internacional, pero el valor que paga el consumidor final no se modificó gracias a una ley de fijación de precios vigente hasta mayo de 2027.

Un cilindro metálico azul conectado por una manguera a una hornilla con llama azul y una olla de hierro que emite vapor.
Un cilindro de gas conectado a una hornilla de hierro suministra combustible para la cocción de alimentos en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese reporte, el cilindro de 35 libras se vende a USD 15.50 para las familias salvadoreñas, mientras que los hogares con subsidio focalizado pagan montos menores. El esquema combina un subsidio general con otro dirigido a cerca de un millón de familias.

La Prensa Gráfica, diario salvadoreño, reportó que la actividad económica del país creció 4.6% en agosto, aunque advirtió que la desaceleración de las remesas y la presión de los precios de los combustibles podrían restarle fuerza a ese ritmo hacia fin de año.

Mientras el mercado internacional del crudo oscila entre caídas superiores al 12% y repuntes de más de dos puntos porcentuales en cuestión de días, el Gobierno salvadoreño sostiene inalterado el esquema de precios al consumidor desde hace dos meses. La evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz seguirá marcando el rumbo de la próxima quincena.

Temas Relacionados

Precio GasolinaPetróleoGas LPEstrecho de OrmuzEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una receta familiar y el sueño de dos migrantes salvadoreñas detrás de cinco pupuserías en Estados Unidos

La historia de Pupusería La Familiar comenzó con una receta heredada y hoy reúne sedes familiares tras casi dos décadas de trabajo migrante en la zona de Washington metropolitana estadounidense

Una receta familiar y el sueño de dos migrantes salvadoreñas detrás de cinco pupuserías en Estados Unidos

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

Ni el cielo nublado ni la lluvia enfriaron el comal más grande del mundo. Olocuilta reafirmó su corona gastronómica con una pupusa de 5.5 metros de diámetro, convirtiendo el Día Nacional de la Pupusa en una fiesta auténtica de identidad.

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

El Salvador: El futbolista Nelson “Chicharito” Díaz es capturado tras un choque de cuatro vehículos en Aguilares

La Policía Nacional Civil atribuyó al atacante de Luis Ángel Firpo la responsabilidad del siniestro ocurrido en el kilómetro 32½ de la Troncal del Norte y lo remitió por conducción peligrosa

El Salvador: El futbolista Nelson “Chicharito” Díaz es capturado tras un choque de cuatro vehículos en Aguilares

La población mayor de la diáspora salvadoreña está en EE. UU., mientras los migrantes jóvenes eligen España y Latinoamérica

Un informe internacional revela que casi la mitad de los compatriotas radicados en suelo ibérico tiene menos de 35 años, marcando un claro contraste generacional con las comunidades asentadas en Norteamérica

La población mayor de la diáspora salvadoreña está en EE. UU., mientras los migrantes jóvenes eligen España y Latinoamérica

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

Con raíces que los antropólogos sitúan en la tradición mesoamericana, el plato más emblemático de El Salvador condensa siglos de transformación culinaria, disputa sobre sus orígenes y una continuidad sostenida por familias como la del pupusódromo de Olocuilta

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

TECNO

Google presentó un chip de IA que protege los datos confidenciales mientras se procesan

Google presentó un chip de IA que protege los datos confidenciales mientras se procesan

4 juegos de Steam para PC que puedes reclamar gratis: zombis, estrategias y aventuras

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este lunes<br>

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 9 de noviembre de 2026

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand es condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

Russell Brand es condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

Kaia Gerber comparte una reflexión sobre el duelo a menos de dos meses de la muerte de su hermano Presley

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

Matt Damon sobre el rodaje de “La Odisea”: “Sentíamos que éramos exploradores. Fuimos los primeros en hacerlo y eso nos unió mucho”

MUNDO

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Las acciones de Nvidia caen tras la investigación sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria china

El video que expone a Jensen Huang y su presunta amante: la espía china que hizo bajar las acciones de NVIDIA

Quién es Alice Huang, la ciudadana china acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia

Rusia veta a Europa en las negociaciones de paz y declara que el mapa de Ucrania ya ha cambiado