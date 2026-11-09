El Gobierno salvadoreño mantiene congelados los combustibles por cuarta quincena ante la volatilidad petrolera

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas fijó sin cambios las tarifas vigentes del 10 al 23 de noviembre. (FOTO: La Tribuna)

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El gobierno salvadoreño sostiene congelados los precios de los combustibles por cuarta quincena consecutiva, en medio de una de las mayores turbulencias del mercado petrolero mundial de los últimos meses.

La decisión llega después de que el barril de petróleo registrara caídas y repuntes bruscos a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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Así lo confirmó este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). El organismo estableció que los precios de referencia regirán entre el 10 y el 23 de noviembre, sin variación respecto a la quincena anterior.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel en El Salvador?

El organismo detalló los valores vigentes por región. El galón de gasolina superior se mantiene en USD 5.13 en la zona central y en USD 5.14 en occidente y oriente.

La gasolina regular cuesta USD 4,80 en el centro del país y USD 4,81 en las zonas occidental y oriental. El diésel conserva un precio único de USD 4.86 en las tres regiones del territorio nacional.

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La guerra entre Estados Unidos e Irán golpea el mercado petrolero

La DGEHM atribuyó la estabilidad de precios a factores externos que generan incertidumbre. Entre ellos citó la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El organismo detalló los valores vigentes por región. El galón de gasolina superior se mantiene en USD 5.13 en la zona central y en USD 5.14 en occidente y oriente.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo también señaló los ataques de Estados Unidos contra la isla de Qeshm, que elevaron las tensiones con Irán, uno de los principales países productores de petróleo. A esto se sumó la caída del inventario de crudo en Estados Unidos durante octubre, de acuerdo con la misma fuente.

El dato es relevante porque El Salvador no produce petróleo. El país depende directamente de la cotización del barril en el mercado estadounidense para fijar sus precios internos.

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El barril cae y repunta tras las elecciones legislativas en Estados Unidos

El antecedente inmediato de esa volatilidad ocurrió la semana pasada. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó un 8.3% el miércoles 4 de noviembre y cerró en USD 88.12 por barril, según informó el diario.

La caída se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que la guerra contra Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio mandato, un episodio que generó expectativas de una desescalada diplomática en los mercados.

El respiro duró poco. Según informó La República, diario de Ecuador, el WTI rebotó un 2.72% el jueves siguiente hasta USD 90,52 por barril, tras conocerse que la Guardia Revolucionaria iraní informó el incendio de dos petroleros y un remolcador en el estrecho de Ormuz.

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El gobierno salvadoreño sostiene congelados los precios de los combustibles por cuarta quincena consecutiva

El diario digital El Dinero, de República Dominicana, confirmó ese repunte y lo atribuyó a que las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Catar, seguían sin resultados concretos pese a la propuesta iraní de reabrir el estrecho en 48 horas.

Para el viernes 6 de noviembre, el WTI llegó a cotizar por encima de los USD 91 por barril, de acuerdo con Investing.com, portal de datos financieros, que además citó una proyección de Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, que eleva la previsión del crudo hasta USD 94 para diciembre.

La DGEHM atribuyó la estabilidad de precios a factores externos que generan incertidumbre. Entre ellos citó la disminución de las exportaciones de petróleo por el estrecho de Ormuz. (FOTO: La Prensa)

El gas propano también permanece sin cambios

La congelación no se limita a la gasolina y el diésel. Diario El Mundo informó en días previos que los precios de referencia del gas licuado de petróleo (GLP) subieron hasta USD 2.15 en noviembre por la misma tensión internacional, pero el valor que paga el consumidor final no se modificó gracias a una ley de fijación de precios vigente hasta mayo de 2027.

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Un cilindro de gas conectado a una hornilla de hierro suministra combustible para la cocción de alimentos en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese reporte, el cilindro de 35 libras se vende a USD 15.50 para las familias salvadoreñas, mientras que los hogares con subsidio focalizado pagan montos menores. El esquema combina un subsidio general con otro dirigido a cerca de un millón de familias.

La Prensa Gráfica, diario salvadoreño, reportó que la actividad económica del país creció 4.6% en agosto, aunque advirtió que la desaceleración de las remesas y la presión de los precios de los combustibles podrían restarle fuerza a ese ritmo hacia fin de año.

Mientras el mercado internacional del crudo oscila entre caídas superiores al 12% y repuntes de más de dos puntos porcentuales en cuestión de días, el Gobierno salvadoreño sostiene inalterado el esquema de precios al consumidor desde hace dos meses. La evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz seguirá marcando el rumbo de la próxima quincena.

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