Las frases del Vasco Arruabarrena tras el título de Boca: de las finales que quedan al festejo de los jugadores que lo sorprendió

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Rodolfo Arruabarrena logró su primer título como entrenador de Boca Juniors en su segundo ciclo al frente del club, luego de la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera. El gol en el último minuto de Enner Valencia le permitió al equipo de la Ribera quedarse con la Tabla Anual y completar una temporada exitosa, pocos meses después del regreso del Vasco, quien había asumido el 18 de junio. La celebración tuvo continuidad en la conferencia de prensa, donde el técnico combinó el análisis del campeonato, los agradecimientos al plantel y una interrupción inesperada de los jugadores.

Antes de ingresar a la sala de prensa, Arruabarrena protagonizó un momento distendido al referirse al juvenil Leonel Flores, quien vistió lentes de sol y un piluso en la cancha. Consultado por el aspecto del delantero, el entrenador no dudó en responder: “Wachiturro”. Luego, al hablar de su rendimiento dentro de la cancha, el Vasco destacó una evolución paulatina y expresó: “Es muy bueno, de a poquito va mejorando”. La respuesta anticipó el clima relajado que acompañó al equipo después de una tarde en la que Boca celebró un nuevo campeonato y mantuvo abierta la posibilidad de competir por otros objetivos.

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Ya durante la conferencia de prensa, Arruabarrena puso el foco en el recorrido del plantel y en los momentos complejos que debió atravesar antes de alcanzar la consagración. “Este grupo ha pasado momentos difíciles. Como digo, ya ha comido mierda y ahora tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante”, compartió el técnico.

Mientras el Vasco desarrollaba sus ideas, desde el vestuario comenzaron a escucharse gritos y ruidos de los jugadores que celebraban el título. El entrenador no parecía demasiado conforme con el bullicio, aunque siguió respondiendo las preguntas. Consultado por las emociones de la consagración y por el tema del azúcar, contó: “Me vine rápido para el vestuario, comí un par de pizzas que no tendría que comer. Así que después me lo controlaré, pero estamos contentos y obviamente que es mérito del equipo. La verdad que los felicito”.

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La conferencia cambió de tono cuando Arruabarrena advirtió que sus futbolistas preparaban una sorpresa. “Uy, ahí están armando quilombo”, dijo el entrenador justo antes de que un grupo del plantel ingresara con un balde lleno de líquido frío. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Delgado, Tomás Aranda y Alan Velasco participaron de la broma y bañaron al técnico en plena rueda de prensa. Sebastián Villa también se sumó a la celebración con empujones y al grito de “Vamos Boca”, mientras Enner Valencia y Álvaro Montero se acercaron a observar. Los jugadores acompañaron la escena con el canto de “Dale campeón”.

El Vasco no ocultó que la sorpresa no le había gustado, aunque retomó la conferencia sin abandonar el tono irónico. “Esto tiene azúcar. Ya me desquitaré después cuando vuelva al entrenamiento. Ya no sé en qué estaba. Hace un frío…”, afirmó. Arruabarrena dedicó luego unas palabras a los hinchas de Boca: “Quiero agradecerles. Vieron lo que fue el estadio cuando llegamos con el micro, durante el viaje. Sabemos que se sienten identificados con el equipo. Estos triunfos acercan más al grupo con el hincha. Nos vamos a esforzar de darle más alegrías al hincha en este fin de año y esperemos poder pelear todo lo que nos queda”.

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El entrenador también se refirió a la exigencia física que mostró Boca ante Defensa y Justicia y vinculó ese esfuerzo con el calendario inmediato. “Va a ser duro, va a ser difícil. Vieron que los chicos están terminando acalambrados, pero tienen corazón y los resultados se nos están dando, así que nos darán mayor confianza para lo que viene”, explicó el técnico.

El Vasco se detuvo además en la incorporación de Enner Valencia, procedente del fútbol mexicano y autor del gol que definió el triunfo ante Defensa y Justicia. Arruabarrena aclaró: “Sinceramente, todas las salidas y las llegadas siempre fueron consensuadas con el presidente. Aclaró porque me han adjudicado algunas limpiezas, algunas salidas de jugadores y siempre son consensuadas. Muchas veces hay que negociar, he negociado yo, he cedido yo, ha cedido el presidente, pero la llegada de Enner era jerarquía”.

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Al profundizar sobre Valencia, el entrenador valoró: “Venía de un proceso de Mundial con un parate importante y nos pone contentos por eso, porque es un pibe, ya lo dije la otra vez cuando hizo los tres goles, es un pibe querible. Y para el grupo ahora espero que lo aprovechen, que lo disfruten, pero que no hagan la plancha, porque dentro de cuatro o cinco días tenemos un partido importante para poder llegar a otra final ante un rival que tiene hambre, que tiene gente joven y que va a querer hacer historia”.

El siguiente desafío de Boca será el partido de semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, que se disputará el sábado. “Ellos van a festejar y ya después bajaremos un poquito a tierra. Lo va a escuchar siempre, cuando se da un resultado está todo muy bonito, pero es verdad, tenés que tener todas las patas de la mesa ordenadas. Yo creo que los triunfos, los entrenamientos, los viajes fueron ayudando a eso. Lo que pasa es que no hay que bajar los brazos, hay que seguir”, señaló el Vasco.

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En la misma línea, el entrenador destacó: “Este club te lleva a eso, a pelear todo. Ahora el día sábado viajaremos para jugar las semifinales de Copa Argentina y esperemos poder, el 2 de diciembre poder llegar a otra final. La verdad que vuelvo a felicitar a todo el grupo. Hoy a la mañana los jugadores que no estaban concentrados estuvieron entrenando y son los primeros que están apoyando. Eso es este grupo y el club también ayuda. El grupo está bien, estamos bien y esperemos seguir por ese camino”.

“Espero que el 19 de diciembre, si llegamos a esa fecha, significa que las cosas la hemos hecho bien. Lo disfruto a mi manera. No soy ningún perro verde. Me gusta ganar y cuando llego a casa, ahora que estoy solo, lamentablemente, he hecho alguna videollamada con la familia, disfrutarlo y ya después cuando llegue el momento empezar a trabajar. Es lo que me ha inculcado este club y lo que me gusta”, remarcó el Vasco sobre avanzar de fase en la Copa Argentina.

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Arruabarrena definió al plantel como un grupo con líderes capaces de unir a sus compañeros y mencionó especialmente a Leandro Paredes. El técnico sostuvo que “es un muy buen grupo, con líderes positivos, con gente, que ha ganado mucho y sin embargo, une al grupo, une a los jugadores. Leandro Paredes es el ejemplo más claro de lo que es un líder positivo, porque pueden tener diferentes tipos de líderes, pero cuando los líderes no son positivos, no te sirven para nada”.

El Vasco completó su valoración sobre el mediocampista al señalar que “en este caso es totalmente lo contrario. Es un líder que agrupa, que ayuda y vino en el momento justo al club y es mérito exclusivo de él”. El técnico vinculó esa capacidad de conducción con el presente del equipo, que alcanzó el título de la Tabla Anual y sostiene sus aspiraciones en la Copa Argentina, en el Torneo Clausura y en la final de la Copa Sudamericana.

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“A ver, agradezco al Beto Márcico, me ha hecho cagar de frío en la pretemporada de invierno con mi pijamita, pero he aprendido mucho de él, de un montón de jugadores que me han ayudado. Acá los que juegan son los jugadores y es mérito de ellos. Obviamente que el entrenador es importante durante la semana”, agradeció el técnico.

“Estoy agradecido al grupo de jugadores, a todos, del que juega tantos minutos, del que juega menos minutos, están metidos. Al club, por darme la oportunidad, por estar ahí, por bancarme, que así como parezco buenito, también soy bastante fastidioso y rompe pelotas. A los jugadores que no le ha tocado estar en este semestre, pero que han aportado mucho el semestre anterior. A Claudio, que es partícipe de este campeonato también agradecerle y también aclarar que uno de los primeros llamados o los primeros llamados que hemos tenido ha sido de Leo Ponzio, de Jorge Almirón, de Nico Díez. Así que, aclarar todo esto, porque esto es fútbol nada más. Algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue. Dentro de una semana nosotros tenemos que volver a decir presente”, completó Arruabarrena.

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