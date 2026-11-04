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La frase del Colo Barco que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors: “Miro los partidos y voy a volver estando bien”

El futbolista del Chelsea aseguró que en el futuro retornará al club que lo formó y lo vio nacer como profesional

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A pesar de la distancia, Valentín Barco aseguró que sigue el día a día de Boca Juniors, club que lo formó y donde debutó como profesional antes de dar el salto a Europa. El actual futbolista del Chelsea y la selección argentina compartió algunos detalles de su vida en Inglaterra y dejó una frase que ilusionó a los fanáticos xeneizes de cara al futuro: “Voy a volver y estando bien, porque quiero ganar títulos, ser importante y devolverle a la gente todo el cariño que me dio”.

En una entrevista exclusiva con los periodistas Gastón y Esteban Edul en su canal de YouTube, el Colo adelantó: “Sigo al fútbol argentino, miro mucho a Boca. Soy muy hincha, lo vivo así. Mando mensajes antes o después de los partidos, estoy enganchado. Me gusta”. E insistió: “Voy a volver estando bien porque quiero ganar muchas cosas en Boca. ¿Que me juegue en contra el archivo? No pasa nada porque voy a volver".

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Más tarde, hizo un repaso de lo que fue su fugaz estadía en el plantel profesional boquense: “Jugué 7 u 8 meses, fueron 30 partidos, un furor, llegamos a la final de la Libertadores, estaba viviendo un sueño porque estuve desde los 9 años en el club y pasé todo, fue todo muy rápido. Me costó irme, pero al final del día tomé la decisión correcta que era lo que yo sentía en ese momento y pasó”.

Valentín Barco Boca Juniors
El Colo Barco aseguró que le quedó la espina de ganar la Libertadores con Boca y que volverá "estando bien"

Sobre el nivel de dos de las figuras del actual plantel de Boca, opinó: “(Tomás) Aranda y (Leonel) Flores son muy buenos. Compartí con los dos en la Selección y me parecen increíbles, tienen nivel de Europa, creo que tarde o temprano van a venir a jugar acá. Y también nivel de Selección, estuvieron y rindieron muy bien. Con diferentes características, pero los dos son muy buenos. Flores es muy picante, agarra la pelota, te apunta y te encara en todos los tiros. Para el lateral eso te vuelve loco”.

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Una de las imágenes que quedaron marcadas de su paso por Boca fue cuando se paró encima de la pelota en la revancha de las semifinales de la Libertadores 2023 contra Palmeiras en Brasil. Sobre esa secuencia, recordó: “Ya pasó, quedó ahí. Fue lo que me salió en el momento, sentí que era lo que tenía que hacer. La foto quedó, la tengo. Ahora cambiaron las reglas, creo que te sacan amarilla. Solo me putearon los rivales, hubo compañeros que me bancaron, la mayoría”.

Por otra parte, reveló que en Europa no están pendientes de lo que sucede en nuestro territorio y por eso fue más dura la adaptación luego de su transferencia: “Acá no se consume fútbol argentino. Capaz en Argentina sos una estrella y cuando llegás acá ni te conocen. Eso te baja un poco a tierra, tenés que empezar desde cero. No entendés nada de lo que está pasando, pero acá en Europa es así”. Y agregó: “Llegué a Brighton y no me conocía nadie, es un poco chocante, pero te motiva a volver a intentar y tener ese hambre de querer ser importante, que te lo reconozcan y lograrlo con el tiempo”.

El zurdo de apenas 22 años ya militó en Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo antes de recalar en Chelsea, ya que en sus primeras temporadas en Europa todavía estaba aclimatándose y le fue difícil hallar su lugar. Sin embargo, aseguró que nunca dudó en regresar a Argentina: “Estaba convencido de que me alcanzaba para jugar acá y podía ser importante en un club grande. Es cierto que cuando llegás y pasás de estar arriba a que nadie te conozca, o tener que hacer todo de vuelta, es chocante. Pero te motiva y así es la vida y el fútbol”.

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