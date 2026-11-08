El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

El mensaje de Ángel Di María en sus redes sociales luego del cierre del campeonato (Instagram)

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Rosario Central estuvo a segundos de consagrarse bicampeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional. A pesar del triunfo 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, el Canalla no pudo dar la vuelta olímpica porque Boca Juniors le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en el último minuto de juego.

El conjunto de Jorge Almirón terminó su encuentro segundos antes que el de Boca y, tras una confusión de los hinchas locales, los jugadores celebraron creyéndose campeones, mientras Enner Valencia le daba el título a los del Vasco Arruabarrena. Más allá de esta escena que se hizo viral, Ángel Di María valoró el trabajo de sus compañeros durante el año y realizó un posteo en sus redes sociales.

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“Orgulloso de este grupo, de este club y de esta hinchada. Un año increíble, un año soñado, un año que volvimos a demostrar lo grande que somos. Otra vez entrando directo a una Copa Libertadores, otra vez a recorrer el continente y con esa fe intacta. Ahora sí, quedan partidos, queda el Clausura y vamos a seguir firmes y fuertes para todo lo que viene. Como digo siempre de Rosario y de Central”, escribió Fideo en su perfil público.

Ángel Di María con el trofeo de la Supercopa Internacional que ganó con Rosario Central (Fotobaires)

Por su parte, Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista campeón del mundo con la selección argentina, contestó la publicación con un mensaje de aliento: “Del lado correcto de la vida siempre mi amor… Tres bandejas, la mejor hinchada, otra vez pelear por Lali, un equipo unido, fuerte, todo Central unido y siempre peleando todo allá arriba… Qué afortunados somos de tener el corazón azul y amarillo".

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Luego del encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto que cerró la fase regular del Torneo Clausura, Di María -no jugó por una molestia física- habló en la zona mixta sobre el desenlace del campeonato, que terminó en manos de Boca y aprovechó para felicitar a Leandro Paredes, con quien guarda una gran relación desde la selección argentina. “Es lo lindo que tiene el fútbol. Hasta el final podés y no podés. Hoy le tocó a Boca. Hay que felicitarlos. Me pone muy contento por Lea, que ganó su título de local. Me pone contento por él. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos y de todo el año. Quedan partidos por delante y tenemos que estar enfocados, aunque hoy se nos escapó por nada”, comentó.

Rosario Central culminó con una gran campaña en el segundo puesto de la Tabla Anual, con 62 puntos (18 triunfos, 8 empates y 6 derrotas). Además, el conjunto auriazul lideró la Zona B, con 34 unidades, y jugará como local los playoffs ante el octavo de la Zona A, que en estos momentos es Gimnasia de Mendoza. El buen rendimiento del equipo lo llevó por segundo año consecutivo a disputar la Copa Libertadores de América en 2027.

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