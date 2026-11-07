Rosario Central festejó por error el título de la Tabla Anual y estallaron los memes en las redes sociales

Rosario Central se anticipó a la celebración en Arroyito y recibió todo tipo de comentarios

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La consagración de Boca Juniors como nuevo campeón de Liga en el fútbol argentino sucedió después de imponerse por la mínima a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia a los 95 minutos. El desenlance apaciguó los ánimos en Rosario, ya que Central había ganado su partido y se anticipó al festejo antes de la terminación del duelo en la Bombonera. La insólita situación fue el principal foco de las redes sociales con menciones, burlas y chicanas al Canalla, que era el antiguo ganador de este trofeo.

Una de los comentarios más destacados tuvo como protagonista al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Un usuario eligió ilustrar su mensaje con una imagen de JRR10 riéndose y se resaltó entre las diversas respuestas. Otros lo compararon con el festejo de Salvador Pasini, entrenador de Chacarita que celebró de manera errónea un penal que falló el Funebrero ante Nueva Chicago en 2012.

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Por otro lado, las imágenes de la invasión de cancha en el Gigante de Arroyito motivaron múltiples reacciones, como un comentario con una imagen de una copa con la leyenda “a un minuto de ser campeón”. Tampoco se quedaron afuera las menciones a Pachu Peña con distintivos memes del reconocido humorista hincha de Newell’s, clásico rival de Rosario Central.

TODAS LAS REACCIONES Y MEMES