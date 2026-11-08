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Newman retuvo la corona del URBA Top 14 y se consagró bicampeón ante Hindú en una final apasionante

El Cardenal se impuso 33-32 al Elefante en la cancha del CASI gracias a un try sobre el cierre y contó con una dosis de suerte para quedarse con el título por segundo año consecutivo

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Newman se consagró bicampeón del URBA Top 14 al vencer a Hindú por 33-32 en la final disputada este sábado 7 de noviembre en la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI). El título se definió por un punto, con una conversión clave de Gonzalo Gutiérrez Taboada sobre el cierre que resultó ser la diferencia definitiva.

El Cardenal tomó el control desde el inicio. Un penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada abrió el marcador y Newman fue de más a menos en la primera etapa, con tries que le permitieron llegar al descanso con ventaja. Al inicio del complemento, la diferencia se estiró hasta los 10 puntos, con el marcador 20-10 a favor del bicampeón.

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El Elefante encontró su mejor versión en la segunda etapa, favorecido por las amonestaciones al medioscrum Lucas Marguery y, más tarde, al apertura Gutiérrez Taboada. Con Bautista Farisé como principal ejecutor —try, conversiones y penales— y un try de Martín Cancelliere, Hindú pasó a ganar 32-26 y tuvo la corona cerca.

Newman se consagró bicampeón del Top 14 de la URBA tras vencer en la final a Hindú
Newman se consagró bicampeón del Top 14 de la URBA tras vencer en la final a Hindú (Instagram URBA)

La respuesta de Newman llegó a los 23 minutos del segundo tiempo. Con el Cardenal de nuevo completo tras el regreso de Gutiérrez Taboada, Santiago Marolda apoyó su segundo try del partido casi sobre la bandera. La conversión, difícil por el ángulo, la ejecutó el propio apertura para establecer el 33-32 definitivo. Hindú tuvo una última oportunidad: Farisé estrelló un penal en el palo izquierdo. Newman aguantó y Justo Ortiz Basualdo sacó la pelota al costado en la jugada final, sellando el bicampeonato.

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El bicampeón del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) ya tiene su próximo objetivo: la final del Torneo Nacional de Clubes, el 21 de noviembre a las 19.40, ante El Talar de Córdoba, en condición de visitante, donde defenderá también el título nacional.

Newman se consagró bicampeón del Top 14 de la URBA tras vencer en la final a Hindú
Newman superó a Hindú por 33-32 en la cancha del CASI y obtuvo el bicampeonato del URBA Top 14 (Instagram URBA)

Newman suma dos títulos consecutivos en un torneo históricamente dominado por Hindú y SIC

Con la corona de 2026, Newman acumula dos títulos en el torneo de la URBA con formato de playoffs, instaurado en 1998. En ese período, Hindú es el club más ganador con 10 coronas (1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2017 y 2022), seguido por el San Isidro Club (SIC) con 8 (1999, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2019 y 2023). Ambos también lideran las apariciones en finales, con 14 cada uno.

En el historial global del torneo —que comenzó en 1899— el máximo ganador es el Club Atlético San Isidro (CASI) con 33 títulos, aunque la mayoría corresponden a la era previa a los playoffs. Los últimos campeones antes de Newman fueron: SIC (2023), Alumni (2024) y el propio Newman (2025). La edición 2020 no se disputó por la pandemia de COVID-19.

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