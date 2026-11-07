Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Alanis Morissette encontró en el podcast Handsome el espacio para confirmar su orientación sexual con naturalidad y sentido del humor (Foto: César Vicuña / Ocesa)

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Alanis Morissette sorprendió con una confesión sobre su vida personal durante una entrevista en un podcast. La cantante de los éxitos “Ironic” y “You Oughta Know” confirmó que es pansexual en una conversación distendida que tomó por sorpresa a las conductoras del programa Handsome.

“Soy pansexual, así que sí”, respondió la artista de 52 años en el episodio publicado el 3 de noviembre de 2026. El comentario surgió después de que Fortune Feimster recordara las malas experiencias que Morissette tuvo con algunos hombres y le preguntara, en tono de broma, si alguna vez había querido ser lesbiana.

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La respuesta provocó una reacción inmediata de Tig Notaro, quien no ocultó su sorpresa y quiso asegurarse de haber entendido bien. “Espera, no eres realmente pansexual, ¿verdad?”, preguntó. “Lo soy”, confirmó la intérprete.

Alanis Morissette confirmó públicamente que es pansexual durante una entrevista en el podcast Handsome (Captura de video)

El momento ocurrió casi al final de la conversación. Cuando Notaro le reclamó, entre risas, que haber esperado tanto para compartir una noticia de ese tipo, Morissette explicó que tenía una razón para hacerlo: “Ya sabes, me gusta dejarlo para el epílogo”.

En términos generales, las personas pansexuales muestran un interés erótico y/o afectivo por otros sin tomar en cuenta factores de género.

Su cercanía con la comunidad LGBTQ+

Aunque su declaración en Handsome llamó la atención, no es la primera vez que la cantante aborda públicamente su sexualidad. En 2008, durante una entrevista con la revista The Advocate, habló sobre sus experiencias con mujeres y la posibilidad de explorar distintas formas de atracción.

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En aquella conversación, Morissette recordó los comentarios que había hecho previamente en el programa de radio de Howard Stern y defendió la libertad de experimentar con la propia sexualidad.

En 2008, Morissette ya había hablado sobre sus experiencias con mujeres durante una entrevista con la revista The Advocate (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

“Creo que es como un hermoso rito de transición para que todos exploren su sexualidad en algún momento, así que hice exactamente eso. ¡Y fue genial!”, expresó. Sin embargo, en esa etapa la artista se describía como “bastante heterosexual”, según un resumen archivado de su entrevista con Stern.

En su entrevista de 2008, Morissette también contó que su relación con la comunidad LGBTQ+ comenzó desde muy joven. La cantante explicó que creció rodeada de amigos homosexuales y que su primer representante también era gay.

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La intérprete también destacó algunas de las cualidades que admira de las personas que conoció a través de esa comunidad. “Hay una pasión, una presencia y una curiosidad en muchas de las personas gays que conozco, y esa vitalidad es una cualidad muy especial para mí”, señaló a The Advocate.

La propuesta que hizo para ‘Sex and the City’

Su participación en Sex and the City ocurrió en 2000, cuando interpretó a una mujer que besaba a Carrie Bradshaw.(HBO)

Otro episodio de su historia relacionado con este tema ocurrió en Sex and the City. En septiembre de 2026, durante una conversación con Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, Morissette reveló que ella misma propuso la escena en la que su personaje besa a Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

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La secuencia formó parte de un episodio emitido en 2000, en el que ambas protagonizaron un beso durante un juego de botella.

“Me puse en contacto con ellos y les dije: ‘¿No sería un buen momento para que Carrie tuviera una experiencia lésbica?’. Y me respondieron: ‘Pues sí, estábamos pensando lo mismo’”, recordó. La cantante también describió el beso con Parker como una experiencia agradable y destacó que fue un momento “fácil” y “desenvuelto”.