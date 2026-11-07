Jasmine Blandford es recibida como toda una reina en Puerto Rico e ilusiona a Nicaragua con otro título de Miss Universo

La representante nicaragüense no dudó en bailar, firmar autógrafos y tomarse fotografías con el público boricua que abarrotó su bienvenida.

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La antesala de la 75.ª edición de Miss Universo ha comenzado a sentirse con fuerza en el Caribe, y si hay alguien que sabe cómo hacer una entrada triunfal, esa es Jasmine Blandford.

La despampanante Miss Universo Nicaragua 2026 aterrizó la noche de ayer viernes 6 de octubre, en suelo boricua tras partir desde Fort Lauderdale, Florida, y lo que se vivió a su llegada no fue un simple recibimiento protocolario: fue una auténtica fiesta de pueblo donde la nicaragüense fue aclamada con los honores, la euforia y el cariño que tradicionalmente se reservan para una reina ya coronada.

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Desde el primer momento en que pisó el aeropuerto, el ambiente se transformó en un carnaval de alegría desbordante. Al son vibrante de los chicheros, con la imponente presencia de la tradicional gigantona y el entusiasmo característico de la comunidad nicaragüense y puertorriqueña, Jasmine desató una auténtica marea de fanáticos.

Lejos de guardar distancias ceremoniales, la reina de belleza se entregó por completo al calor del público: bailó con la multitud, posó para incontables fotografías, firmó autógrafos y regaló sonrisas que evidenciaron su carisma natural.

Además, en un gesto de profunda cortesía y humildad que conmovió a todos los presentes, Jasmine, junto a los miembros de su organización nacional, repartió comida a las decenas de personas que se congregaron para darle la bienvenida, agradeciendo con hechos el infinito afecto que le brindaron desde el primer segundo.

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Rodeada de fanáticos, chicheros y la tradicional gigantona, Jasmine Blandford desató la fiesta popular a su llegada a la isla.

Memoria y gratitud ante el monumento a Roberto Clemente

Entre los primeros y más significativos pasos de su agenda en la isla, Jasmine acudió a rendir tributo ante la estatua de una de las máximas leyendas del deporte y la filantropía latinoamericana: Roberto Clemente.

Con flores en mano y un semblante de sincera devoción, la reina honró la memoria del inolvidable astro boricua, sellando un momento de enorme carga emocional. La conexión entre Clemente y Nicaragua es un lazo imborrable en la historia compartida de ambos pueblos.

En diciembre de 1972, tras el devastador terremoto que destruyó la ciudad de Managua, Roberto Clemente organizó cargamentos de ayuda humanitaria para socorrer a las víctimas. Su compromiso fue tan grande que decidió abordar él mismo uno de los aviones para garantizar que la asistencia llegara directamente a los damnificados, perdiendo la vida trágicamente el 31 de diciembre en un accidente aéreo poco después de despegar de San Juan.

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Al colocar su ofrenda floral, Jasmine no solo rindió pleitesía a un héroe puertorriqueño, sino que agradeció, en nombre de toda Nicaragua, el sacrificio supremo de un hombre que entregó su existencia por tenderle la mano a su país.

asmine Blandford depositó una ofrenda floral en el monumento al legendario pelotero boricua Roberto Clemente en San Juan.

Fuerza, resiliencia y la mirada puesta en la segunda corona universal

El camino de Blandford hacia la competencia de Miss Universo 2026 también ha sido una lección de entereza y carácter. En semanas recientes, la modelo enfrentó lamentables ataques de odio y comentarios racistas en plataformas digitales vinculados a su tono de piel.

Sin embargo, lejos de dejarse intimidar o perder el enfoque, la nicaragüense ha respondido con una madurez ejemplar, convirtiendo la adversidad en un motor de empoderamiento e inspiración para miles de mujeres que se ven reflejadas en su historia. Su postura firme y elegante ha callado las críticas destructivas, reafirmando que la belleza contemporánea reside en la diversidad, la autenticidad y el liderazgo.

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Con una energía renovada, fresca y arrolladora, Jasmine se declara lista para darlo absolutamente todo en cada etapa de la contienda. Con el respaldo incondicional de su gente y la admiración ganada a pulso en Puerto Rico, la joven inicia su concentración con el firme propósito de conquistar la codiciada segunda corona universal para Nicaragua.