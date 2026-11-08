República Dominicana

República Dominicana: Extraditan hacia Países Bajos a alias “Bomba”, acusado de 22 delitos graves

Las autoridades dominicanas entregaron al hombre señalado de cargos como tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, asesinatos por encargo y venta ilegal de armas

Las autoridades de República Dominicana capturaron y extraditaron a Países Bajos a un fugitivo conocido con el alias Bomba. El individuo, vinculado con múltiples causas penales graves, fue trasladado en un operativo de custodia por agentes especializados hasta abordar una aeronave para su entrega judicial. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
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La República Dominicana extraditó hacia los Países Bajos a Reyno Martin C., alias “Bomba”, ciudadano de origen curazoleño de 39 años requerido por su presunta relación con una estructura de crimen organizado internacional. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), desde donde partió bajo custodia de oficiales neerlandeses hacia Ámsterdam.

Según informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el traslado contó con la participación de la Procuraduría General de la República (PGR), además de autoridades del Reino de los Países Bajos y de Curazao. El operativo incluyó medidas de seguridad para llevar al imputado desde su lugar de detención hasta la terminal aérea.

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El individuo había sido detenido en una residencia de la provincia de La Vega, como parte de labores de inteligencia operativa, seguimiento y allanamientos simultáneos. Las autoridades dominicanas lo identificaron como uno de los fugitivos requeridos por la justicia neerlandesa en una investigación sobre delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades de una red transnacional.

De acuerdo con la nota de prensa de la DNCD, el ciudadano curazoleño era investigado por su supuesta pertenencia a la organización criminal “No Limit Soldiers”. A su vez, las investigaciones internacionales lo ubican como una figura vinculada a operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos, homicidios, asesinatos por encargo y tráfico de armas.

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Las investigaciones internacionales vinculan al ciudadano curazoleño con la organización criminal denominada No Limit Soldiers. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Las investigaciones internacionales vinculan al ciudadano curazoleño con la organización criminal denominada No Limit Soldiers. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El traslado se realizó bajo custodia de unidades tácticas

El imputado fue conducido al AILA con la custodia de unidades tácticas y equipos especiales de la DNCD. Una vez en el aeropuerto, los organismos dominicanos completaron el proceso de identificación antes de concretar la entrega formal a la delegación extranjera.

La institución antidrogas indicó que los agentes neerlandeses asumieron la custodia de alias “Bomba” tras cumplir los protocolos establecidos para los procedimientos de extradición. Después, el detenido abordó un vuelo con destino directo a la ciudad de Ámsterdam, donde deberá comparecer ante las autoridades judiciales correspondientes.

La investigación lo vincula con una red acusada de narcotráfico y lavado de activos

La DNCD señaló que la extradición responde a una solicitud de cooperación judicial internacional. El organismo sostuvo que el caso se enmarca en las investigaciones contra grupos que operan en distintos países y que utilizan redes internacionales para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el movimiento de capitales de origen presuntamente ilícito.

El expediente judicial contra alias Bomba abarca acusaciones por homicidios por encargo, tráfico de armas y lavado de activos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El expediente judicial contra alias Bomba abarca acusaciones por homicidios por encargo, tráfico de armas y lavado de activos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las acusaciones contra alias “Bomba” incluyen tráfico internacional de drogas, lavado de activos, homicidios por encargo y tráfico de armas, según el reporte de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La entidad no ofreció detalles sobre los hechos específicos que sustentan cada uno de esos cargos ni sobre las personas que habrían resultado afectadas.

El Ministerio Público participó en el procedimiento junto con la DNCD, dentro de las gestiones de coordinación con las autoridades de Países Bajos y Curazao. La entrega del detenido permite que la investigación y el proceso judicial continúen en la jurisdicción que lo reclama.

Con su traslado a Ámsterdam, el extraditado queda a disposición de las instancias judiciales neerlandesas.

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