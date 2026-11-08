El Salvador

Tribunal salvadoreño condena a 34 años de prisión a un hombre por intento de homicidio agravado

La resolución judicial responsabilizó a José Omar Fermán Mezquita por atacar con un cuchillo a dos adultos en Ciudad Real, una agresión que dejó lesiones abdominales y atención hospitalaria especializada

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 34 años de prisión a José Omar Fermán Mezquita por homicidio agravado tentado./ (Centros Judiciales El Salvador)
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 34 años de prisión a José Omar Fermán Mezquita por homicidio agravado tentado./ (Centros Judiciales El Salvador)
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, en el occidente salvadoreño, condenó a 34 años de prisión a José Omar Fermán Mezquita, de 48 años, por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de David G. y Marvin G., ambos mayores de edad. La resolución también estableció una responsabilidad civil en abstracto, según informó la cuenta oficial de Centros Judiciales de El Salvador.

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de febrero de 2026 en la urbanización Ciudad Real, distrito de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana Oeste. De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, las víctimas se encontraban afuera de su vivienda cuando Fermán Mezquita llegó y las atacó con un cuchillo, sin que mediara una discusión previa, según la información judicial difundida.

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Familiares de los afectados intervinieron para detener la agresión y alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC). Cuando los agentes llegaron, encontraron al imputado con el arma blanca en la mano. El hombre arrojó el cuchillo al suelo y fue capturado en el lugar.

Dibujo a lápiz de un mazo de juez y un expediente abierto sobre un estrado de madera, con una sala de audiencias y rejas al fondo.
El tribunal determinó que la gravedad de las lesiones causadas con el cuchillo acreditó la responsabilidad por homicidio imperfecto. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

David G. y Marvin G. fueron trasladados al Hospital Nacional de Chalchuapa. Debido a la gravedad de las lesiones abdominales, una de las víctimas tuvo que ser remitida al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana para recibir atención especializada. La información divulgada por Centros Judiciales no identifica el tipo de relación vecinal entre el condenado y los afectados ni precisa el motivo del ataque.

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El caso se suma a otros hechos registrados durante 2026 en los que discusiones, conflictos familiares o problemas entre personas de una misma comunidad derivaron en agresiones graves y requirieron la intervención de las autoridades. En enero, tres hombres fueron enviados a detención provisional por el ataque contra un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador. Según la acusación, los procesados lo golpearon, lo sujetaron del cuello y lo amarraron con una cadena durante un incidente ocurrido en un taller automotriz. Compañeros del agente intervinieron y lo trasladaron a un centro asistencial.

En agosto, la Policía informó sobre la captura de una mujer acusada de lesionar con un corvo a su compañero de vida durante una discusión en una vivienda de Ciudad Arce, La Libertad. Ese mismo período registró otros ataques con armas blancas en Candelaria, Cuscatlán Sur, y dentro de un microbús en San Salvador, donde varias personas resultaron heridas y los presuntos agresores fueron detenidos.

Balanza blanca con base roja sobre fondo azul. A la izquierda contiene barrotes de celda con dos manos y a la derecha un cuchillo quebrado.
Una balanza equilibra una celda carcelaria y un arma blanca quebrada para ilustrar la severidad penal frente al delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal de El Salvador establece, en el artículo 24, que existe delito imperfecto o tentado cuando una persona inicia o ejecuta actos directos destinados a cometer un delito, pero este no se consuma por causas ajenas a su voluntad. El artículo 62 señala que los delitos consumados y los cometidos en grado de tentativa son punibles, mientras que el artículo 68 dispone que, en los casos de tentativa, la pena se fija entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo previsto para el delito consumado.

En el caso de Santa Ana, el tribunal determinó que las lesiones no causaron la muerte de las víctimas, pero que el ataque con cuchillo y la gravedad de las heridas permitieron establecer la responsabilidad penal por homicidio agravado en grado imperfecto o tentado.

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