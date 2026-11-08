La confesión de Rocío Marengo sobre la noche que pasó con un jugador de River en un hotel alojamiento: “Soy muy chapada a la antigua”

Rocío Marengo contó la noche que fue a un albergue transitorio con un jugador de River Plate "sólo para charlar"

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Rocío Marengo reveló en Podemos Hablar una anécdota inédita de su juventud: fue a un hotel alojamiento con un jugador de River Plate de los años noventa y la noche terminó en una larga charla, sin más acción que esa. La actriz y modelo contó que el futbolista la había invitado convencido de que la situación seguiría otro rumbo, pero ella se sentó en el borde de la cama y lo frenó en seco.

La confesión surgió durante una de las dinámicas habituales del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, cuando el animador preguntó quién del panel había ido a un telo solo para charlar. Marengo tardó en admitirlo —incluso intentó desviar la pregunta hacia otros participantes, entre ellos el músico Iván Noble y el humorista Grego Rosello— pero terminó levantando la mano entre risas y la presión del grupo.

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El jugador era de River y los hechos ocurrieron alrededor de 1996

La modelo precisó que la historia se remonta a mediados de los noventa, y ante las repreguntas del conductor fue acotando la época hasta ubicarla alrededor de 1996. Kusnetzoff, declarado hincha de Boca, señaló que ese período coincide con una etapa exitosa de River Plate bajo la conducción técnica de Ramón Díaz. El conductor también indagó sobre la posición del jugador en la cancha, y Marengo confirmó que era delantero. “Los varones se creían mil y querían salir con nosotras”, dijo, para explicar el contexto en que se produjo el encuentro. Pero no dio el nombre del futbolista.

La anécdota generó carcajadas en el estudio. Noble ironizó sobre la conveniencia de elegir un hotel de alojamiento para mantener una conversación, en lugar de cualquier otro lugar público como un parque de diversiones o una cafetería. Marengo se rio y no refutó el comentario. “Al día de hoy me debe putear en ocho colores”, dijo, en referencia a la probable reacción del futbolista si revisara lo que ocurrió esa noche. La actriz contó que conserva vívida la imagen de ese momento, aunque no recuerda con precisión de qué hablaron.

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Rocío Marengo en Podemos Hablar

Marengo dijo que siempre fue “chapada a la antigua” y que quería que la esperaran

La actriz explicó su postura en detalle. Según relató, el jugador le había jurado de antemano que el encuentro sería inocente: “Sí, sí, te aseguro, no pasa nada”, le dijo él. Ella aceptó ir bajo esa condición y cumplió su parte: “Yo fui y me senté y charlamos”. La imagen que conserva de esa noche es puntual: estar sentada en la orilla de la cama de un hotel que ya no existe. “Yo siempre fui muy chapada a la antigua. Quería que me esperaran”, cerró.

Kusnetzoff intentó obtener más nombres y detalles, con preguntas sobre si el jugador también integraba la selección nacional, pero Marengo cortó esa línea de la conversación: “Ya terminó esta parte”, dijo, con el tono de quien no tiene intención de ampliar el asunto.

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La edición de ese sábado de Podemos Hablar reunió a Marengo con Noble, Rosello —actual concursante de MasterChef Celebrity—, el modelo y conductor Hernán Drago, al frente de Bienvenidos a ganar en Canal 9 y panelista de Cortá por Lozano en Telefe, y la actriz Cande Molfese, quien transita su primer embarazo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre. La pareja anunció que el bebé será varón y llevará el nombre de Otto.

Marengo llega al programa en un momento de definiciones laborales: tiene sobre la mesa una propuesta para integrar el jurado de un reality en Chile y analiza opciones vinculadas a la nueva gestión de Canal 9, entre ellas la continuidad de su ciclo de cocina y una posible incorporación como panelista.

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