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Jorge Almirón habló tras el fallido festejo de Rosario Central en la definición del campeonato que quedó en manos de Boca

El entrenador del Canalla se refirió a la celebración anticipada que se vivió en el Gigante de Arroyito. El mensaje de Di María a Paredes

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Rosario Central celebró por error el título de la Tabla Anual después de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Un fallo en la comunicación hizo creer a jugadores e hinchas que Boca Juniors había empatado con Defensa y Justicia, pero Enner Valencia marcó sobre el final en La Bombonera y le dio el trofeo al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Jorge Almirón se refirió al insólito momento en conferencia de prensa y explicó cómo se gestó la situación.

“Estuvimos muy cerca, hicimos lo que teníamos que hacer en esta seguidilla de partidos que ganamos, fue un cierre muy bueno. Nos quedamos a 20 segundos de poder ganar. Tenemos tristeza porque, en el momento de incertidumbre, hubo un festejo pensando que se iba a dar”, expresó Almirón en conferencia de prensa sobre el impacto que produjo la celebración anticipada.

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El técnico sostuvo que la definición fue difícil de asimilar y felicitó a Boca por la consagración. “Es duro, a veces el fútbol no tiene explicaciones. He pasado por varios momentos así también como jugador. No se dio para nosotros, por lo que corresponde felicitar a Boca, a su técnico y a sus jugadores. Nosotros tenemos que salir fortalecidos de esto, la gente entendió que los futbolistas entregaron todo y lo del estadio fue espectacular”, explicó el entrenador.

Ángel Di María, por su parte, también se lamentó por el desenlace del título y aprovechó para felicitar a Leandro Paredes, con quien guarda una gran relación desde la selección argentina. “Es lo lindo que tiene el fútbol. Hasta el final podés y no podés. Hoy le tocó a Boca. Felicitarlos. Me pone muy contento por Lea (Paredes), que ganó su título de local. Me pone contento por él. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos y de todo el año. Quedan partidos por delante y tenemos que estar enfocados, aunque hoy se nos escapó por nada”, comentó Fideo en zona mixta.

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Jorge Almirón expresó su dolor por el título que se le escapó a Rosario Central (FOTOBAIRES)
Jorge Almirón expresó su dolor por el título que se le escapó a Rosario Central (FOTOBAIRES)

La definición reunió tres partidos en simultáneo. Boca llegaba como líder y dependía de sí mismo, mientras Central y Argentinos Juniors necesitaban ganar para aspirar a superarlo. El conjunto de La Paternal perdió 2-0 como local ante Huracán y quedó fuera de la disputa. El Canalla cumplió con su parte al imponerse ante Estudiantes de Río Cuarto con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo jugó más de 20 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Gastón Ávila.

Tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo, el estadio siguió los seis minutos de adición del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia. El empate sin goles dejaba el título en Rosario, pero una información errónea desató el festejo cuando Boca ya se encaminaba a la victoria. Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando llegaron a subirse al alambrado para celebrar junto a los hinchas. Desde las tribunas, algunos simpatizantes gritaban: “¡Somos bicampeones!”.

La escena ocurrió mientras Valencia convertía el tanto decisivo para Boca en el tiempo de descuento. El gol modificó la tabla en el último instante y dejó a Central sin la copa que creyó haber conquistado. Boca terminó primero con 63 puntos, producto de 30 en el Torneo Apertura y 33 en el Clausura. El Canalla sumó 62 puntos, con 28 en la primera competencia y 34 en la segunda, mientras Argentinos cerró tercero con 60 puntos.

*La felicitación de Ángel Di María a Leandro Paredes por el título

Almirón también se refirió a la ausencia de Di María, quien no estuvo disponible por una molestia física. “A Ángel nunca lo vamos a poder reemplazar, es un plus, pero igualmente el equipo jugó muy bien, no los dejábamos pasar mitad de cancha”, comentó en conferencia de prensa.

Central afrontará los playoffs del Clausura y podría cruzarse con Newell’s. “Se dará lo que se tenga que dar, la verdad que yo no lo pienso mucho. Nosotros nos preparamos para jugar contra quien tengamos que jugar. Yo le tengo mucha fe al equipo. Hay que recuperarse y prepararse para lo que sigue”, afirmó Almirón sobre la posibilidad del clásico. Cabe aclarar que las posibilidades son mínimas y está todo dado para que se mida con Gimnasia de Mendoza.

Tras esto, completó: “Lo único que siento es que ahora empieza otro campeonato, hicimos lo posible por ganar este, quedamos cerca de festejar, pero el equipo va a seguir muy fuerte. Jugamos como equipo grande para ganar la recta final. Clasificamos a la Copa Libertadores, que también es muy bueno, y lo logramos con buen juego. El equipo demostró nuevamente que hizo todo lo posible por ganar, convirtió muy buenos goles y completó un primer tiempo avasallante”.

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