Honduras: gasolinas bajarán más de US$0.16 por galón desde el lunes 9 de noviembre

Los precios de los combustibles en Honduras registrarán nuevas rebajas a partir del lunes 9 de noviembre, según la Secretaría de Energía.(FOTO: El Heraldo)

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Los precios de los combustibles en Honduras experimentarán reducciones superiores a los cuatro lempiras por galón a partir del próximo lunes 9 de noviembre de 2026, principalmente en las gasolinas superior y regular, de acuerdo con el nuevo ajuste semanal confirmado por la Secretaría de Energía (SEN).

Las rebajas estarán vigentes hasta el domingo 15 de noviembre y representan un alivio para los consumidores, especialmente para quienes utilizan gasolina en sus vehículos particulares y actividades comerciales.

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El ajuste también contempla una disminución en el precio del kerosene. Sin embargo, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico conservarán sus tarifas actuales debido a los subsidios que mantiene el Gobierno.

En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de L2.05 (US$0.08) por galón en las estaciones de servicio de las principales ciudades del país.

La gasolina superior bajará L4.39 (US$0.16) en San Pedro Sula y se comercializará a L142.62 (US$5.29) por galón. (FOTO: La Tribuna)

En San Pedro Sula y el resto de la zona norte, la gasolina superior registrará una rebaja de L4.39 (US$0.16), por lo que su nuevo precio será de L142.62 (US$5.29) por galón.

La gasolina regular experimentará una reducción de L4.40 (US$0.16) y pasará a comercializarse a L127.64 (US$4.73) por galón, convirtiéndose en uno de los carburantes con mayor disminución durante esta semana.

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Por su parte, el diésel mantendrá su precio congelado en L149.20 (US$5.53) por galón, mientras que el kerosene bajará L0.70 (US$0.03) para venderse a L142.44 (US$5.28).

En cuanto al gas vehicular, el GLP aumentará L2.05 (US$0.08) y alcanzará un precio de L59.27 (US$2.20) por galón. El cilindro de gas doméstico continuará vendiéndose a L228.47 (US$8.47), sin modificaciones respecto a la semana anterior.

En la capital hondureña también se aplicarán reducciones superiores a los cuatro lempiras en las gasolinas de mayor consumo.

La gasolina superior disminuirá L4.32 (US$0.16) y pasará a costar L147.90 (US$5.49) por galón, mientras que la regular tendrá una rebaja de igual magnitud, situándose en L132.91 (US$4.93).

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La gasolina regular tendrá una reducción de L4.40 (US$0.16) en la zona norte, por lo que su nuevo precio será de L127.64 (US$4.73). (FOTO: La Prensa)

El diésel conservará su precio de L153.53 (US$5.69) por galón, debido a la intervención gubernamental para evitar que las variaciones del mercado internacional se trasladen directamente a los consumidores.

El kerosene también tendrá una reducción de L0.61 (US$0.02), por lo que su nuevo valor será de L147.79 (US$5.48) por galón.

En contraste, el GLP vehicular aumentará L2.05 (US$0.08) y se cotizará a L63.28 (US$2.35) por galón. El cilindro de gas doméstico mantendrá su precio subsidiado de L249.62 (US$9.26).

La Secretaría de Energía explicó que las medidas de apoyo económico temporal continúan aplicándose para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en los precios de los carburantes de mayor consumo entre la población hondureña.

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En el caso del diésel, el Gobierno mantendrá el subsidio que permite conservar su tarifa sin modificaciones durante el período comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre.

Según los datos de la SEN, el apoyo acumulado otorgado a este carburante entre el 5 de octubre y el 15 de noviembre asciende a L52.52 (US$1.95) por galón, una medida que busca evitar mayores incrementos en los costos de transporte y otras actividades que dependen de este combustible.

El cilindro de gas doméstico conservará su precio subsidiado de L249.62 (US$9.26) en Tegucigalpa y L228.47 (US$8.47) en San Pedro Sula. (FOTO: HRN)

El gas licuado de petróleo de uso doméstico también continuará recibiendo apoyo estatal. El subsidio temporal aplicado al cilindro alcanza los L93.36 (US$3.46) en Tegucigalpa y L90.88 (US$3.37) en San Pedro Sula.

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Con esta intervención, las autoridades buscan absorber parte del impacto de los incrementos registrados en los mercados internacionales y mantener sin variaciones el precio que pagan los hogares por el cilindro de gas.

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia desde las 6:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre y se mantendrán durante siete días, hasta el domingo 15 de noviembre.

De esta manera, los consumidores encontrarán una reducción importante en los precios de las gasolinas, mientras que quienes utilizan diésel y gas doméstico continuarán beneficiándose de los mecanismos de subsidio gubernamental.