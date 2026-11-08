El sábado en familia de Maxi López mientras la Justicia alejaba a Mauro Icardi de su hija

Maxi López asistió al encuentro de su hijo Constantino en las categorías juveniles del Club Atlético Excursionistas. Las imágenes grabadas desde el costado del campo muestran acciones del partido de fútbol y el festejo en conjunto de los jugadores tras anotar un gol, con un indicador sobreimpreso que marca el 1-0.

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Mientras Mauro Icardi acumulaba una prohibición de acercamiento a su hija mayor dictada por la Justicia de Tigre, su exrival en el afecto de Wanda Nara vivía otro tipo de jornada. Maxi López recorrió este fin de semana distintos rincones de Buenos Aires junto a sus hijos, en una secuencia que sus seguidores pudieron seguir a través de las redes sociales y sin que el propio exfutbolista apareciera ni un segundo en los videos que publicó.

La mañana de López arrancó viendo a las inferiores de Excursionistas, el club donde juegan al fútbol dos de sus hijos con Wanda, Constantino y Benedicto. Esta vez, la atención estuvo puesta en Constantino. El chico brilló en el partido: convirtió dos de los tres goles de la victoria de su equipo. López siguió el encuentro desde la tribuna y lo compartió en sus historias de Instagram, donde sus seguidores pudieron ver los festejos del joven delantero.

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Maxi López publicó una grabación en redes sociales donde se observa a su hija Elle sentada en el asiento de un carrito de compras. La niña lleva puesta una campera rosa con lentejuelas, una remera estampada y una vincha de Hello Kitty, mientras saluda con las manos y sonríe hacia la cámara durante el trayecto por los pasillos del establecimiento comercial.

Pasado el mediodía, el ex delantero cambió el verde del campo por los pasillos del supermercado. Esta vez, la compañía fue su hija Elle López, la niña que tiene junto a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson. El paseo cotidiano quedó registrado en las redes y se sumó a la serie de imágenes familiares que la pareja viene publicando desde que Christiansson se instaló de forma definitiva en Argentina, hace apenas semanas. En el video que publicó, la niña se divierte con su padre.

La modelo confirmó su llegada al país junto a Elle y a Lando, el otro hijo que tiene con López, además de su madre, que viajó desde Suecia para acompañarlos durante la adaptación. Christiansson ya había compartido un recorrido por los puntos más reconocidos de Buenos Aires —el Obelisco, el Teatro Colón, Puerto Madero— y el primer Halloween de Elle en suelo argentino, junto a Valentino López, hijo mayor del exdelantero.

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La tarde terminó con una caminata tranquila por el barrio, esta vez los tres juntos: López, Christiansson y la pequeña Elle. El atardecer porteño le puso un marco a la postal que la pareja eligió compartir como cierre del día.

Imágenes grabadas al aire libre muestran a Daniela Christiansson caminando junto a su hija y una mascota por las calles de un vecindario residencial durante el atardecer. La secuencia incluye vistas de la puesta de sol sobre un cuerpo de agua y momentos en los que la modelo acompaña a la niña a un costado de la calle.

La cautelar contra Icardi y el contraste de situaciones

El mismo fin de semana, el exfutbolista del Galatasaray turco un viernes por la noche y un sábado agitados. El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre firmó una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de su hija mayor con Wanda Nara y a menos de 300 metros de cualquier lugar donde se encuentre la menor. La orden, vigente durante 45 días corridos desde la notificación al futbolista, también veda todo tipo de contacto —personal, telefónico, por redes sociales o a través de terceros—, según la resolución a la que accedió Infobae.

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La cautelar se dictó en el marco de una causa por presuntas lesiones leves, iniciada a partir de una denuncia de Wanda Nara, y fue firmada por el juez Orlando Abel Díaz. La medida se conoció un día después de que efectivos policiales llegaran a un lote del complejo Nordelta, en el barrio La Isla, tras una alerta del 911 por una presunta situación de violencia infantil. Según el acta difundida,la niña, de 11 años, le habría enviado mensajes a su madre a través de iCloud para informarle que su padre la había agredido físicamente y que llevaba horas encerrada en su habitación sin haber almorzado.

Los retratos de Wanda Nara y Mauro Icardi acompañan la reproducción de un documento oficial titulado Acta de procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar al domicilio, los policías indicaron que un hombre respondió desde la puerta que no los autorizaba a ingresar. Minutos después, la menor salió de la vivienda sin calzado y en medias, llorando, y manifestó: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la atendió en el lugar y no detectó lesiones de gravedad, aunque dejó constancia de que recomendó una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Nara informó entonces que la niña tenía una cirugía de meniscos programada para el mes siguiente.

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La Justicia también requirió asistencia del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre, dispuso la intervención de la Asesoría de Menores y solicitó el sorteo de un Juzgado de Familia para resolver las cuestiones vinculadas a guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación. En paralelo, se prevé tomar declaración testimonial a Wanda Nara y a su pareja, y se presentó un pedido de allanamiento con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.