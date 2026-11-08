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Juana Viale deslumbró con un vestido de un solo hombro de color rojo

La conductora continúa en reemplazo de su abuela al frente de La Noche de Mirtha

La conductora sigue reemplazando a Mirtha Legrand al frente de las noches (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)
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Juana Viale volvió a ocupar el lugar de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha y abrió la emisión del sábado por El Trece con la presencia de siempre. La conductora, que tomó las riendas del ciclo mientras su abuela continúa en recuperación, dedicó los primeros minutos del programa a presentar su look con lujo de detalle.

El vestido diseñado por Evangelina Bomparola, se impuso como la pieza central de la noche. De corte asimétrico, una sola manga cubre el hombro derecho mientras que el izquierdo queda al descubierto; del cuello se desprende una tira que lo rodea a modo de choker, con un lazo a tono. La tela, cubierta de cristales, ofrece un efecto luminoso bajo las luces del estudio, y el diseño incluye una abertura lateral pronunciada que nace a la altura del muslo. “Tengo un vestido rojo de seda natural de un hombro con detalle de tablas encontradas y tajo lateral, trabajado con cristales y un lacito acá en el cuello a tono. Muy bonito, muy hermoso, muy delicado”, describió la conductora.

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“Este es para gala directamente. Directamente para Navidad, que se acerca”, dijo Viale al momento de lucirlo frente a cámara, antes de agregar que quien no quiera vestirse así, “con dos trapos estamos felices también”.

Juana Viale con un vestido rojo brillante sentada frente a una mesa con una copa, flores, un timbre de mesa y una carpeta
Juana apostó por un maquillaje en color rosa y lila
Juana Viale posa de pie con un vestido largo rojo con tajo y sandalias de plataforma plateadas en un estudio de televisión
Vesitdo de un solo hombre, tajo al costado y sandalias plateadas fueron los elegidos por la conductora

La propuesta se completó con sandalias plateadas de taco alto tipo plataforma, con una tira fina en el tobillo que acompañó la textura brillante del conjunto. El peinado, obra de Juan Foho para Infinito Estudio, consistió en un medio recogido con ondas. “Me hizo un medio recogido con unas ondas, porque yo tengo mucha onda”, bromeó Viale. El maquillaje estuvo a cargo de Cris Sepúlveda que trabajó en tonos rosados y lilas sobre los párpados, con la piel en acabado luminoso y los labios en tono natural.

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Antes de presentar a los invitados de la noche, Viale también hizo referencia a la visita del Papa Francisco a la Argentina. “Mañana llega el Papa, así que está todo, hace ya casi una semana, todo revolucionado. Es complejo para circular, es complejo para estacionar, es complejo existir”, señaló con humor. Y sumó: “Muy, muy felices de que venga el Papa después de treinta y nueve años, más o menos, que vuelve la figura papal a la Argentina”. La agenda pontificia incluye paradas en Luján, Córdoba y Buenos Aires.

La conductora compartió la mesa con el periodista Marcelo Longobardi, el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, el empresario Jorge Brito y el médico clínico Daniel López Rosetti.

La conductora se mostró filosa a la hora de opinar acerca de la separación (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Apenas unos días atrás, Juana se metió en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega apenas 27 días después de pasar por el registro civil. En La Noche de Mirtha, la conductora había dicho junto al periodista Marcelo Polino: “¿Cómo te separás después de 27 días de casados? No me jodas. No me digas que se desgastó la relación”, y sumó: “¡Qué gastadero de plata al pedo! Está carísimo todo. ¡Ni un mes!”.

Al regresar al aire de su programa radial Sarasa (La 100) tras semanas de silencio, Prandi respondió frente a las cámaras de Intrusos (América TV) que la esperaban a la salida del estudio. “No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de la de Emanuel”, afirmó. Cuando el cronista le mencionó puntualmente los dichos de Viale, fue más directa: “Voy a repetir mis palabras: todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima”.

La modelo dejó en claro que considera que nadie por fuera de una pareja tiene derecho a opinar sobre lo que ocurre dentro de ella. “Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia”, afirmó. Y amplió: “Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo. Está de más que todo el mundo salga a opinar. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio”.

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