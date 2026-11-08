Javier Milei resaltó la visita de León XIV, recordó a Francisco y destacó “la presencia de todo el arco político”

El presidente Javier Milei dio un discurso en el Palacio Libertad

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El presidente Javier Milei aprovechó la recepción al papa León XIV en el Palacio Libertad para pedir que la visita del pontífice funcione como un punto de encuentro entre los distintos sectores del país. Frente a autoridades de los tres poderes, representantes de la Iglesia y miembros del cuerpo diplomático, destacó la presencia de “todo el arco político” y afirmó que existen circunstancias que deben ubicarse por encima de las diferencias partidarias.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, sostuvo el mandatario en el discurso de bienvenida. La frase ordenó una intervención centrada en la unidad nacional, la fe y el vínculo histórico entre la Argentina y la Iglesia católica.

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El presidente durante su discurso en el Palacio Libertad por la visita del papa León XIV. Foto: AFP

El Presidente señaló que la llegada de León XIV convoca a católicos, creyentes de otros cultos y no creyentes, además de visitantes de países vecinos. En ese marco, planteó que la visita papal debe servir para que la sociedad vuelva la mirada hacia valores compartidos.

Según expresó, el paso del pontífice por el país “trasciende diferencias y divisiones temporales” y ofrece una oportunidad para reconocer que “es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”. Milei vinculó ese llamado con una defensa de la libertad, la responsabilidad individual, el respeto a la ley y el bien común.

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La intervención incluyó referencias a la tradición constitucional argentina y a la figura de Mamerto Esquiú, a quien atribuyó la defensa de la Constitución de 1853 como un marco indispensable para la libertad y la vida nacional.

El recuerdo de Francisco

Antes de desarrollar sus definiciones sobre la espiritualidad y el rol del Estado, Milei dedicó un tramo de su mensaje al papa Francisco, fallecido el año pasado. Lo definió como “el argentino más importante de la historia” y resaltó su condición de primer pontífice latinoamericano.

“Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo”, afirmó el Presidente, quien aseguró que Jorge Bergoglio dejó una marca que excede a los fieles católicos. También lo describió como una persona de “inmensa generosidad” y recordó haberlo conocido.

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El papa León junto a Javier Milei y Karina Milei en la puerta del Palacio Libertad. Foto: Jaime Olivos

Milei sostuvo que Francisco seguirá presente tanto para quienes profesan la fe cristiana como en la memoria colectiva del país. “Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, dijo al evocar su legado.

Por otro lado, el Presidente presentó la espiritualidad como un componente central de la vida en comunidad. Sostuvo que la fe permite a las personas reconocer una referencia superior a sus intereses inmediatos y orientarse hacia una conducta virtuosa. También afirmó que las Escrituras constituyen una fuente moral para la civilización occidental, incluso entre quienes no practican una religión.

En ese marco, asoció el relato del Éxodo y los mandamientos con la noción de derecho natural. Milei señaló que la prohibición de matar protege la vida y la de robar resguarda la propiedad, y ubicó junto a ellas la libertad como uno de los principios que, a su juicio, sostienen la Constitución Nacional y las democracias occidentales.

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En la parte final de su exposición, Milei trasladó esas referencias morales a su concepción de la gestión pública. Afirmó que quienes ejercen responsabilidades estatales deben gobernar para toda la sociedad y contemplar los intereses de las generaciones futuras.

El mandatario definió esa orientación como “equilibrio general intertemporal”, un criterio que, según explicó, busca evitar decisiones que beneficien a un sector en el presente a costa de otros ciudadanos o de los argentinos que todavía no nacieron.

Para cerrar, recurrió a la parábola bíblica de la casa fundada sobre roca. Dijo que su objetivo es construir una Argentina con bases duraderas, “una misma casa” para quienes la edificaron, quienes viven en ella y quienes la heredarán. Luego agradeció la presencia del Papa y le pidió que rece por el país.

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La primera jornada de León XIV comenzó con actos protocolares

La recepción en el Palacio Libertad fue una de las actividades iniciales de León XIV en la Argentina. El pontífice arribó a Aeroparque procedente de Uruguay, donde fue recibido por Milei, y luego visitó el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Después participó de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y mantuvo una reunión con el Presidente antes del encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La agenda oficial prevé que el Papa permanezca en el país hasta el 11 de noviembre, con compromisos en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El cronograma contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles, reuniones con representantes del trabajo y de distintas tradiciones religiosas, además de celebraciones en la Catedral Metropolitana y en la Basílica de Luján

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