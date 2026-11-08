Nazarena Vélez relató el incómodo percance con su ropa interior que sufrió en la mesa de Juana Viale

Nazarena Vélez reveló que sufrió un percance con su ropa interior durante la grabación de Almorzando con Juana (Video: Instagram)

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Nazarena Vélez protagonizó uno de los momentos más recordados de las últimas semanas al confesar, con su habitual franqueza, que vivió un episodio sumamente incómodo mientras estaba sentada en Almorzando con Juana (Eltrece): se le rompió la tanga en plena grabación del programa y, sin posibilidad de remediarlo, quedó completamente expuesta frente a todos los presentes. La actriz y conductora eligió no guardar silencio y lo contó públicamente, con lujo de detalles.

El relato cobró mayor dimensión cuando Vélez lo volvió a narrar horas después en Storytime (Bondi Live), durante el ciclo que comparte con su hija Barbie Vélez, Diego Pérez y Alejandra Maglietti. Fue en ese espacio donde la historia tomó forma completa y donde los detalles más desopilantes salieron a la luz, entre carcajadas generalizadas y la complicidad del panel.

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Según contó la propia Nazarena, todo comenzó mientras participaba como invitada en la mesa del programa de Juana Viale. En un momento del intercambio, y sin que hubiera modo de anticiparlo ni evitarlo, el elástico de su tanga cedió. “Fui al programa de Juana y en el medio del programa se me rompió la tanga”, relató, ante la incredulidad inmediata de sus compañeros. La rotura no fue en un costado ni en la parte delantera: fue directamente el elástico, el que sostiene toda la prenda.

La actriz relató los detalles del episodio en el ciclo Storytime de la plataforma Bondi Live

Lo que siguió fue aún más difícil de manejar. La panelista de LAM (América TV) estaba ubicada en el centro de la mesa, rodeada de invitados y con cámaras apuntándole, sin posibilidad de levantarse discretamente ni de resolver la situación sin llamar la atención. “Era el elástico, pero yo estaba en el medio de la mesa y di un salto. Van a pensar no sé qué…”, recordó, intentando describir el movimiento que intentó hacer para acomodarse. El resultado fue inevitable: “Quedé en chucha en el medio”, cerró, entre las risas del estudio.

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Barbie intentó minimizar el episodio señalando que, en teoría, el desperfecto era “arreglable”. Pero su madre fue tajante: las circunstancias no daban margen para ningún tipo de solución improvisada. Estar sentada en el centro de una mesa de televisión, con todos los ojos puestos encima, hace que cualquier maniobra de ajuste se convierta en un problema mayor que el original.

Maglietti siguió la secuencia con preguntas sobre el lugar exacto de la rotura —“¿Al costado? ¿O abajo?“— que Vélez fue respondiendo con la misma precisión con la que había narrado el resto de la historia. La conductora no esquivó ningún detalle ni intentó suavizar lo ocurrido. Lejos de eso, eligió relatarlo con la misma naturalidad con la que podría contar cualquier otra anécdota cotidiana, lo que fue precisamente lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del ciclo.

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La ubicación en el centro de la mesa impidió que la actriz pudiera acomodar su vestimenta ante las cámaras

La denominación del episodio no tardó en aparecer: Barbielo bautizó como el “bombacha gate” de su madre, una etiqueta que el panel adoptó de inmediato y que rápidamente circuló en redes sociales. El nombre, tan informal como exacto, terminó de fijar el episodio en la memoria del público que sigue el programa.

Diego Pérez, con su estilo habitual, amplió la conversación hacia una experiencia más universal: la de quien ha tenido que lidiar con la misma situación, aunque en su caso con calzoncillos. “Cuando se te rompe el elástico a los hombres también, cuando se te caen y están a medio culo. Uno está con el dedo así tipo gancho de carnicería levantándole de atrás”, describió, con una comparación que arrancó nuevas carcajadas. Pérez también reflexionó sobre el vínculo emocional que se genera con una prenda que “soportó más cosas que tu esposa”, cerrando el segmento con la misma temperatura humorística con la que había comenzado.

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Nazarena llegó al ciclo de Bondi con dolor de cabeza, según ella misma reconoció al inicio del programa. “Yo tengo un dolor de cabeza que estoy para el cachetazo”, dijo antes de que Barbie le recordara que había tenido “un día muy intenso”. El percance en el programa de Viale fue, en parte, la explicación de ese agotamiento. Sin embargo, una vez sentada frente al micrófono, no dudó en pasar a contar todo lo sucedido.