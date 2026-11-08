Política

El mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad: habló de corrupción, rechazó el aborto, pidió diálogo y una economía “al servicio de las personas”

Ante Javier Milei, funcionarios, legisladores y gobernadores, el pontífice reclamó políticas centradas en la dignidad humana, advirtió sobre prácticas ilícitas y propuso acuerdos para resolver las diferencias públicas

León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"
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El papa León XIV pronunció un discurso en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei, ante funcionarios, legisladores y gobernadores, y vinculó la defensa de la vida, el trabajo y la democracia con una economía orientada a las personas. El pontífice también alertó sobre la corrupción y pidió que las diferencias políticas se procesen mediante el diálogo y los acuerdos.

El acto, que fue transmitido por cadena nacional, dio inicio con el discurso de Milei. Luego, durante 25 minutos, León XIV dirigió un mensaje a las autoridades y al cuerpo diplomático, al que presentó como una reflexión sobre la dignidad humana, la concordia y el bien común. También recordó a Francisco y definió su llegada a Argentina como el recorrido inverso hacia la patria donde el anterior pontífice inició su historia.

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El Papa sostuvo que las decisiones públicas deben considerar a quienes aún no nacieron y planteó una posición contraria al aborto. “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, afirmó.

El discurso extendió esa defensa de la dignidad a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad. León XIV pidió cuidar y acompañar a quienes atraviesan esas situaciones, porque su vida “conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

La economía debe responder a las necesidades de las familias

León XIV vinculó la defensa de la vida con la dignidad humana y el bien común
León XIV vinculó la defensa de la vida con la dignidad humana y el bien común

León XIV situó el trabajo como una condición para que las familias puedan sostenerse y participar de la vida nacional. Al hablar ante quienes ejercen responsabilidades públicas, reclamó políticas que amplíen las oportunidades y reconozcan las dificultades de quienes no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

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El Papa formuló su definición económica al referirse a las familias, los trabajadores, los desempleados y los adultos mayores: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

También mencionó a los jóvenes que abandonan el país para desarrollar sus proyectos de vida. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, señaló.

Para revertir esa situación, pidió fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. Según expuso, Argentina debe ofrecer a los jóvenes herramientas para descubrir y desarrollar sus capacidades, además de espacios donde puedan aportar ideas y asumir responsabilidades.

León XIV advirtió que la corrupción erosiona la confianza en las instituciones

El papa León XIV rechazó el aborto y dijo: "¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?"

El pontífice vinculó la fortaleza institucional con la conducta de quienes gobiernan. “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, afirmó al reclamar integridad personal a quienes tienen responsabilidades de gobierno.

León XIV incluyó al crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas entre las amenazas que dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos destinados al bien común. Ante esos fenómenos, pidió una acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones.

El Papa también llamó a preservar la democracia mediante el sufragio, la participación pública, la libertad para expresar convicciones y la confianza en la ley. Para él, esos bienes requieren una práctica cotidiana basada en la escucha, el cuidado de la palabra y la búsqueda paciente de acuerdos.

Al referirse a quienes ocupan cargos públicos, sostuvo que la autoridad encuentra su sentido “cuando se ejerce como servicio”. Añadió que quien gobierna debe reconocer “los límites del poder” que le fue confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad.

El pedido de diálogo alcanzó a la política regional y a la paz

Visita del papa León XIV a la Argentina - Palacio Libertad - Javier Milei
La protección de la vida incluye a las personas enfermas, dependientes y con discapacidad

León XIV sostuvo que América del Sur dispone de vínculos históricos y tradiciones culturales que permiten impulsar la cooperación entre sus pueblos. Argentina, afirmó, puede aportar su experiencia y sus capacidades a ese trabajo común frente a desafíos que exceden las fronteras nacionales.

El pontífice pidió defender los intereses de cada país “mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”. También señaló que la región ha encontrado en otros momentos caminos de negociación para superar tensiones.

En el cierre, León XIV retomó la idea de que cada generación recibe una patria de las anteriores y debe entregarla a quienes vendrán después. “Que quienes vengan después reciban una patria unida a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”, concluyó.

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