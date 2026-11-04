Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

¡Un saludo cordial, amates del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe por la fecha 17 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 4 de noviembre de 2026 en el estadio General Santander de Cúcuta a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.
El árbitro central del partido será Fernando Bautista del Tolima y en el VAR estará Mauricio Pérez de Antioquia.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y el juego.
El calendario del fútbol colombiano por fin se equilibró después de casi tres meses de encuentros aplazados, partidos con pocos días de descanso para los futbolistas y equipos que llegaron a deber hasta tres compromisos en la tabla de posiciones. La situación se produjo tras el terremoto del 10 de agosto en el país.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios FC vs. América de Cali en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II, partido que puede definir la clasificación de los Embajadores a los cuadrangulares semifinales o por el contrario mantener a los Diablos Rojos en la disputa por ser cabeza de grupo y tener la ventaja deportiva.
Así va la fecha 17 de la Liga BetPlay
31 de octubre de 2026
Llaneros 3-2 Junior
- Estadio: Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio
- Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
- Goles: Juan José Ramírez al minuto 17 abrió el marcador para Llaneros. En el segundo tiempo, Yimmi Chará empató al 50, Jhojan Escobar colocó el 2-1 para Llaneros, Guillermo Paiva empató de tiro penal al 73 y Neider Ospina colocó la victoria de tiro penal para Llaneros
1 de noviembre de 2026
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
- Estadio: Deportivo Cali
- Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
- Goles: Carlos Bacca al minuto 32 y Juan Dinneno al 79
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar FC
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- Goles: Autogol de Anderson Murillo al minuto 37 para Alianza, Daniel Cataño empató al 45 y Jackson Martínez al 87 para Medellín
2 de noviembre de 2026
Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Díaz (Casanare)
- Goles: Andrés Ricaurte al 78 para Águilas Doradas
Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)
- Goles: Edwin Cardona de tiro penal al minuto 7 para Atlético Nacional, empató Luciano Pons al 75 de tiro penal para Bucaramanga
3 de noviembre de 2026
Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
- Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca)
- Goles: Doblete de Luis Sánchez al minuto 13 y 16, Enner Valencia al 18 para Tolima, descontó Jordi Monroy al 45+2 de tiro penal para Pereira
Deportivo Pasto 2-0 Jaguares FC
- Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
- Goles: Enrique Serje al 71 y Jonh Méndez al 90+5 para Deportivo Pasto
4 de noviembre de 2026
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 6:30 p. m.
- Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)
- VAR: Roberto Padilla (Atlántico)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
Millonarios vs. América de Cali
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 8:30 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: John Perdomo (Huila)
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
El “León” visita al indio “Motilón” en la frontera
Desde la victoria ante Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo enlaza dos derrotas de forma consecutiva: el 27 de octubre de 2026, el cuadro de la frontera cayó por 0-2 frente a Águilas Doradas.
Los goles fueron de Andrés Ricaurte al minuto 33 y de Andrés Mosquera al 45.
Por su parte, Independiente Santa Fe sufrió la eliminación de la Copa BetPlay a manos del Once Caldas tras caer por 0-2 en el estadio Metropolitano de Techo, el 1 de noviembre de 2026.
Jáder Quiñones al minuto 35 y Luis Felipe Gómez al 81 anotaron los goles para el “Blanco Blanco” de Manizales.
En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 19 de abril de 2026, cuando los “Leones” aplastaron por 5-0 al “Motilón” en el estadio el Campín.
Omar Fernández al 4, Franco Fagúndez al 22 y Hugo Rodallega al 33 anotaron en el primer tiempo, mientras que Alexis Zapata al 86 y Nahuel Bustos al 90+3 completaron la goleada.