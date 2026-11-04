Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El cuadro "Cardenal" buscará asegurar su pase a las finales de la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amates del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 4 de noviembre de 2026 en el estadio General Santander de Cúcuta a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro central del partido será Fernando Bautista del Tolima y en el VAR estará Mauricio Pérez de Antioquia.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y el juego.