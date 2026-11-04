La verdad sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 más allá de 2027: por qué es un piloto atractivo para las grandes escuderías

Franco Colapinto es uno de los talentos emergentes más fuertes de la F1 en los últimos años (Instagram: @francolapinto)

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El fenómeno generado por Franco Colapinto supera al automovilismo y al deporte mismo. El furor desatado por el piloto argentino en la Fórmula 1 provoca que cada vez que se lo nombra explote el algoritmo en las redes sociales. En las últimas horas circularon versiones sobre una posible salida de Alpine para 2028. En estos casos siempre es bueno poner blanco sobre negro y aclarar el panorama.

El corredor bonaerense de 23 años se incorporó a principios de 2025 a la escudería francesa, donde llegó a modo de cesión por cinco años de parte de Williams. Cabe recordar que el pilarense integró la academia de la histórica escuadra inglesa entre enero de 2023 y fines de agosto de 2024, y se “graduó” cuando fue confirmado como piloto titular en la Máxima para reemplazar a Logan Sargeant, quien no cumplió con los resultados esperados.

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En una entrevista con ESPN en septiembre, el jefe del team inglés, James Vowles, fue consultado sobre si continúa el vínculo entre el argentino y Williams. Y respondió: “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine. Ya veremos qué nos depara en el futuro más allá de eso, pero él es piloto de Alpine y ahí es donde está su futuro”. Vowles se la jugó por Colapinto para que pudiera debutar en la F1. Alex Albon tiene contrato hasta fines de 2027 y Carlos Sainz hizo una renovación “multianual”. Si llega a haber un lugar, ¿habrá cláusula de repesca en Grove por Colapinto?

Por lo pronto, Franco fue confirmado como titular para 2027 en el team de Enstone y seguirá siendo compañero de Pierre Gasly. Según pudo averiguar Infobae, el nuevo contrato incluiría la cláusula 1+1 que le permitiría una renovación automática para 2028, dependiendo de su performance.

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Flavio Briatore tiene un apoyo contundente hacia Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

Más allá de eso, este medio también pudo averiguar que el apoyo de Flavio Briatore a Colapinto es contundente. El asesor ejecutivo de Alpine se la jugó para incorporar al argentino y su apuesta está más firme que nunca. El italiano está muy conforme con el rendimiento de Franco y por eso se le ratificó la confianza para 2027. Atrás quedaron las chicanas en los micrófonos o algún mensaje encubierto con algún periodista amigo. Flavio respalda 100% a Colapinto. Este año, Briatore apuntó al equipo técnico con el objetivo de mejorar el rendimiento del A526, algo por lo que en la escuadra ya tiraron la toalla y se focalizaron en el coche del venidero año.

En el terreno especulativo y de la proyección, Colapinto es uno de los talentos emergentes más fuertes que dio la F1 en los últimos años, lo que lo ubica como un potencial refuerzo en alguno de los equipos más fuertes en las próximas temporadas. De hecho, Christian Horner, cuando era jefe de Red Bull, lo quiso, negoció con Vowles, pero el dinero que habrían pedido en Williams no era algo que en Milton Keynes estaban en condiciones de pagar, ya que negociaban la rescisión del contrato con Sergio “Checo” Pérez.

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¿Puede Colapinto pasar a un equipo “grande” en 2028? Primero hay que revisar el panorama contractual de sus pilotos. En Red Bull, Max Verstappen renovó hasta 2030 y su compañero suele ser renovado año tras año, salvo el caso de Checo Pérez, quien demostró estar a la altura y por eso estuvo cuatro temporadas. De momento, Isack Hadjar fue confirmado para 2027.

Cabe recordar que el Director Ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brawn, lo quiso incorporar en la academia del equipo de Woking en 2019, cuando Franco fue campeón de la Fórmula 4 Española. En ese momento, sus managers decidieron que lo mejor era buscar otra escudería y estuvieron en lo cierto: tres años después gestionaron la llegada a Williams, donde les suelen dar chances a sus novatos. En cuanto a McLaren, Lando Norris también renovó hasta 2030. Oscar Piastri el año pasado firmó un vínculo “multianual” y Motorsport entiende que es hasta 2028.

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El piloto argentino renovó su titularidad con Alpine para 2027 (EFE/José Méndez)

En cuanto a Mercedes, el flamante campeón mundial, Kimi Antonelli, estaría negociando una renovación hasta 2030 y al ser el “pollo” del jefe del equipo, Toto Wolff, no lo dejará ir. Además, el team-manager austriaco está recuperando la inversión de 15 millones de euros que hizo por el italiano para sus 9.000 kilómetros de prueba sobre un F1, según publicó el diario Il Messagero. Colapinto debutó en Williams con 450 kilómetros y con el presupuesto en jaque para terminar aquella temporada 2024 de Fórmula 2. Por eso, a la hora de comparar, hay que tomar los contextos de cada piloto. George Russell, por su parte, tiene asegurada su continuidad hasta fines de 2027.

En Ferrari, Charles Leclerc en junio pasado renovó de forma multianual. Respecto de Lewis Hamilton, en el mismo mes Infobae adelantó que el séptuple campeón mundial iba a seguir en 2027 y luego se confirmó. Si bien tendrá 42 años en el próximo ejercicio, el inglés pelea por el subcampeonato mundial, ganó este año en Barcelona y quiere ir por más. Habrá que ver qué pasará en 2028.

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En concreto, por ahora se proyectan tres lugares libres para 2028 en las escuderías más poderosas: uno en Red Bull, otro en Ferrari y otro en Mercedes. Salvo renovación de alguno de los pilotos, cuyos vínculos terminan en 2027, este es el panorama.

Este fin de semana el argentino será alentado por miles de hinchas en San Pablo (Instagram: @francolapinto)

Todo es prematuro. Aún no terminó la temporada 2026 y habrá que ver qué le depara Alpine para 2027. Si el futuro A527 responde de mejor forma y se capitaliza el foco que se puso en su desarrollo previo al abandonar el del actual A526, es posible que haya buenas expectativas.

Más allá de todo, Colapinto se ganó su lugar en la F1. Está consolidado y el ambiente sabe de sus condiciones. Este medio también adelantó el 6 de agosto que algunos equipos preguntaron por él cuando aún no había sido confirmado por Alpine para 2027. Hoy, es Enstone, pero mañana puede ser en otro lugar, y no por el terreno especulativo, sino por el talento, capacidad y profesionalismo del bonaerense que es destacado en el ambiente.

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Franco este año sumó puntos en ocho de 19 Grandes Premios disputados. Logró su mejor resultado en la F1 al ser sexto en Canadá. En España fue séptimo, pero tuvo su labor combinada más destacada al superar ampliamente a Gasly en la previa y clasificación, donde pasó a Q3 y el francés no. Cuando el argentino tuvo un medio mecánico que le respondió, pudo mostrar sus condiciones. Hoy es el mejor largador de la categoría y también se lució con sobrepasos; el mejor -sin dudas- el 2x1 a Gasly y Liam Lawson en Bélgica. Es uno de los que mejor se adaptaron al nuevo reglamento basado en la gestión de energía. No desentonó pese a que el A526 de Alpine fue de mayor a menor durante la temporada. Solo cometió dos errores: el choque a su compañero en Azerbaiyán y el despiste en Italia donde peleó adelante. Son circunstancias de carrera que pueden pasar.

En el automovilismo suele afirmarse que la carrera más importante es la última. Por eso el foco de Franco Colapinto de momento será volver a la zona de puntos y hacerlo por primera vez en Brasil, donde será alentado por miles de fanáticos argentinos. Para 2028 falta mucho, pero el tiempo pasa volando, como los autos de Fórmula 1.

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