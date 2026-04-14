El emotivo recuerdo de la Fórmula 1 sobre el último Gran Premio en Argentina antes de la exhibición de Colapinto con su Alpine

Lo mejor del último Gran Premio de la República Argentina en el que ganó Michael Schumacher con su Ferrari

El 12 de abril de 1998, la Fórmula 1 disputó su última carrera en Argentina, un acontecimiento que sigue presente en la memoria del automovilismo para la región. El autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires fue escenario del triunfo de Michael Schumacher con Ferrari, en una jornada marcada por la emoción y la nostalgia. En medio de los trabajos para renovar el mítico trazado, la Máxima recordó lo que fue aquel fin de semana de otoño en el país mientras crece la ilusión de los fanáticos argentinos en volver a ver la mejor categoría del deporte motor.

La Fórmula 1 emitió un mensaje conmemorativo desde su cuenta oficial de Instagram, acompañando imágenes del evento con la frase: “28 años atrás se disputaba el último GP de F1 en Argentina”, junto a emojis de mate. La publicación precisó que la competencia se realizó “bajo un cielo nublado a 72 vueltas”. Además, recordó que David Coulthard, piloto de McLaren, obtuvo la pole position, aunque el ganador fue Michael Schumacher al mando del Ferrari. El podio lo completaron Eddie Irvine y Mika Hakkinen.

En su repaso, la F1 destacó que “el título de constructores de aquel torneo fue para McLaren, comandado por un joven Adrian Newey” y acompañó el texto con una postal del gurú de la ingeniería en la Máxima, hoy al frente de Aston Martin. Sobre la participación local, la publicación mencionó a Esteban Tuero, quien “puso la cuota argentina, después de girar 63 vueltas antes de abandonar con su Minardi/Ford”.

Una postal del Gran Premio en Argentina en 1998 (Motorsports/ZUMA Press)

El circuito porteño también recordó la fecha con un mensaje en sus redes sociales: “Cuando la bandera a cuadros cayó sobre la trompa escarlata de su Ferrari, no solo se selló una victoria magistral, sino también un final. El puño en alto de Michael Schumacher desde el habitáculo fue el último gran saludo de la Fórmula 1 a la Argentina. El himno alemán y el italiano sonaron en el podio, mezclándose con el rugido inagotable de una hinchada que no quería irse a casa”.

“Hoy, mirar hacia atrás y recordar esa victoria de 1998 no es solo revivir un triunfo deportivo; es sentir la melancolía de un adiós. Fue la última vez que la máxima categoría aceleró en nuestra tierra, dejándonos como regalo de despedida una de las actuaciones más brillantes de uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos. Un recuerdo teñido de rosso corsa que vivirá para siempre en el corazón del automovilismo sudamericano”.

En medio del entusiasmo por un posible retorno de un Gran Premio, en algunos días los aficionados locales volverán a tener un vínculo cercano con la máxima categoría gracias a Franco Colapinto. El piloto argentino realizará una exhibición junto a Alpine en la Ciudad de Buenos Aires, el domingo 26 de abril. De acuerdo con información obtenida por Infobae, se espera la presencia de al menos medio millón de personas en el barrio de Palermo. La organización extendió el circuito en 400 metros debido a la alta demanda, y las entradas para el evento se agotaron en menos de una hora durante la venta general, lo que evidencia el interés por la figura del joven piloto de 22 años.

El evento busca ofrecer una experiencia similar a un fin de semana de Fórmula 1. La organización instalará sectores corporativos y áreas de hospitalidad, replicando el ambiente del paddock, con empresas patrocinadoras de Colapinto cubriendo la mayor parte de los costos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) participó en la logística y la seguridad, que estará reforzada por un equipo privado contratado por uno de los sponsors del piloto.

Michael Schumacher se consagró con su Ferrari en Buenos Aires (Motorsports/ZUMA Press)

La planificación del road show lleva varios meses y no tuvo relación con las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. El evento se gestó a partir del vínculo de Colapinto con sus patrocinadores, y está previsto que el piloto permanezca en Argentina la semana previa. El viernes 24 se realizará una conferencia de prensa como parte de las actividades previas.

La exhibición representa una oportunidad para el GCBA, que busca mostrar su capacidad para organizar eventos de Fórmula 1. Una semana después del show, representantes del gobierno porteño mantendrán una reunión en el marco del Gran Premio de Miami con Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management (FOM), para explorar la posibilidad de que Argentina vuelva a formar parte del calendario a partir de 2028.

EL RECUERDO DE LA F1 SOBRE EL ÚLTIMO GP EN ARGENTINA:

"Último tango en Buenos Aires", el título que usóo la F1 para recordar la carrera en Argentina

Hakkinen ocupó un lugar en el podio

Schumacher se impuso en Argentina

Wurz dio la vuelta más rápida

Adrian Newey formaba parte del equipo McLaren

Se cumplieron 28 años del último GP de Argentina

La F1 volverá a Argentina de la mano de Colapinto en un evento de exhibición