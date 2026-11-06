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‘NieR: Automata’ pasa de 50 a 366 GB en Steam por un error de actualización

Conviene esperar antes de instalarlo o desactivar las actualizaciones automáticas hasta que llegue una solución

Nier Automata, de Square Enix.
Nier Automata, de Square Enix.
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Una actualización reciente de NieR: Automata para PC provocó que Steam solicite 366 GB de espacio al intentar instalar el juego con sus contenidos descargables, frente a los 50 GB requeridos antes del parche. El problema todavía afecta a parte de los usuarios y Square Enix no comunicó cuándo publicará una corrección.

Cómo se originó el requisito de 366 GB

El error estaría relacionado con la forma en que Steam calcula el tamaño del juego y sus complementos. Según los reportes disponibles, el sistema estaría sumando el peso total de NieR: Automata a cada uno de sus contenidos descargables o DLC, sigla utilizada para identificar los paquetes adicionales que se incorporan a un título después de su lanzamiento.

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Como resultado, la tienda muestra un requisito acumulado de 366 GB para completar la instalación. La cifra supera en más de siete veces los 50 GB solicitados antes de la actualización, aunque el parche no agregó una cantidad de archivos que justifique semejante diferencia.

El cambio introducido por Square Enix se limita al soporte para tres idiomas: coreano, chino simplificado y chino tradicional. Por eso, el nuevo requisito no corresponde a una expansión, nuevas áreas, mejoras gráficas de gran tamaño ni otro contenido jugable. Todo indica que se trata de un cálculo incorrecto vinculado con los DLC.

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El requisito adicional tampoco aparece necesariamente al consultar la página del producto. Algunos jugadores lo encuentran recién cuando intentan comenzar la instalación después de comprar el juego, lo que puede dificultar la detección del problema hasta el último paso del proceso.

Qué pueden hacer los jugadores de Steam

La recomendación inmediata es evitar una nueva instalación de NieR: Automata hasta que se publique un parche correctivo. Quienes ya tengan el juego en su biblioteca también pueden desactivar temporalmente las actualizaciones automáticas de Steam, especialmente si no cuentan con una forma de revertir los cambios aplicados.

Los reportes no son idénticos para todos los usuarios. En algunos equipos, el tamaño requerido volvió a valores normales, mientras que otros todavía reciben la solicitud de 366 GB al instalar el juego o descargar la actualización. Las fuentes no detallan un procedimiento que garantice la solución, por lo que reinstalar archivos o iniciar nuevamente la descarga podría mantener el requisito erróneo.

El fallo también generó numerosas reseñas negativas de jugadores en Steam. Las críticas están dirigidas al problema técnico introducido por el parche y al espacio exigido, en lugar de a una incorporación sustancial de contenido. Hasta que exista una corrección oficial, conviene comprobar el tamaño indicado por el cliente antes de autorizar cualquier descarga.

Nier Automata, de Square Enix.
Nier Automata, de Square Enix.

Square Enix todavía no anunció una solución

Ni Square Enix ni Platinum Games, estudio responsable del desarrollo, se pronunciaron públicamente sobre el error. Tampoco existe una fecha confirmada para una actualización que restaure el requisito habitual de almacenamiento.

NieR: Automata es un juego de rol y acción con una historia de ciencia ficción, disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. El problema reportado corresponde específicamente a la edición distribuida mediante Steam y no hay información en las fuentes sobre errores equivalentes en las versiones para consolas.

La diferencia entre plataformas resulta relevante para quienes posean más de una edición: el aviso de 366 GB está vinculado con el proceso de instalación y actualización en la tienda de Valve. Tampoco se confirmó que los archivos reales del juego hayan crecido hasta esa cifra; el dato conocido es el espacio que Steam exige para continuar con la operación.

Square Enix deberá distribuir otro parche para corregir el cálculo asociado a los contenidos descargables. Hasta ahora, el estudio no comunicó una fecha para esa actualización.

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