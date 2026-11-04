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Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

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11:47 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe hoy, miércoles 4 de noviembre, a Sport Boys en el duelo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este enfrentamiento comenzará a las 20:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

11:45 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario atraviesa un gran momento bajo la conducción de Fabián Bustos. El entrenador argentino recuperó la mejor versión de sus jugadores, una respuesta que se reflejó en los resultados: la ‘U’ anotó al menos tres goles en cada uno de sus últimos tres partidos.

El conjunto ‘crema’ goleó 4-1 a Alianza Atlético, se impuso 3-0 ante Juan Pablo II y venció 3-1 a Atlético Grau en su presentación más reciente. Esta racha lo devolvió a la pelea por el Torneo Clausura: ocupa el tercer puesto con 30 puntos, aunque puede retomar el liderato y quedar con dos unidades de ventaja sobre sus principales perseguidores, Sporting Cristal y Sport Huancayo.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.
11:44 hsHoy

¿Cómo llega Sport Boys?

Por su parte, Sport Boys consiguió un triunfo en la altura de la ciudad imperial tras vencer 1-0 a Cusco FC. El volante Jostin Alarcón marcó el único gol del partido y le dio tres puntos a la escuadra ‘rosada’ en una plaza en la que pocos equipos lograron sumar durante la temporada.

El cuadro chalaco encontró una reacción en el tramo final de la campaña. Antes de sus victorias frente a FC Cajamarca y los ‘aurinegros’, atravesó una racha de tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate.

La ‘misilera’ ocupa el noveno puesto del Torneo Clausura con 24 puntos, a siete de los líderes y sin opciones cercanas de pelear por esta fase. Su objetivo pasa por acceder a un certamen internacional, una posibilidad que también dependerá de la resolución final sobre los tres puntos que perdió en mesa por incumplimientos de pago.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al Universitario vs Sport Boys.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo al Universitario vs Sport Boys.
11:40 hsHoy

Los jugadores a seguir en el Universitario vs Sport Boys

En Universitario existe expectativa por el desempeño de la dupla ofensiva que conforman Alex Valera y Gianluca Lapadula. Ambos acumulan 17 goles en el Torneo Clausura: nueve del delantero chiclayano y ocho del ítalo-peruano.

En Sport Boys, la presencia de Christian Cueva representa una de sus principales cartas en ataque. ‘Aladino’ registra tres goles y tres asistencias en esta segunda fase. Además, el volante ha mostrado una mejor condición física tras bajar de peso.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han conformado un dupla demoledora con 17 tantos en el Torneo Clausura 2026.
Gianluca Lapadula y Alex Valera han conformado un dupla demoledora con 17 tantos en el Torneo Clausura 2026.
11:39 hsHoy

Horarios del Universitario vs Sport Boys

El partido comenzará a las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 22:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

11:38 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Sport Boys

El partido entre Universitario y Sport Boys será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura informativa, con las principales incidencias y el minuto a minuto del duelo.

Universitario registra un historial a su favor en los últimos cinco duelos con Sport Boys gracias a sus cuatro victorias y un empate.
Universitario registra un historial a su favor en los últimos cinco duelos con Sport Boys gracias a sus cuatro victorias y un empate.
11:30 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.
  • Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathias Llontop; Christian Cueva, Federico Illanes, Jostin Alarcón, Oslimg Mora; Luis Urruti y Pablo Erustes.

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