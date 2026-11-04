Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe hoy, miércoles 4 de noviembre, a Sport Boys en el duelo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Este enfrentamiento comenzará a las 20:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

El conjunto ‘crema’ goleó 4-1 a Alianza Atlético , se impuso 3-0 ante Juan Pablo II y venció 3-1 a Atlético Grau en su presentación más reciente. Esta racha lo devolvió a la pelea por e l Torneo Clausura : ocupa el tercer puesto con 30 puntos, aunque puede retomar el liderato y quedar con dos unidades de ventaja sobre sus principales perseguidores, Sporting Cristal y Sport Huancayo .

Universitario atraviesa un gran momento bajo la conducción de Fabián Bustos . El entrenador argentino recuperó la mejor versión de sus jugadores, una respuesta que se reflejó en los resultados: la ‘U’ anotó al menos tres goles en cada uno de sus últimos tres partidos.

11:44 hs

¿Cómo llega Sport Boys?

Por su parte, Sport Boys consiguió un triunfo en la altura de la ciudad imperial tras vencer 1-0 a Cusco FC. El volante Jostin Alarcón marcó el único gol del partido y le dio tres puntos a la escuadra ‘rosada’ en una plaza en la que pocos equipos lograron sumar durante la temporada.

El cuadro chalaco encontró una reacción en el tramo final de la campaña. Antes de sus victorias frente a FC Cajamarca y los ‘aurinegros’, atravesó una racha de tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate.

La ‘misilera’ ocupa el noveno puesto del Torneo Clausura con 24 puntos, a siete de los líderes y sin opciones cercanas de pelear por esta fase. Su objetivo pasa por acceder a un certamen internacional, una posibilidad que también dependerá de la resolución final sobre los tres puntos que perdió en mesa por incumplimientos de pago.