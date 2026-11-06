Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Quentin Tarantino explica por qué entregó a David Fincher la nueva película de Brad Pitt. (Composición/AFP/REUTERS)

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Quentin Tarantino reveló que Brad Pitt fue una de las principales razones por las que decidió mantener en marcha The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, la película que continúa la historia de Once Upon a Time... in Hollywood (2019).

Aunque el cineasta escribió el guion, finalmente decidió no dirigir la producción y permitió que David Fincher asumiera el proyecto para que el actor pudiera volver a interpretar al personaje.

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En una entrevista con la revista Empire, el director de 63 años habló sobre su decisión y reconoció que inicialmente sintió que estaba decepcionando a Pitt al renunciar a la dirección de la película.

“Él era la persona a la que sentía que realmente estaba decepcionando cuando decidí no hacerla. Me sentía mal por eso, y el hecho de que se la llevara a su director y que él respondiera a la propuesta fue fantástico”, explicó.

Quentin Tarantino aseguró que sentía que decepcionó a Brad Pitt. (EFE/Sebastien Nogier)

Pitt interpretó por primera vez a Cliff Booth en Once Upon a Time... in Hollywood, película en la que compartió créditos con Leonardo DiCaprio.

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Su trabajo en esa producción le permitió obtener el Oscar a mejor actor de reparto en 2020. Ahora, el intérprete retomará el papel en una historia ambientada ocho años después de los acontecimientos de la cinta original.

La nueva producción estará dirigida por David Fincher, quien ya trabajó con Brad Pitt en Se7en (1995), Fight Club (1999) y The Curious Case of Benjamin Button (2008).

La participación del cineasta se concretó después de que el actor se acercara a él para proponerle leer el guion escrito por Tarantino.

Fincher contó a Empire que Pitt le preguntó si estaría interesado en conocer el proyecto, pero antes de aceptar quiso asegurarse de que Tarantino había autorizado que otro director trabajara con su material.

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David Fincher quería asegurarse de que Quentin Tarantino aprobó que él dirigiera la cinta. (REUTERS/Yara Nardi)

Una vez que el actor confirmó que tenía el permiso del guionista, David Fincher leyó el texto y decidió involucrarse en la película.

Durante la entrevista, Fincher también habló sobre la relación de Pitt con el personaje y explicó que el actor tiene un conocimiento particular de su personalidad y comportamiento después de haberlo interpretado en la película de 2019.

El director señaló que trabajar con un intérprete que conoce tan profundamente a su personaje representó una dinámica distinta durante el desarrollo de la nueva historia.

“Lo más extraño e interesante para mí es que nunca había estado en una situación en la que la persona que interpreta al personaje sabe más sobre él de lo que tú llegarás a saber”, comentó.

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El cineasta agregó que, mientras él estaba familiarizado con los nuevos elementos de la historia, Brad Pitt conocía la identidad y las características de Cliff Booth, por lo que podía responder a las preguntas y propuestas que surgían durante el trabajo.

Brad Pitt conocía a la perfección su personaje de Cliff Booth. (Captura de video)

Por su parte, Quentin Tarantino explicó que también le interesó que un director como Fincher dedicara tiempo a trabajar con un guion suyo.

El realizador señaló que, aunque ha recibido reconocimiento como guionista, habitualmente su trabajo está asociado a las películas que él mismo dirige..

¿De qué trata la nueva película de Brad Pitt?

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth retoma la historia del doble de acción ocho años después de los acontecimientos de Once Upon a Time... in Hollywood. En esta ocasión, el personaje continúa viviendo en Los Ángeles y trabaja como solucionador de problemas para distintas figuras de la industria cinematográfica.

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De acuerdo con la sinopsis oficial, Cliff se ocupa de resolver situaciones para personalidades de Hollywood, algunas de ellas mediante métodos que pueden estar fuera de la ley. Cuando no trabaja como camarero o proyeccionista, utiliza sus habilidades para atender los problemas de sus clientes.

En la nueva cinta, el personaje de Brad Pitt se dedicará a resolver problemas para importantes estrellas de Hollywood.

El reparto incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Matt Grobar y JB Tadena, junto a Pitt como protagonista.

La película tendrá un estreno exclusivo de dos semanas en salas IMAX a partir del 25 de noviembre de 2026 y posteriormente estará disponible en Netflix desde el 23 de diciembre.