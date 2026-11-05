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Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

La película combinará el universo de los personajes clásicos con elementos de la saga cinematográfica protagonizada por un grupo de especialistas en robos

Speedy gonzales Looney tunes
Los Looney Tunes llegarán al cine con una película inspirada en la saga 'La gran estafa'
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Warner Bros. Pictures Animation trabaja en una nueva película de Looney Tunes que tomará como referencia la franquicia cinematográfica La gran estafa (Ocean’s 11), conocida por sus historias de robos organizados y planes de atracos.

El proyecto forma parte de una serie de producciones animadas con las que el estudio busca llevar nuevamente a la pantalla grande algunos de sus personajes y franquicias más reconocidos.

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De acuerdo con información publicada por el medio especializado TheWrap, la nueva cinta combinará el universo de los personajes creados por Warner Bros. con elementos inspirados en la saga protagonizada por un grupo de especialistas que organiza complejos robos.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama, los personajes que participarán ni el equipo creativo encargado de desarrollar la producción.

Captura del tráiler oficial de The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie
Los Looney Tunes tendrán una nueva película.

Warner Bros. prepara nuevas películas de sus franquicias animadas

Además del proyecto de Looney Tunes, el estudio trabaja en una nueva película de Tom y Jerry, otra de las propiedades más conocidas de su catálogo.

A esta producción se suma Meet the Flintstones, una cinta animada por computadora basada en la familia de la Edad de Piedra que debutó en televisión durante la década de 1960.

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La película de Los Picapiedra estará dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, cineastas que estuvieron al frente de The Super Mario Bros. Movie, adaptación cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos de Nintendo.

La lista de desarrollos también incluye Meerkats, una aventura familiar de animación fotorrealista dirigida por Colin Trevorrow, cineasta relacionado con la franquicia Jurassic World.

Otro de los proyectos anunciados es una película centrada en Speedy Gonzales, personaje de Looney Tunes conocido por su velocidad y su característico acento mexicano. La producción estará a cargo de Jorge R. Gutiérrez, director de The Book of Life y Maya and the Three.

Speedy gonzales Looney tunes
Speedy Gonzales tendrá su propia película.

La película estará basada en la serie televisiva Meerkat Manor, que sigue la vida de grupos de suricatas en su entorno natural.

Por otra parte, Warner Bros. presentó un adelanto de una película animada de ThunderCats durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

En aquella presentación se mostró un logotipo preliminar del proyecto, aunque no se dieron a conocer el director, la fecha de estreno ni otros detalles sobre su desarrollo.

Los cambios en Warner Bros. tras la adquisición de Skydance

El desarrollo de estas producciones coincide con una etapa de reorganización para los estudios de animación vinculados a Warner Bros.

Tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance, la nueva estructura corporativa contempla la supervisión de tres divisiones: Warner Bros. Pictures Animation, Paramount Animation y Skydance Animation.

Warner Bros ha cambiado su forma de producción tras ser adquirido por Skydance. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Warner Bros ha cambiado su forma de producción tras ser adquirido por Skydance. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El plan actual establece que los tres estudios continúen operando de manera independiente, aunque la compañía todavía trabaja en los detalles de su funcionamiento y coordinación dentro de la nueva estructura empresarial.

Esta reorganización también mantiene la atención sobre el futuro de los proyectos que se encuentran en distintas etapas de producción, así como sobre las decisiones que determinarán qué franquicias llegarán finalmente a los cines.

Uno de los casos que refleja las dificultades que pueden enfrentar estas producciones es Coyote vs. Acme, película híbrida de animación y acción real que estuvo cerca de ser cancelada antes de conseguir una oportunidad para su distribución.

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