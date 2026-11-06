Alejandro Díaz, CEO de AmCham, habló de las inversiones de EEUU en Argentina: “Van a depender del recorrido que tenga el país”

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Las elecciones de medio término en Estados Unidos y el nuevo escenario político que enfrenta Donald Trump abrieron interrogantes sobre el futuro de la relación bilateral y las perspectivas de los negocios norteamericanos en la Argentina.

En ese contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, la cámara que nuclea a las empresas norteamericanas en la Argentina, consideró que el resultado electoral no debería modificar sustancialmente los proyectos de las compañías estadounidenses y puso el foco en las condiciones económicas locales como principal factor para definir nuevos desembolsos. También advirtió que, mientras sectores como energía y minería mantienen importantes planes de expansión, las empresas vinculadas al consumo todavía enfrentan dificultades por la debilidad del mercado interno.

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En una entrevista con Infobae en Vivo, Díaz sostuvo que “las inversiones van a depender un poquito del recorrido que tenga la Argentina más que del recorrido de la elección per se”. De esta manera, relativizó el efecto inmediato de los cambios políticos estadounidenses sobre las decisiones empresariales y diferenció las perspectivas de los distintos sectores de actividad.

El ejecutivo reconoció que los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses fueron más negativos de lo esperado para el oficialismo, aunque señaló que se trata de un comportamiento habitual en la política de ese país. Para fundamentar su posición, mencionó antecedentes de las administraciones de Barack Obama, Bill Clinton y del propio Trump, que también enfrentaron pérdidas de representación parlamentaria durante sus mandatos.

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Según explicó, la relación entre Estados Unidos y la Argentina no depende exclusivamente de la afinidad personal entre sus presidentes, sino también de intereses geopolíticos e ideológicos que trascienden los resultados electorales.

“La relación actual entre Estados Unidos y la Argentina no solamente depende de una teórica afinidad personal entre ambos mandatarios, sino que hay razones geopolíticas e ideológicas entre ambas administraciones que se mantienen”, afirmó.

Díaz señaló que buena parte de las decisiones estadounidenses favorables a la Argentina se instrumentaron mediante atribuciones del Poder Ejecutivo, lo que permitiría sostener determinadas políticas sin necesidad de contar con mayorías legislativas.

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Como ejemplo, mencionó el acuerdo comercial ARTI, firmado en febrero de 2026 y negociado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que depende del Ejecutivo. Según explicó, ese entendimiento no requeriría la ratificación del Congreso estadounidense.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en Infobae en Vivo el futuro de las inversiones estadounidenses y el impacto de las elecciones legislativas en EEUU

De todos modos, reconoció que la nueva composición parlamentaria podría introducir dificultades para la administración republicana. “Desde el punto de vista ya no de la Argentina, sino de Estados Unidos, claramente la agenda legislativa se le va a complicar al presidente Trump”, sostuvo.

También hizo referencia a un proyecto legislativo que podría limitar el financiamiento estadounidense a la Argentina durante 2027. Aclaró que la iniciativa todavía no avanzó en el Congreso y planteó que, incluso si consiguiera aprobación, Trump conservaría la posibilidad de vetarla.

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En ese marco, el CEO de AmCham consideró que los eventuales efectos del nuevo escenario legislativo sobre las decisiones estadounidenses vinculadas con la Argentina serían mitigables, especialmente por las atribuciones que conserva el presidente en materia de política exterior.

Inversiones por USD 57.000 millones en diez años

Más allá de la situación política estadounidense, Díaz destacó las perspectivas de inversión de las compañías asociadas a AmCham, particularmente en actividades vinculadas con los recursos naturales.

Según sus estimaciones, las empresas socias de la cámara contemplan inversiones por al menos USD 57.000 millones durante los próximos diez años, aunque una parte importante de esos proyectos todavía no comenzó a ejecutarse.

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“Estamos viendo una porción muy pequeña de inversiones, pero es, en diez años estamos hablando, por lo menos las que nosotros tenemos como socias, cincuenta y siete mil millones de dólares para invertir en diez años”, afirmó.

El ejecutivo explicó que muchas de las compañías que participan del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) disponen de un plazo de 24 meses para concretar sus compromisos, por lo que los desembolsos efectivos todavía representan una porción reducida del volumen previsto.

En su análisis, estos proyectos tienen horizontes de ejecución que exceden los ciclos electorales y, por lo tanto, no deberían modificarse sustancialmente ante un eventual cambio de Gobierno argentino en 2027. “Eso cambia a la Argentina por completo. Eso no va a cambiar, inclusive te diría, si cambia de signo político en el 2027”, aseguró.

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El titular de AmCham anticipó una recuperación gradual del consumo: “No estamos esperando un año, este, espectacular de recupero ni mucho menos" Adrián Escandar

Díaz identificó a gas, petróleo, minería y agronegocios entre las actividades que presentan mayor continuidad en sus decisiones de inversión, debido a las características de sus proyectos y a los plazos necesarios para desarrollarlos.

En particular, señaló que las mayores inversiones estadounidenses se concentrarán inicialmente en el sector energético. “Las mayores inversiones americanas van a venir seguro, por ahora, en gas y petróleo”, afirmó. En minería, en cambio, indicó que todavía existe una participación relativamente reducida de empresas estadounidenses y que buena parte de los capitales involucrados proviene de otros países.

También mencionó las oportunidades vinculadas con los agronegocios, la propiedad intelectual y la incorporación de nuevas tecnologías que podrían mejorar la productividad.

Para el ejecutivo, estas actividades presentan características diferentes de las empresas que dependen principalmente de la demanda interna y, por esa razón, sus decisiones de inversión responden a horizontes más prolongados.

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El freno de las empresas de consumo

La situación es distinta entre las compañías estadounidenses que operan en actividades orientadas al mercado interno. Díaz explicó que AmCham reúne a 250 empresas norteamericanas que operan en la Argentina, aunque sus perspectivas de inversión varían significativamente según el sector.

En el caso de las compañías vinculadas al consumo, señaló que muchas trabajan con niveles relativamente bajos de utilización de su capacidad instalada y, por lo tanto, no necesitan ampliar sus instalaciones en el corto plazo. En cambio, sus inversiones actuales se concentran principalmente en mejorar la productividad y aumentar la eficiencia de sus operaciones. Entre las herramientas utilizadas mencionó la incorporación de inteligencia artificial.

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“Están trabajando con capacidades instaladas razonablemente bajas. Entonces, están invirtiendo en productividad para ser más eficientes”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que las empresas de consumo no proyectan grandes inversiones, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 2027. El principal condicionante, según su diagnóstico, es la debilidad de la demanda interna, que limita las posibilidades de incrementar la producción y recuperar los volúmenes de ventas.

Al ser consultado sobre las perspectivas para el próximo año, anticipó una mejora gradual, aunque descartó un escenario de recuperación acelerada. “El año que viene debería haber una recuperación paulatina de, de los sectores de consumo”, señaló. Y agregó: “No estamos esperando un año, este, espectacular de recupero ni mucho menos, pero sí probablemente una reversión de las tendencias negativas para entrar en crecimientos más quizás vegetativos del dos coma cinco, tres por ciento”.

De acuerdo con esa perspectiva, la recuperación del consumo durante 2027 podría ubicarse entre el 2,5% y el 3%, mientras que la transformación más importante de la economía argentina se produciría en un horizonte posterior. “Yo creo que la gran transformación se debería dar en el periodo 2028-2031”, afirmó.

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Mirá la entrevista completa a Alejandro Díaz, CEO de Amcham