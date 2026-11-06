Cae el riesgo país argentino, pero sigue sobre los 900 puntos, mientras Wall Street insinúa un rebote

Wall Street atravesó una semana convulsionada por las elecciones legislativas en EEUU.

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Una sesión con tendencia positiva en Wall Street -reacción tras la drástica corrección del jueves- favorece a los activos argentinos, que este viernes ganan posiciones.

A las 14:20 horas, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- avanzan un 0,9% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recorta ocho unidades para la Argentina, en los 918 puntos básicos, tras un mínimo por la maána en los 895 puntos. Con un máximo intradiario de 927 puntos básicos el jueves, este indicador tocó su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

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Mientras que en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hay operaciones acotadas por la celebración del Día del Bancario, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+7%), Bioceres (+5,7%), IRSA (+3%) y Telecom (+2,5%). YPF avanza 0,7%, Grupo Galicia recupera un 1% y Mercado Libre resta 1,1 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:10 horas)

“Las acciones estadounidenses intentaron estabilizarse el viernes después de que el repunte posterior a las elecciones se convirtiera en un colapso comercial provocado por la inteligencia artificial, generando turbulencias en los mercados. Los inversores también analizaron un informe de empleo de octubre mejor de lo esperado”,señaló Yahoo Finance.

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El promedio industrial Dow Jones gana un 0,1%, mientras que el S&P 500 ( ^GSPC ) sube un 1,1%. El Nasdaq Composite gana un 1,8% después de que el índice, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, entrara en una corrección técnica tras la caída de más de 5% el jueves.

Los principales índices se encaminaban a registrar pérdidas sustanciales durante la volátil semana electoral en la que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado . En el centro de la fuerte caída del jueves, que eliminó USD 2,3 billones en valor de mercado, se encontraban las preocupaciones sobre una desaceleración en la construcción de centros de datos y en el gasto en inteligencia artificial.

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Las acciones de empresas de chips como Nvidia (+5,7%), Micron (+6,9%), AMD (+10,8%) y Sandisk (+6,7%) se vieron afectadas de forma más directa, pero también se extendieron a los mercados en general, lo que provocó que el índice de volatilidad VIX (ahora en 24 puntos) subiera un 70% hasta los 28 puntos.

Los precios del petróleo también fueron objeto de análisis, con los futuros del crudo Brent (USD 98 el barril) y del crudo WTI (USD 91), ​​de referencia mundial, cayendo por debajo de los 100 dólares por barril. Los operadores del sector energético siguen evaluando las perspectivas de la guerra en Oriente Medio, ya que la posibilidad de una nueva escalada afecta negativamente al ánimo del mercado.

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“La caída respondió principalmente a la preocupación de que la nueva mayoría demócrata impulse mayores restricciones a la construcción de centros de datos, lo que podría desacelerar la expansión de la infraestructura de IA”, explicaron los analistas de Max Capital.

“Las plazas financieras globales amanecen intentando procesar el severo desplome sufrido en Wall Street, donde el índice Nasdaq 100 sufrió una contracción del 6,4% -marcando su peor sesión desde marzo de 2020 con una pérdida de USD 2,3 billones en capitalización bursátil- y el S&P 500 retrocedió un 4,4% ante temores regulatorios en la industria de IA por el triunfo demócrata en EEUU. Este entorno de aversión al riesgo coincidió con el rebote en los precios internacionales del crudo -con el barril de Brent ubicándose en USD 98- y la búsqueda defensiva en los bonos del Tesoro estadounidense”, consignó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

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Bajó el desempleo en EEUU

El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos sumó 165.000 empleos en octubre, por encima de la cifra revisada de 60.000 del mes anterior y de los 65.000 empleos que esperaban los economistas.

“En particular, el empleo privado fue el que explicó buena parte de la sorpresa al registrar un incremento de 159.000 puestos, por encima de los 65.000 previstos. Además, se corrigió hacia arriba la generación de puestos de septiembre hacia 78.000 desde los 46.000 que se habían reportado en un principio”, explicó el equipo de Research de Balanz.

“En esta oportunidad, el incremento en la creación de empleo vino de la mano de servicios empresariales y profesionales (70.000) y educación y servicios de salud (53.000), con el sector de ocio y hospitalidad marcando el principal retroceso (-13.000). Por su parte, la tasa de desempleo sorprendió al anotar un 4,1%, cuando se esperaba que se mantuviera en 4,2%”, apuntaron desde Balanz.

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