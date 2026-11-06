Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

Liam Lawson habló sobre su futuro en la Fórmula 1 " No sé qué más quieren que haga ", dijo el piloto de Racing Bulls

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Liam Lawson no sabe si seguirá en la Fórmula 1 la próxima temporada. El piloto neozelandés de Racing Bulls admitió sin filtros un tema que nadie esconde. Con casi todas las butacas cerradas para el 2027, el corredor de 24 años transita una situación por demás particular: es el mejor piloto “del resto” por amplio margen, pero los rumores sobre la posibilidad de cederle su asiento al rookie Nikola Tsolov no cesan. En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de San Pablo aceptó que vive un momento desesperante: “No sé qué más quieren que haga”.

La pregunta fue directa. El cronista le planteó que sumó 26 de sus 83 puntos en las últimas cuatro carreras y le consultó: “No te van a echar, ¿no?“. Lawson no esquivó la respuesta. “No lo sé... No lo sé”, repitió. Y cuando le consultaron si tenía un plan alternativo, la contestación fue igualmente cruda: “Cuando algo así se alarga hasta el último momento, te quedas sin opciones reales”.

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“Cada fin de semana he intentado dar lo mejor de mí, obviamente. Creo que hemos tenido un año muy bueno y estamos en una buena posición. Estamos luchando contra Alpine, nos estamos alejando de Alpine cada fin de semana. Y ya sabes, a falta de unas cuantas carreras, intentamos mantenernos por delante de ellos. No sé qué más quieren que haga. Pero sí, es una de esas cosas que pasan ahora mismo”, expresó en declaraciones que replicó la página oficial de la Fórmula 1.

El neozelandés ocupa el noveno puesto del campeonato de pilotos con 83 puntos, una posición que lo convierte en el mejor clasificado entre los que no integran las cuatro escuderías dominantes del año —Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren—. Está por encima de Pierre Gasly, de Alpine, que figura décimo con 42 unidades y apenas por debajo de Isack Hadjar, titular en Red Bull Racing, que es octavo con 107. Su compañero en Racing Bulls, Arvid Lindblad, suma apenas 38 puntos y es undécimo.

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Cuando el cronista le consultó si tenía “un plan B”, Lawson aceptó el panorama de incertidumbre que atraviesa: “Eh, bueno, es complicado, ¿no? Es el final de la temporada. Cuando algo así se alarga hasta el último momento, te quedas sin opciones reales. Así que... sí, no es la situación más fácil. Obviamente, quiero correr en la Fórmula 1 y estoy intentando dar lo mejor de mí cada fin de semana. Creo que hemos tenido un buen año...“.

Lawson sigue en duda para el 2027 aunque está 9° en el Campeonato (Foto: Reuters/Adriano Machado)

La carrera de Liam está cargada de particularidades. Fue ascendido repentinamente en 2024 para ocupar la butaca de Daniel Ricciardo en Racing Bulls para las últimas carreras. Tras sumar 4 puntos con dos novenos puestos en seis presentaciones, Red Bull decidió ascenderlo en 2025 a la butaca acompañante de Max Verstappen que dejó libre Sergio Checo Pérez. Sin embargo, vivió en carne propia el crudo método de la escudería del energizante: duró apenas dos Grandes Premios y fue sustituido por Yuki Tsunoda.

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Tras finalizar 14° el Campeonato de Pilotos 2025 con 38 puntos en Racing Bulls, permaneció como titular en la escudería y hasta acá fue de los más sólidos del segundo pelotón de corredores. Los números lo respaldan. Sin embargo, los rumores marcan cada vez más fuerte que el equipo tiene la intención de subir a Tsolov con Lindblad. El búlgaro de 19 años pelea el título actualmente en la Fórmula 2 con el brasileño Rafa Cámara, ascendido este fin de semana para ocupar el asiento en F1 de Esteban Ocon en Haas tras la escandalosa salida.

Así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1 del 2027: Haas negocia la renovación de Bearman, Cadillac duda en seguir con Bottas y Racing Bulls tiene la duda sobre el compañero de Lindblad: ¿Tsolov o Lawson?

En ese contexto, y descontando que Lindblad seguirá como titular, Lawson es el único piloto que realmente no tiene confirmado su futuro más allá de que la Máxima debe resolver otros dos temas en distintos equipos: Valtteri Bottas corre riesgo de ser separado de su asiento en Cadillac y Ollie Bearman todavía no terminó de arreglar su contrato con Haas, más allá de que la escudería con raíces norteamericanas pretende tenerlo en 2027.

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Liam se mostró sólido a lo largo de todo el año. Terminó en zona de puntos en 17 oportunidades contabilizando también las Sprint. A medida que la incertidumbre sobre su futuro crecía, él respondió con resultados: fue séptimo en Baréin, quinto en la Sprint de Singapur y séptimo otra vez en la principal de ese Gran Premio. La tendencia continuó en Estados Unidos (noveno) y México (séptimo). Incluso respondió cuando subió de emergencia a Red Bull para reemplazar al lesionado Hadjar: quedó séptimo en Países Bajos y sexto en España, más allá de ser 14° en Italia.