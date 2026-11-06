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La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El entrenador de Boca Juniors fue contundente respecto a la chance de que Defensa y Justicia salga a jugar a la Bombonera con motivos extrafutbolísticos

El Vasco Arruabarrena habló de incentivación en la última fecha
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Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, rechazó hablar de posibles pagos a los rivales antes de la definición del título de campeón de Liga por Tabla Anual, que se disputará este sábado. El equipo xeneize llega con ventaja entre los tres clubes que todavía tienen opciones, junto con Argentinos y Rosario Central, en la decimosexta fecha del Torneo Clausura.

En una conferencia de prensa a la que acudieron Leandro Paredes, Juan Román Riquelme (Boca), Nicolás Diez, Nicolás Oroz, Cristian Malaspina (Argentinos), Jorge Almirón e Ignacio Ovando (vía zoom, Rosario Central), el Vasco dejó en claro que el rival de turno tiene motivso de sobra para pensar en ganar: “Defensa tiene la opción de poder mejorar su posición en la tabla de los ocho y en cuanto a poder clasificar a la Copa Sudamericana. Si digo lo que puedo pensar, es avivar al entrenador, hay muchas cuestiones a las que tenemos que estar atentos nosotros, tienen transiciones rápidas, habrá que estar atentos a eso, nosotros lo vamos a ir a buscar porque somos Boca, somos locales y estamos ante la posibilidad de conseguir un título para el club. Confiado en el grupo”.

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Y fue contundente al hablar de “plata”: “Nunca le di bola ni le voy a dar bola, la de Boca o Defensa en este caso, es hacer historia con su club. Si alguien quiere gastar plata al pedo, que gaste plata al pedo”.

En la misma sintonía, Nico Diez sostuvo que cada equipo debe jugar por su club y no por una incentivación, mientras que Almirón pidió seriedad ante un rival que atraviesa una situación distinta (el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto) y advirtió que los partidos del fútbol argentino son difíciles.

“Huracán viene de cuatro derrotas pero tiene chances de entrar a los playoffs. Le ganó a River, Racing, es un rival muy duro, con un gran entrenador. Como cualquier partido del fútbol argentino será difícil. Lo más sano del fútbol son los jugadores y los entrenadores, cada equipo tiene que dar lo mejor por su club y no por una incentivación. De eso tengo la tranquilidad de mi parte que no va a suceder”, sentenció Diez antes de recibir mañana al Globo en La Paternal.

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Y Almirón cerró: “Nuestro rival es una incógnita porque se fue el entrenador, vivimos instancias diferentes pero los partidos hay que jugarlos con mucha seriedad. Todos los partidos son difíciles. Lo haremos de manera normal como siempre lo intenta hacer el equipo”.

Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la AFA, rechazó las críticas al arbitraje tras el Superclásico que Boca le ganó a River y pidió no “instalar cosas que no existen”. En referencia a las decisiones de Nicolás Ramírez y del VAR —en un partido que tuvo las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel—, sostuvo que los árbitros toman determinaciones en segundos y reclamó que jugadores, técnicos, dirigentes, periodistas y el propio arbitraje colaboren para mejorar el fútbol argentino y evitar protestas masivas.

Sus declaraciones llegaron luego de fuertes cuestionamientos de referentes de River, como Rodolfo D’Onofrio, Stefano Di Carlo y Nicolás Otamendi. Tapia también se refirió a la definición de la Tabla Anual del Torneo Clausura: Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors llegarán a la última fecha con posibilidades de consagrarse. Los tres encuentros se jugarán el sábado desde las 17:30, con el trofeo preparado para ser trasladado al estadio del eventual campeón.

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