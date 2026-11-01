Tras el triunfo de Boca ante River, así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y a los playoffs del Clausura

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Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico disputado en La Bombonera, válido por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo xeneize es segundo en la Zona A y volvió a liderar la Tabla Anual, que también otorga una estrella (en 2025 se la quedó Rosario Central). Además, se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores de 2027. Mientras, River Plate es cuarto en la Zona B y se encuentra entre los 16 mejores equipos para disputar los playoffs, aunque en la anual surge octavo y por el momento está consiguiendo boleto para la Sudamericana del próximo año.

La anteúltima fecha del certamen comenzó este viernes con la victoria de Racing 2-1 en Avellaneda ante Aldosivi, que perdió la categoría. También ganaron Rosario Central 2-1 a Sarmiento en Junín, Gimnasia y Esgrima La Plata 2-1 sobre Estudiantes de Río Cuarto y Tigre 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios.

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Este sábado siguió la acción con tres partidos, entre los que se destacó el empate de San Lorenzo ante Vélez en Liniers y la atractiva igualdad 3-3 entre Estudiantes e Instituto en La Plata.

La máxima categoría del fútbol argentino ya tenía a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Boca Juniors puede liberar un cupo si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

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Hasta el momento, Boca Juniors es líder de la Tabla Anual con 60 puntos y le lleva 1 a Rosario Central. Tercero es Argentinos Juniors, con 57 unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Vélez (56), Instituto (54), Gimnasia y Esgrima La Plata (54), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52) y Lanús (48).

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.

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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

La agenda completa de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 30 de octubre

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1-2 GIMNASIA LA PLATA

HURACÁN 0-2 TIGRE

SARMIENTO 1-2 ROSARIO CENTRAL

RACING 2-1 ALDOSIVI

DEPORTIVO RIESTRA 0-3 TALLERES

VÉLEZ 2-2 SAN LORENZO

ESTUDIANTES 3-3 INSTITUTO

Domingo 1 de noviembre

BOCA JUNIORS 1-0 RIVER PLATE

18:30 - Newell’s vs. Unión

18:30 - Belgrano vs. Barracas Central

20:45 - Lanús vs. Gimnasia de Mendoza

Lunes 2 de noviembre

19:00 - Defensa y Justicia vs. Independiente

19:00 - Platense vs. Central Córdoba

21:15 - Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

21:15 - Ind. Rivadavia vs. Banfield