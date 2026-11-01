La boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién fue el famoso que ofició la ceremonia

La cantante y el periodista formalizaron su relación en una ceremonia íntima, con un amigo en común como protagonista de la celebración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat sellaron su historia de amor con una ceremonia íntima que reunió a familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. La celebración se realizó este sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo, bajo un fuerte operativo de seguridad y con pocos detalles que llegaron a las redes sociales. Entre las sorpresas que comenzaron a conocerse después del festejo, apareció el papel especial que tuvo Martín Rechimuzzi.

La noticia apareció este domingo en las redes sociales del actor, que publicó una fotografía tomada durante la previa del festejo. En la imagen, Rechimuzzi posó con el look que había elegido para acompañar a la pareja en una jornada que también lo tuvo como protagonista. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió junto a la postal, en un mensaje breve con el que confirmó su participación en la ceremonia y dejó en claro el vínculo afectivo que mantiene con ambos.

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Para la ocasión, Rechimuzzi eligió un traje gris de tres piezas, compuesto por un saco y un chaleco. Debajo llevó una camisa blanca y una corbata oscura estampada, y completó el conjunto con zapatos negros. El actor sumó un boutonnière floral en la solapa y unas gafas de sol oscuras, dos detalles que acompañaron el estilo elegido para ocupar un lugar central en el casamiento de sus amigos.

"Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre", escribió el actor en sus redes (Instagram)

El vestuario también tuvo su propio espacio en las historias de Instagram. Allí, Rechimuzzi agradeció a las personas que habían trabajado en su preparación y compartió una frase sobre el resultado final. “El estilismo es de una elegancia soberana”, destacó, mientras mostraba parte de la propuesta que había elegido para el festejo. De ese modo, la publicación no solo confirmó que había oficiado la ceremonia, sino que también permitió conocer cómo se había preparado para ese momento.

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La revelación generó repercusiones entre los seguidores de Lali y Pedro, que todavía esperan conocer más detalles de la boda. Hasta el momento, los recién casados no compartieron imágenes oficiales de la celebración ni publicaron postales de la ceremonia en sus respectivas cuentas. La única fotografía en la que se los pudo ver juntos durante el evento trascendió a partir de una imagen aérea tomada por un vecino de la casona donde se realizó el festejo.

Martín Rechimuzzi posó con un traje gris de tres piezas que usó para oficiar la boda de la pareja (Instagram)

La presencia de Rechimuzzi en un lugar tan importante dentro de la boda tuvo un significado especial porque su vínculo con la pareja se remontaba al comienzo de la historia de amor. El acercamiento entre Lali y Pedro tuvo su origen en el mundo digital, cuando la cantante empezó a ver las publicaciones de Rosemblat en las redes sociales. Con el tiempo, se interesó por su aspecto, su humor y su inteligencia, hasta que decidió escribirle un mensaje directo.

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“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó Lali durante una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe). En aquella conversación, la artista también recordó el comentario que había hecho en voz baja al descubrir el perfil de Pedro: “Mirá este churro”. La cantante fue quien dio el primer paso a través de las redes, pero el encuentro cara a cara se produjo poco después, durante una reunión de amigos en común organizada por Rechimuzzi.

El actor fue el encargado de hacer de "celestino" entre la artista y el conductor (Instagram)

Así, quien ahora ofició la ceremonia también había sido una pieza importante en el momento en que la pareja comenzó a conocerse. El actor, politólogo, comediante, performer y creador de contenidos construyó una trayectoria atravesada por el análisis político, el humor y la perspectiva de género. A lo largo de los años, trabajó en espacios como Futurock, Radio con Vos, entre otros, además de formar parte de Mi primo es así, en Olga, desde hace tres años.

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Por eso, su participación en la boda no quedó limitada a la de un invitado más. Rechimuzzi fue quien acompañó el comienzo de la relación, quien compartió años de proyectos con la pareja y quien finalmente tuvo la responsabilidad de casarlos. Su mensaje en Instagram funcionó como una pequeña ventana hacia una celebración que Lali y Pedro decidieron mantener lejos de la exposición pública, aunque también sumó una escena emotiva a una historia que comenzó con un mensaje directo y una reunión entre amigos.

En medio de un gran operativo de seguridad, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en San Telmo (Instagram)

Entre la reserva de los recién casados, la expectativa de sus seguidores y las pocas postales que llegaron a las redes sociales, la boda se fue conociendo de a poco. Rechimuzzi, que había sido el puente para que Lali y Pedro se encontraran, terminó ocupando un lugar central en el día en que decidieron formalizar su historia. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió, y con esa frase resumió el vínculo que une a los tres desde mucho antes de esta celebración.

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